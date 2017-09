2017-10-01 16:15

Tar Valverdes mannar sin sjunde raka seger i ligan?

Inför: FC Barcelona - UD Las Palmas. Kan Barcelona ta ytterligare en seger?

FC Barcelona tar emot gästande Las Palmas i den sjunde omgången av den spanska ligan. Kommer Barcelona att ta sin sjunde raka seger i ligan eller blir Las Palmas det första lag som lyckas sno poäng från Barcelona denna säsong?

FC Barcelona:



Barcelona har börjat ligasäsongen på ett alldeles ypperligt sätt. Laget har idel segrar och man toppar därmed



Då Barcelona har 6 raka segrar och endast 2 insläppta mål är det väldigt svårt att kritisera laget. Det finns dock en punkt som fortfarande oroar. Barcelona är fortfarande extremt beroende av individuella prestationer. Det märks tydligt att Barcelona inte är samma lag när Messi eller Iniesta har en dålig dag. Därför är det viktigt att Valverde ser till att sprida kreativiteten på flera spelare och övar in spelmönster som inte alltid kräver att en enskild individ kliver fram.



Barcelona kommer senast från en 0-1 seger mot Sporting Lissabon i CL. Barcelona övertygade inte på något sätt men lyckades ändå vinna och det tycker jag är en styrka i sig. Då laget gjort ett litet ryck i ligan mot de främsta konkurrenterna och det efter denna omgång är landslagsuppehåll är det essentiellt att Barcelona vinner för att bibehålla momentum.



UD Las Palmas:



Vid den här tiden förra året var Las Palmas säsongens överraskning i La Liga. I år överpresterar man inte lika mycket utan laget befinner sig på en 17:de plats. På sex spelade matcher har Las Palmas endast lyckats vinna två matcher och därmed har man skrapat ihop 6 poäng. Vinsterna har kommit mot



Precis som ifjol, spelar Las Palmas en offensiv fotboll. Det är inget lag som ställer elva man bakom boll och satsar på kontringar utan man försöker utmana sin motståndare om bollinnehavet. Med tanke på spelarmaterialet kan spelstilen bli lite för naiv vid vissa tillfällen men jag tycker ändå att det är charmigt att Las Palmas vågar spela sin egen fotboll.



Laget kommer från två förluster mot



Tips:



Las Palmas har aldrig slagit Barcelona i ligan. Senast man lyckades ta poäng mot Barcelona var säsongen 01/02 då de båda lagen kryssade både hemma och borta. Eftersom laget spelar en offensiv fotboll är Las Palmas den typen av motstånd som passar Barcelona bra. Barcelona har under denna säsong blivit bättre på att spela sig ur motståndarens press och det är någonting jag tror kommer att gynna katalanerna.



Förutom att jag tror att matchbilden kommer passa Barcelona så befinner de sig i en bra fas. Laget har redan sju poäng ner till den värsta antagonisten och det är ett avstånd som Barcelona vill hålla nu när det vankas landslagsuppehåll. Detta avstånd kan ge Valverde den tid och arbetsro som han behöver för att forma sitt lagbygge.



På grund av ovan nämna anledningar tror jag på en enkel Barcelona seger. Jag tror att Messi fortsätter att spruta in mål två stycken närmare bestämt och jag tror att Suarez och Deulofeu får sätta varsitt. Ter Stegen och backlinjen håller tätt bakåt och mitt tips blir således att Barcelona vinner med 4-0



Tidigare möten



4/05/2017 2016/2017 Las Palmas 1 – 4 Barcelona

14/01/2017 2016/2017 Barcelona 5 – 0 Las Palmas

20/02/2016 2015/2016 Las Palmas 1 – 2 Barcelona

26/09/2015 2015/2016 Barcelona 2 – 1 Las Palmas



Matchfakta:

Matchdag Söndag 1/10

Avspark: 16:15

Arena: Camp Nou

2017-10-01 00:07:02

