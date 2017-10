La Setmana Blaugrana – vecka 39: It’s a fucking disgrace

Den här veckan synar vi den katalanska kampen för självständighet, som under gårdagen fick stora konsekvenser för Barcelonas match mot Las Palmas och för klubbens styrelse. Vi tar också upp Barcelonas fina gest till Mexiko, ett 60-årsjubileum och nomineringar för diverse individuella utmärkelser.

It’s a fucking disgrace, del 1



Många tycker inte att politik och fotboll hör ihop. Om du tillhör den kategorin människor kan du sluta läsa här. I Spanien är fotboll och politik tätt förknippade, inte minst i Katalonien, där FC Barcelona och Camp Nou representerar ett folk som under decennier var förtryckta av den spanska centralmakten.



Katalonien har länge kämpat för självständighet, men det är först under de senare åren som kampen har eskalerat och ett självständigt Katalonien faktiskt har känts som en allt mer nära förestående verklighet, snarare än en avlägsen dröm.



Men Kataloniens kamp för självständighet övergick snabbt till att bli något annat: en kamp för demokratin och grundläggande mänskliga rättigheter. I går genomfördes den planerade folkomröstning gällande självständighet i Katalonien – eller den försökte i alla fall genomföras.



Vanliga människor samlades utanför vallokalerna för att utföra sina demokratiska och kanske en av de mest grundläggande mänskliga rättigheter: att rösta. Den spanska regeringen gjorde dock allt i sin makt för att hålla katalanerna ifrån vallokalerna. Guardia Civil, Spaniens paramilitära poliskår, skickades till Katalonien för att försöka sätta stopp för folkomröstningen.



Mängder av poliser, beväpnade med sköldar, betonger och gevär med gummikulor stormade fram längs Kataloniens gator. De bröt sig in i vallokaler, tvingade sig till valurnor och demolerade allt och alla som kom i deras väg.



Fredliga katalaner, unga som gamla, kvinnor som män, blev offer för batonger och brutalt övervåld från den spanska poliskåren. I skrivande stund (söndag kväll) rapporteras det att närmare 800 människor har skadats på grund av polisens våld. Med aktionen i går visade Spanien för hela världen att det fascistiska arvet inte är helt begravet. Långt därifrån.



Oavsett vad man tycker om folkomröstningen; om dess legitimitet; om Kataloniens självständighetskamp, finns det ingenting, absolut ingenting, som kan rättfärdiga den spanska polisens agerande i går. Det var inget annat än ett fegt angrepp på fredliga, oskyldiga katalaner och ett övergrepp på demokratin och grundliga mänskliga rättigheter.



Flera Barçaspelare, som Piqué och Xavi, uttalade sitt stöd för folkomröstningen och uttryckte också stor bestörtning över de fruktansvärda scener av våld som utspelade sig på Kataloniens gator under gårdagen.



Europeiska rådets ordförande Donald Tusk, twittrade öppet sitt stöd för Katalonien och fördömde den spanska regeringens attack på oskyldiga människor. Även flera andra ledare runt om i Europa har uttryckt stöd för Katalonien och ett starkt missnöje mot hur spansk polis har gått till attack mot oskyldiga människor, demokratin och mänskliga rättigheter.



Vad som händer härnäst återstår att se, men förhoppningsvis väntar hårda sanktioner mot Spanien för deras övergrepp på Katalonien och demokratin.





It’s a fucking disgrace, del 2



Efter händelserna i samband med folkomröstningen i Katalonien i går var det länge oklart om matchen mellan Barcelona och Las Palmas skulle bli av eller om den skulle skjutas upp på grund av det spända läget i Barcelona.



För tjugo minuter före matchstart kom det officiella beskedet från Barcelona: matchen skulle spelas inför tomma läktare. Josep Maria Bartomeu förklarade att han och klubben inte ville att matchen skulle spelas, men det spanska ligaförbundet, LFP, vägrade att skjuta upp matchen. Barcelona kunde välja mellan att spela matchen eller att få sex poängs avdrag, tre för att de skulle lämna walk over och tre som straff för att de inte spelade. Uppgifterna om det verkligen var sex poäng stämmer är dock något oklara och i skrivande stund inte bekräftade.



Bartomeu beslutade att matchen skulle spelas, men att det skulle ske bakom stängda dörrar, inför tomma läktare. Han menade att det inte var på grund av säkerhetsskäl, för den lokala polisen hade redan garanterat att säkerheten skulle vara tillräcklig. Han sa att han tog beslutet för att skicka ett meddelande till omvärlden, för att visa världen hur Katalonien lider. Han sa att det var en protest mot förbundet som han ansåg tvingade Barcelona att spela.



Så var dock inte fallet. Barcelona hade kunnat vägra. Man hade kunnat sätta ner foten, säga nej, det här ställer vi inte upp på. Hundratals oskyldiga människor hade skadats tidigare under dagen, hela den katalanska regionen var under attack från den spanska staten och poliskåren. Det är helt orimligt att en fotbollsmatch ska spelas under sådana omständigheter. Att inte spela, att ta de sex (eller tre) avdragna poängen – det om något hade skickat ett meddelande till omvärlden.



