La Setmana Blaugrana – vecka 36: Misstroendeförklaringen, Mino Raiola, och katalansk självständighet

I veckans La Setmana Blaugrana kollar vi läget när det gäller misstroendeförklaringen; hur går det för Benedito? Vi tar också en titt på Iniestas kontraktssituation, laddar inför Eupacupspel och oroar oss över vad Mino Raiola gör i Barcelona. Dessutom: Katalonien tar ytterligare steg mot självständighet – hur påverkar det Barcelona?

Misstroendeförklaringen



Misstroendeförklaringen är igång! I fredags hämtade Benedito ut de blanketter han ska använda sig av för att samla in medlemmarnas underskrifter och i lördags var det full aktivitet – och långa köer – utanför de tält som Benedito hade ställt upp vid Camp Nou.



Förutom att medlemmarna kan stötta Beneditos misstroendeförklaring vid Camp Nou, finns också tre olika ställen i staden dit de kan gå för att skriva under den blankett som stöder Beneditos försök att få ledningen att avgå. Ett av de ställena är adressen Carrer d’Aribau 242, där Benedito befann sig under lördagen innan han begav sig till Camp Nou. På lördagsmorgonen lät även Barças forne president Joan Laporta meddela via Twitter att han lämnat sin underskrift som stöd till Bartomeus misstroendeförklaring.



Barça besegrade som bekant Espanyol med 5-0 i lördags, men trots det ringlade sig köerna långa vid Beneditos tält, även efter matchen. I går morse bekräftade Benedito via Twitter att han hade fått 2920 underskrifter under den första av de 14 vardagar som han har på sig att samla underskrifter.



Hur de 14 dagarna ska räknas råder det dock fortfarande delade meningar om. Benedito hävdar att han har till 2 oktober på sig, medan klubben menar att han bara har till 19 september på sig. Enligt Beneditos sätt att räkna skulle han kunna samla underskrifter vid fyra hemmamatcher. Enligt ledningens sätt att räkna skulle det bara bli vid två. En stor skillnad, med andra ord.



Det är egentligen två saker parterna är oense om. Det första är från vilket datum de 14 dagarna ska börja räknas från. Ledningen menar att de ska räknas från det datum som de tillhandahöll Benedito blanketterna, det vill säga 1 september. Benedito anser att de ska räknas från när han hämtade ut blanketterna, alltså 8 september.



Den andra meningsskiljaktigheten är huruvida lördagar ska räknas som arbetsdagar eller inte. Ledningen anser att lördagar är vardagar, medan Benedito anser att lördagar är helgdagar och att endast måndag - fredag ska räknas som vardagar.



Barçaledningen var villiga att gå på Beneditos linje när det gäller den första meningsskiljaktigheten, om Benedito gick med på att lördagar räknas som vardagar. Detta vägrade Benedito (med all rätt) att gå med på och därmed föll den första dealen. Bartomeu och co håller fast vid att det är den 19 september som gäller, medan Benedito anser att det är den 2 oktober som gäller.



Det återstår att se om parterna kommer överens, eller hur detta kommer avgöras.





Iniestas kontraktssituation



Inte bara Messi, utan även Iniesta, sitter på utgående kontrakt och kommer vara fri att förhandla med andra klubbar om bara några månader. Bartomeu sa under förra veckan att klubben och Iniesta i princip var överens om ett nytt kontrakt för den 33-årige mittfältaren. Dessa uppgifter tillbakavisades dock av Iniesta, som när han fick frågan om han kunde bekräfta Barçapresidentens uttalande svarade ”nej”, och genast startade spekulationerna om att Don Andrés kommer att lämna gratis nästa sommar.



Iniestas pappa, José Antonio Iniesta, försökte lugna ner situationen i en intervju med Cuatro, där han sa att det inte skulle bli några problem att komma överens om ett nytt kontrakt. Enligt Iniesta Sr har Don Andrés 2-3 år kvar på den absoluta toppen och han kunde inte se att sonen någonsin skulle ta på sig en annan tröja och spela mot Barcelona.



