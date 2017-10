Valverde har imorgon ett perfekt tillfälle att låta Paulinho och Sergio Roberto spela på mitten

Inför Olympiakos - FC Barcelona

Barcelona

Laget ångar på i



Valverde vill nog säkra avancemanget i Aten och lär ställa upp med en stark startelva, Iniesta är fortfarande skadad och spanjoren stannade i Barcelona för att kunna återhämta sig från skadan medan



Olympiakos

De grekiska mästarna ligger på en 4:e plats i den grekiska ligan, fem poäng bakom ledande Atromitos Athens. Senast i lördags spelade Olympiakos derby mot Panathinaikos och ligamästarna förlorade matchen med 1-0 mot sina antagonister. Tränaren Takis Lemonis är pressad med tanke med lagets senaste resultat och han har en tuff uppgift framför sig imorgon då hans lag missar avancemanget från gruppen vid en eventuell förlust.



Förväntningar

Olympiakos är ett hemmastarkt lag och med fansens stöd kommer laget göra allt i sin makt för att sätta press på Barcelona och gå för en seger. Med tanke på insatsen i Bilbao hoppas jag att Sergio Roberto får starta på sin mittfält position och Semedo som högerback. Även Paulinho som har visat bra form borde få starta på mitten. Denna match kan få ett perfekt läge för Suarez att få sin islossning och hitta tillbaka till målen.

2017-10-31 08:27:28

Barcelona åkte igår till Aten för att gästa Karaiskakis Stadium på tisdagskväll i den fjärde omgången av årets upplaga av Champions League.