Efter matchen gick spelare som Piqué och Busquets ut och sa att de tvingades att spela. Piqué mötte journalisterna med tårar i ögonen och kunde inte hålla sig för gråt när han pratade om hur det katalanska folket bara ville utöva sin rättighet att rösta, att uttrycka sin åsikt.



Barças vicepresident Carles Vilarrubí avgick i protest mot att Bartomeu beslutade att matchen skulle spelas och kort därpå avgick även Jodi Monés och Xavier Vilajoana, två andra direktörer. Vad detta får för konsekvenser för ledningen återstår att se.



Att LFP vägrar att skjuta upp matchen är inget annat än en skandal, särskilt inte när det katalanska miniderbyt mellan Gimnàstic Tarragona och Barcelona B sköts upp på grund av säkerhetsskäl. Att överhuvudtaget schemalägga en match på Camp Nou samma dag som det sker en – med spanska ögon sett kontroversiell – folkomröstning i Katalonien är obegripligt. Att folkomröstningen skulle ske i går var känt sedan länge. Att den spanska regeringen tänkte försöka sätta stopp för den var också känt sedan länge. Det gick att ta på det spända läget, ändå tvingar LFP i princip Barcelona att spela matchen.



Det hade varit så enkelt att lägga matchen på lördagen istället. Visst, Barça spelade CL i onsdags och hade fått en mindre vilodag, men med tanke på gårdagens händelser hade nog ingen klagat över det. Det hade inte heller varit första gången det hade hänt.



Men att LFP mer eller mindre tvingar Barcelona att spela och hotar med poängavdrag om klubben vägrar är inte okej någonstans. Inte under sådana extrema omständigheter som i går. Barcelona vann visserligen matchen till slut, efter en bedrövlig första halvlek. Men i ärlighetens namn var det svårt att glädjas när man visste vad som hade hänt och hur många människor som hade skadats.



Klubben gjorde dock vad de kunde för att visa sitt missnöje och sitt stöd för Katalonien, till skillnad från Las Palmas som valde att brodera den spanska flaggan på sina tröjor dagen till ära. Barça kom ut och ställde upp på lagfotot med sina träningströjor, vars färger och utseende motsvarar den katalanska flaggan. Under matchen visade resultattavlan stundtals enbart ordet ”Democràcia”.



Demokrati och medmänsklighet vinner alltid.





Camp Nou 60 år



Den 24 september 1957 invigdes Camp Nou, vilket innebär att den katalanska borgen fyllde 60 år förra veckan. När den nya stadion byggdes kallades den Estadi del FC Barcelona, men namnet fick aldrig något fäste, utan fansen kallade stadion Camp Nou, vilket betyder ungefär ”ny mark”. Under säsongen 2000/2001 genomfördes en omröstning bland klubbens medlemmar angående stadions namn och då röstade 68,25 procent av medlemmarna för att Camp Nou skulle bli arenans officiella namn.



Under de senaste 60 åren har Camp Nou bjudit på både glädje och sorg. Vi har fått bevittna revolutionerande händelser, som Dream Team-eran på 1990-talet som ledde till fyra raka ligatitlar och Pep-eran på 2000-talet. Vi har tagit farväl av legender som Cruyff, Guardiola, Xavi, Puyol och många, många fler. Vi har njutit av marängkrossen, av Messis drömmål mot Getafe, den sanslösa combacken mot PSG och så mycket annat.



Nu har vi bara några år på oss att njuta av den mäktiga arenan, så full av historia, innan den nya arenan tar plats och med sitt ”efternamn” kommer radera ut ytterligare en del av Barcelonas identitet.



Visca Camp Nou!





Barcelona donerar pengar till Mexiko



FC Barcelona Foundation och Unicef har gått samman och donerat 200 000 euro till Mexiko efter att landat har drabbats av flera allvarliga jordbävningar. Omkring sju miljoner barn lever i områdena som har drabbats av tragedierna och närmare 5100 skolor och helt förstörts eller skadats.



Av den anledningen har FCB Foundation och Unicef donerat 200 000 euro för att hjälpa till att hantera katastrofen. För närvarande arbetar Unicef och dess partners i området med att bygga tillfälliga skolor, utbilda lärare i hur de psykologiskt ska kunna stötta barnen och ungdomarna och distribuera olika utbildningsmaterial till lärare och andra människor som tar hand om barnen som har blivit drabbade av jordbävningarna.



Jordi Cardoner har uttalat sig kring det hela och sa:



– Vi från FC Barcelona vill uttrycka stöd för det mexikanska folket efter jordbävningarna som har drabbat landet under september månad. Vi är en global enhet och kan inte isoleras från de hemska händelser som påverkar människor runt om i världen. Vår slogan är ”Mer än en klubb” och i den här typen av situationer fokuserar vi särskilt på barn, som är mest sårbara.