Efter Barças kross i derbyt mot Espanyol uttalade sig även huvudpersonen om saken och sa:



– Vi har hållit på att förhandla ett tag och saker och ting går som de går. Min enda önskan är att göra en bra säsong, att vara på min högsta nivå och att vinna titlar med laget. Det här är mitt hem och oavsett och jag fortsätter här eller inte låter jag inte sådant distrahera mig.



– Jag dementerade att jag och klubben var överens eftersom det inte stämmer att vi är överens. Jag menade inte att säga emot presidenten. Jag sa bara sanningen, punkt slut. Oavsett om jag skriver på ett nytt kontrakt eller inte kommer det aldrig vara några problem. Jag skulle inte vara kapabel att göra en sådan har situation till någon typ av krig, fortsatte han.



– I min situation är det normalt att man utvärderar saker och ting, men vi får se vad som händer. Jag är mer fokuserad än någonsin på mitt jobb. När det gäller min personliga framtid så får vi se. Det viktigaste händer på planen, som i dag. Det enda jag tänker på är att prestera bra. Mitt huvud, mitt hjärta och min kropp får bestämma vad som händer framöver, sa Iniesta.



Trots att Don Andrés bekräftar att det pågår förhandlingar om en kontraktsförlängning lämnar han framtiden relativt öppen och det känns inte glasklart att han faktiskt kommer stanna i klubben efter nästa sommar. Låt oss hoppas att Iniesta och klubben lyckas komma överens, för det vore obeskrivligt tråkigt om vi skulle förlora vår majestätiska mittfältare redan.





Europaspel



Champions League är äntligen tillbaka och därmed börjar en ny utmaning för Barcelona i jakten på den åtråvärda pokalen. Efter förra säsongens besvikelse startar Barça turneringen på absolut tuffast sätt: genom att ställas mot samma lag som så brutalt slog ut katalanerna i våras.



På tisdag är det dags för premiär i årets upplaga av Champions League och Barça välkomnar Juventus till Camp Nou i hopp om både revansch från i våras och att ta ett litet grepp om förstaplatsen i grupp D.



Som vanligt vaknas det även Europacupspel för ungdomarna. Barça deltar i UEFA Youth League och Juvenil A ställs mot samma motstånd som A-laget. På tisdag klockan 16 möter Barçaungdomarna Juves ungdomar på Mini Estadi. Matchen kommer att streamas både på UEFA:s hemsida och YouTube-kanal.



Förra säsongen tog sig Juvenil A till semifinal, där de åkte ut mot Salzburg, som sedan vann hela turneringen. Den här säsongen hoppas Gabri García och hans mannar på att ta sig hela vägen till final.



Även Barcelonas damlag deltar som vanligt i damernas Champions League. Liksom ungdomarna tog sig Barçadamerna till semifinal förra säsongen, men där tog det stopp mot PSG. Barça har förstärkt mycket bra under sommaren och siktar på att för första gången någonsin ta sig till final ute i Europa.



Barçadamerna inleder CL i sextondelsfinal, där de ställs mot norska Avaldsnes IF. Norskorna kom tvåa i sin liga förra säsongen och efter att ha vunnit sin kvalgrupp i CL storstilat fick de oerhört tufft motstånd i sextondelsfinalen: Lyon. Dubbelmötet slutade totalt 10-2 i fransk favör och norskorna åkte ut med dunder och brak.



Barcelonas damer inleder årets CL-äventyr borta den 4 eller 5 oktober och returen spelas på Mini Estadi en vecka senare.





Mino Raiola jagar på katalansk mark



Det kan inte ha undgått någon att Barça inte får fram så många talanger i La Masia längre. Det finns gott om talangfulla spelare, men det var länge sedan någon lyckades ta sig hela vägen in i Barcelonas A-lag. Trots det fortsätter gamarna att flockas runt La Masia. Den senaste gamen att skymtas: Mino Raiola.



