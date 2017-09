2017-09-27 20:45

Messi mot nya mål i Champions League.

Inför: Sporting CP - FC Barcelona

Det är dags för den andra omgången av Champions League där FC Barcelona på onsdag hoppas kunna förlänga sin fina segersvit när man på bortaplan möter portugisiska Sporting CP i grupp D. Barcelona har rivstartat i den största klubblagsturneringen genom att i premiärmatchen ha avfärdat Juventus FC med 3-0. Den katalanska jätten är givetvis favorit att vinna även nu mot Sporting som dock är obesegrad hitintills denna säsong och ska inte underskattas.





Barcelona har en ny tränare i



Det har som bekant hänt mycket i Barcelona de senaste månaderna. Det har stormat om klubben på alla plan och för en månad sedan talades det om svår kris, men trots all turbulens verkar det som att en spelare hela tiden har förmått att behålla lugnet och fokusera på det han kan bäst. Jag åsyftar dagens och historiens bäste fotbollsspelare, nämligen Messi. Att hans ena lekkamrat, Neymar, har stuckit, och den andre, Luis Suarez, har varit ur form, har sannerligen inte påverkat den fenomenala argentinaren det minsta rent sportsligt. Han har möjligen spelat bättre än någonsin på senare tid, faktum är åtminstone att han gjort tolv mål på nio tävlingsmatcher i början av denna säsong, vilket målmässigt är hans bästa säsongsstart. Men som alla vet när det gäller Messi är han oerhört mycket mer än en extraordinär målskytt. Det är alldeles uppenbart att han har siktet inställt på att leda Barcelona mot stora framgångar denna säsong.



Messi är grädden på moset i Barcelona, men klubben förfogar över åtskilliga klasspelare och många har visat framfötterna på sistone. Andres Iniesta har presterat bättre nu än vad han har gjort på ett par års tid,



Barcelona vinner och är god form i nuläget, men även Sporting är i gott slag. Den portugisiska klubben har inte heller förlorat i ligaspelet i säsongsupptakten och vann sin premiärmatch borta mot Olympiakos CFP med 3-2 i Champions League. Sporting, vars officiella namn är Sporting Clube de Portugal men inofficiellt benämns Sporting Lissabon, är en anrik portugisisk idrottsklubb som grundades redan 1906. Man har vunnit den inhemska ligan 18 gånger och inhemska cupen 16 gånger. Förra säsongen slutade man trea i ligan och lyckades i somras kvala in till Champions League. Beträffande internationella meriter vann man cupvinnar-cupen 1964 och finalföll i Uefa-cupen 2005. Fastän man är en toppklubb i Portugal ska det mycket till för att man på allvar ska kunna hota jättarna Barcelona och Juventus om de två första platserna, som ju innebär avancemang, i grupp D i Champions League. Men portugiserna är nog kapabla att överraska i enstaka matcher mot storklubbar och Barcelona kan få bekänna färg på onsdagskvällen.



Gällande skadeläget för Barcelona är för närvarande Rafinha och Dembele otillgängliga för spel på grund av skador. Rafinha håller som bäst på att rehabilitera sig efter sin allvarliga knäskada från i våras och uppskattas inte vara spelklar i ytterligare ett par månader. Dessvärre skadade ju sig superlöftet Dembele i sin blott tredje framträdande i Barcelona-tröjan när han ådrog sig en svår lårskada som tvingade honom till operation. Förra veckan opererades han lyckosamt i Finland, men han beräknas inte vara spelklar förrän i januari nästa år. Valverde har i alla fall sina nyckelspelare tillgängliga och tänker säkerligen mönstra sin starkaste möjliga startelva i morgon.



Möjlig startelva:



Ter Stegen

Semedo-Pique-Umtiti-Alba

Rakitic-Busquets-Iniesta

Messi-Luis Suarez-Deulofeu



Avbytare: Cillessen, Ortalo, Mascherano, Digne, Vidal, Paulinho,



Matchdag: Onsdag 27 september

Avspark: Klockan 20:45

Arena: Estadio José Alvalade

TV: Viasat

Internet: Viaplay



2017-09-26 22:03:00