”The Best” FIFA Award 2017



Föga förvånande har Leo Messi nominerats till ytterligare ett individuellt pris. Den här gången rör det sig om en nominering till ”The Best” i FIFA Award 2017 – ett pris som delas ut av FIFA till den fotbollsspelare som har varit bäst under säsongen 2016/2017.



Messi är en av tre kandidater på listan över vem som kan vinna priset. De andra två kandidaterna är, inte helt oväntat, Neymar och Cristiano Ronaldo.



Vinnaren kommer att presenteras under en gala i London måndag 23 oktober. Vinnaren utses baserat på röster från förbundskaptener och lagkaptener för samtliga landslag runt om i världen. Dessutom får utvalda journalister rösta och registrerade medlemmar på FIFA:s officiella hemsida får också vara med att rösta.



Barças nya stjärna på damsidan, nyförvärvet Lieke Martens är också nominerad för samma pris, fast i damernas kategori. Martens var en stor anledning till att Holland vann damernas Europamästerskap i somras. Mittfältaren gjorde tre mål och lika många assist och blev utsedd till mästerskapets bästa spelare. De två andra nominerade på damsidan är Deyna Castellanos från Venezuela och USA:s Carli Lloyd.



Under galan kommer också FIFA FIFPro World XI att presenteras och hela åtta Barcelonaspelare finns med på listan: Jordi Alba, Mascherano, Piqué, Umtiti, Busquets, Iniesta, Messi och Luis Suárez.







Det var allt för den här veckan, men som vanligt återkommer vi nästa måndag med fler rykande färska nyheter från Katalonien. Tills dess – visca Barça i visca Catalunya!







Källor: fcbarcelona.com, sport.es,

0 KOMMENTARER 382 VISNINGAR 0 KOMMENTARER382 VISNINGAR EMILY OTTOSSON

emily.ottosson@gmail.com

2017-10-02 08:00:00 emily.ottosson@gmail.com2017-10-02 08:00:00

ANNONS:

Fler artiklar om Barcelona

Barcelona

2017-10-02 08:00:00

Barcelona

2017-10-01 19:04:15

Barcelona

2017-10-01 19:02:00

Barcelona

2017-10-01 00:07:02

Barcelona

2017-09-28 15:40:00

Barcelona

2017-09-28 00:37:00

Barcelona

2017-09-27 15:45:00

Barcelona

2017-09-26 22:03:00

Barcelona

2017-09-26 14:00:00

Barcelona

2017-09-25 08:00:00

ANNONS:

Den här veckan synar vi den katalanska kampen för självständighet, som under gårdagen fick stora konsekvenser för Barcelonas match mot Las Palmas och för klubbens styrelse. Vi tar också upp Barcelonas fina gest till Mexiko, ett 60-årsjubileum och nomineringar för diverse individuella utmärkelser.Barcelona tog emot Las Palmas på ett för dagen tomt Camp Nou. Ligaledarna från Katalonien hade tillslut inga problem med gästerna från Gran Canaria och slutresultatet skrevs till 3-0.I denna artikel, som vi hoppas inte ska behöva uppdateras alltför ofta, finner ni information om skadade och avstängda spelare.FC Barcelona tar emot gästande Las Palmas i den sjunde omgången av den spanska ligan. Kommer Barcelona att ta sin sjunde raka seger i ligan eller blir Las Palmas det första lag som lyckas sno poäng från Barcelona denna säsong?Kungens turnering är i antågande! Under torsdagen lottades sextondelsfinalen i Copa del Rey, och för de regerande mästarnas del föll lotten på Real Murcia.Det blev en ny seger för FC Barcelona på onsdagskvällen när man besegrade Sporting CP med 1-0 efter ett självmål på bortaplan i Champions League. Barcelona bjöd inte på champagnefotboll, utan gjorde inte mer än precis vad som krävdes för att plocka med sig tre poäng hem till Katalonien. Genom sina två inledande vinster leder man sin grupp i turneringen.Det är dags för den andra omgången av Champions League där FC Barcelona på onsdag hoppas kunna förlänga sin fina segersvit när man på bortaplan möter portugisiska Sporting CP i grupp D. Barcelona har rivstartat i den största klubblagsturneringen genom att i premiärmatchen ha avfärdat Juventus FC med 3-0. Den katalanska jätten är givetvis favorit att vinna även nu mot Sporting som dock är obesegrad hitintills denna säsong och ska inte underskattas.Dani Alves, Neymar, Xavi, Pedo – alla har de riktat mer eller mindre skarp kritik mot Barcelonas ledning. Nu sällar sig Jérémy Mathieu till den växande skaran kritiker. Inför att Barça möter Sporting på onsdag har Mathieu sagt att han kan tänka sig att fira ett eventuellt mål mot sin gamla klubb, men bara på grund av hur Bartomeu och Robert Fernández behandlade honom.I veckans La Setmana Blaugrana granskar vi utköpsklausuler, tar en titt i historieböckerna, följer upp på mistroendeförklaringen och mycket mer!