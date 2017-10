2017-10-18 20:45

Barcelona - Olympiakos



Inför: FC Barcelona - Olympiakos

Historia kommer att skrivas under onsdagskvällen då FC Barcelona och Olympiakos drabbar samman för första gången någonsin. Grekiskt motstånd har Blaugrana stött på genom åren men aldrig har det varit Greklands största klubb, sett till vunna titlar, som stått på andra sidan gräset. Kokkinoi(De Röda) kommer med ett mål i sikte, att störa giganterna från Katalonien.





FC Barcelona



Sen debaclet i supercupfinalerna mot



Matchen mot Atlético då.



Som väntat blev det en jämn historia där den första halvleken kan tillskrivas Atletí och den andra FC Barcelona, därav är respektive halvleks slutresultat väldigt rimlig. Ett Atlético som agerade precis som det stora test man skulle vara för Valverdes ”nya” Barça och ett Barça som kanske inte sprudlade av anfallsglad fotboll, som vi annars är vana vid, men som i alla fall visade en sorts stabilitet som kommer vara väldigt nyttig under resterande del av säsongen.



Som tidigare nämnt så har Barcelona två raka vinster i



Förutom de sedan tidigare skadade Rafinha och Ousmane Dembélé så är alla, i skrivande stund, tillgängliga för onsdagens batalj.



Olympiakos



Det rödvitrandiga laget från Piraeus ska alltså besöka Camp Nou för första gången i klubbens 92-åriga historia och alltså försöka rå på giganterna FC Barcelona. Med två förluster på de inledande två matcherna är de nästintill piskade att vinna om de ska ha något med kvalificering till slutspelet att göra.



I ligan, som Olympiakos för övrigt vunnit sju säsonger i rad, har laget det oväntat tungt och ligger för närvarande på femteplats, även om det bara är fyra poäng upp till ettan PAOK. Formen är miserabel och de har bara vunnit en av de fem senaste ligamatcherna.



Som att inte förutsättningarna var dåliga nog för gästerna så drog en av lagets bästa spelare, tillika skyttekung, Kostas Fortounis på sig en lättare skada i helgens ligamöte mot Panionios och riskerar att missa mötet med Barcelona.



Matchfakta:



Vad: Champions League, gruppspel omgång 3

Var: Camp Nou, Barcelona

När: Onsdag 18/10, 20:45