Raiola träffade under förra veckan en av de allra största talangerna i La Masia just nu, Xavi Simons, 14-åringen som är döpt efter Xavi Hernández. Han beskrivs som ”nästa Iniesta” och spås en mycket ljus framtid, förhoppningsvis i Barcelona.



Mino Raiola har en mängd spelare i sitt stall och nu verkar han vara ute efter att få in ytterligare en spelare, nämligen Xavi Simons. Raiola fotograferades tillsammans med Simons och hans föräldrar, men när MD sökte upp honom för att ställa frågor kring hans intresse för den unga holländaren ville han inte bekräfta huruvida han träffade familjen Simons för att erbjuda sina tjänster som agent eller inte.



– Vad spelar det för roll om jag är han agent? Xavi Simons är en väldigt bra spelare, ung, och har potential och en ljus framtid. Vi är goda vänner. Tro mig, det är bättre att vara vänner än att vara rådgivare och agent. Ärligt talat är jag vän med alla spelare jag representerar, sa Raiola.



Låt oss hoppas att Raiola inte sätter griller i huvudet på Xavi Simons och hans föräldrar. Mamma och pappa Simons uppges dock vara stora Barçafans och 14-årige Xavis idol är hans namne Xavi Hernández, så förhoppningvis ligger Simons framtid hos Barcelona. Vem vet, kanske till och med med Xavi den äldre som tränare?





Katalonien kommer att rösta om självständighet



Katalonien och Spanien befinner sig i en öppen konflikt. Under förra veckan blev det klart att Katalonien kommer att rösta om självständighet. Folkomröstningen kommer att ske 1 oktober och den spanska regeringen är inte glada. I helgen meddelade den spanska riksåklagaren att den katalanska regeringen och medlemmar av det katalanska parlamentets sekretariat kommer att åtalas.



Enligt den senaste opinionsmätningen gällande folkomröstningen kommer drygt hälften av katalanerna att delta i valet och 72 procent kommer att rösta ja, det vill säga för självständighet. Om ja-sidan segrar i folkomröstningen kommer spanska lagar och Spaniens författning att sluta gälla i Katalonien.



Varför skriva om detta i ett nyhetssvep som rör fotbollsklubben Barcelona? Jo, eftersom ett potentiellt självständigt Katalonien kan få konsekvenser för Barcelona. Ska man tro Javier Tebas, ligaförbundets president, kan det inte bara få konsekvenser, utan det kommer få konsekvenser.



Tebas klargjorde i fredags att inga av de katalanska klubbarna kommer att få fortsätta spela i någon av de spanska divisionerna om Katalonien bryter med Spanien.



– Jag är orolig för Barcelona framtid om Katalonien blir självständigt. Barcelona skulle tvingas spela i en katalansk liga, som skulle vara ungefär lika bra som den holländska ligan eller något liknande, sa Tebas.



– Utanför den spanska ligan kommer Barcelona inte tjäna lika mycket pengar när det gäller TV-avtal och Barcelona kommer definitivt inte fortsätta vara en av Europas toppklubbar, fortsatte han.



– Jag överaskas av kommentarer om att Barcelona själva kommer få välja var de ska spela. Jag vill verkligen klargöra att så kommer det inte att bli. Det kommer inte bli lätt att sluta en överenskommelse. Vi måste titta på den spanska lagstiftningen, sa Tebas.



– Det här är ett problem för de katalanska klubbarna. De måste hantera det här. Det är deras problem. Den spanska ligan kommer överleva, sa han.



Tomma hot eller sanna ord från Tebas? Det får framtiden utvisa. Klart är att det vore en oerhörd förlust – både sportsligt och ekonomiskt – för La Liga om Barcelona lämnade ligan, och det är Tebas givetvis medveten om.







Det var senaste nytt från Katalonien. Nu laddar vi för Champions League och förhoppningsvis revansch mot Juventus i morgon kväll. Nästa måndag är vi tillbaka med ett nytt, rykande färskt La Setmana Blaugrana. Tills dess – visca!





