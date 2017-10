Inför: FC Barcelona - Málaga

Toppen mot botten.



Efter poängtappet i Madrd söker Barça att under lördagen hitta tillbaka till vinnarspåret, och ytterligare befästa sin serieledning. Gästar gör inga mindre än Málaga – krislaget som återfinns i nedersta botten av tabellen.

Tre poäng, och andrum inför det kommande, tuffa spelschemat.Något annat finns inte på kartan för FC Barcelona , inför lördagens drabbning med Málaga. Athletic Bilbao, Sevilla Valencia , Juventus – inom loppet av en dryg månad står Barcelona inför samtliga dessa eldprov, och lägger man därtill att Málaga har bakom sig en horribel säsongsinledning kan matchen inte annat än betraktas som en transportsträcka.Å andra sidan har väl ingen glömt sättet på vilket Málaga brukar stå upp mot Barça? Hur de så sent som förra säsongen parkerade bussen, vässade armbågarna – och grisade sig till poäng.Undertecknad har inte glömt, och höjer ett varningens finger för det sårade djur som är Málaga CF.Var står Barcelona, egentligen?Ja, säg det du. Å ena sidan har Valverde och Co återtagit mittfältstyglarna (och därmed återfått kontrollen över matchbilder), å andra sidan kretsar det alltjämt frågetecken kring lagets offensiv. Luis Suárez är spårlöst försvunnen, och mot organiserade, låga försvar sliter laget en smula. Exempelvis under stora delar av Atlético-matchen blev Barça stillastående, handbollsspelande och inläggsorienterade – något som, ur ett säsongslångt perspektiv, inte går an.Å tredje sidan spelar Leo Messi . Argentinaren är i sällsynt fin form, och kan mycket väl komma att räcka till som offensiv kraft. Mot Málaga bör det räcka till med råge.Skadeläget, då. Jo, som bekant återfinns Rafinha i sjukstugan knäskadad (kommer han någonsin att återvända?), och sedan en knapp veckan tillbaka har han sällskap av den lårskadade Jordi Alba , som av allt att döma kommer missa lördagens drabbning. I övrigt är laget skadefritt!Beträffande valet av elva talar det mesta för ett par, tre förändringar. Dels att Nélson Semedo tar plats till höger i backlinjen, dels att Denis Suárez kommer till spel från start – troligtvis på bekostnad av Iniesta, som nyligen blev kvitt en muskelskada. Dessutom bör Rakitic ta plats från start på bekostnad av Paulinho, som startade i veckan mot Olympiacos.Nedan följer en tänkbar laguppstälning.En poäng – och fyra gjorda mål – på åtta omgångar.Ett katastrofalt facit, såklart. Att säsongen skulle bli tuff hade de flesta räknat med (Sandro Ramiréz, Duda, Kameni, Ochoa, Camacho, Wellington, Demichelis – samtliga lämnade klubben i somras), men den rådande situationen övergår åtminstone mitt förstånd. Framåt är uddlösheten total, och defensivt läcker laget som ett såll. Fullständig misär, kort sagt, och frågan är hur länge till den vanligtvis kompetente tränaren Michel får styra spakarna i detta Málaga. Att något behöver ske förefaller plågsamt uppenbart…Med det sagt bör Málaga gå in i lördagens drabbning med ett visst mått av tillförsikt. Mot Barça har laget absolut inget att förlora, och som bekant har klubben för vana att sätta käppar i hjulet på den katalanska jätten.Dessutom kommer matchbilden att skilja sig från övriga, ”vanliga” matcher. Att spela på Camp Nou kräver en specifik typ av prestation, och Málaga vore varken det första eller sista laget att lika plötsligt som oväntat sprattla till mot just Barça. Ibland är ett parkera bussen-projekt precis vad ett lag i kris behöver för att sluta sig samman, ju.Låt oss hoppas att så inte är fallet.Kvick, fin västerfot, kreativ – en av få spelare i Málaga med x-faktor.Kommer portugisen fortsätta längs den inslagna vägen, och totaldominera sin högerkant?Ur form, eller slut? Tål att tänkas på…Omgång 9, La Liga Camp Nou, Barcelona: 20:45Viasat Fotboll, Viaplay