La Setmana Blaugrana - vecka 41: Vidal, omstruktureringar och nya Camp Nou

I veckans La Setmana Blaugrana granskar vi bland annat kaoset i ledningen, Vidals situation och nya Camp Nou.

Att den 1 oktober 2017 blev en historisk dag på alla sätt och vis har ingen missat. Vad som däremot kan ha gått under radarn för vissa är den omfattande omstruktureringen som FC Barcelona s ledning genomgår till följd av matchen mot Las Palmas på samma dag.Vice president Carles Villarubi och en av Bartomeus direktörer i styrelsen, Jordi Mones, avgick i protest mot att Las Palmas matchen spelades. I veckan kom besked om att än fler högt uppsatta Barça-ledare skulle lämna sina poster, denna gång var det Albert Soler och Raul Sanllehi, klubbens två ledande figurer gällande det sportsliga. Både Soler och Sanllehi lämnar på grund av personliga skäl och i nuläget kan vi bara spekulera om varför.Sanllehi lämnar klubben officiellt den 1 december i år medan Soler fortfarande kommer jobba inom FC Barcelona men alltså inte ha något att säga till om gällande fotbollssektionen.Efter klubbens årsstämma den 21 oktober väntas ett officiellt uttalande om denna omstrukturering komma.Efter en tung fjolårssäsong under Lucho med lite speltid, som avslutades på grund av ett tungt benbrott, så var det på ny kula katalanen skulle börja när Ernesto Valverde anlände till klubben.Under försäsongen och en av supercupmatcherna mot Real Madrid så var det på högerbacken Vidal fick infinna sig men när ligan och Champions League väl drog igång så flyttades han upp ett snäpp av coach Ernesto och där har han varit sen dess. Sport skriver nu att Valverde beslutat sig för att avskriva Vidal som ett högerbacksalternativ då han både saknar de defensiva kunskaperna som krävs men också för att hans offensiva kvaliteter gör sig bättre högre upp i banan.Istället ska Nélson Semedo vara det självklara förstavalet medan Sergi Roberto då och då kommer hoppa in och täcka upp.Ja, detta kan faktiskt bli sanning redan nästa säsong, hur otroligt det än må låta i den konservatives ögon.FC Barcelona ligger för närvarande i långt gångna förhandlingar med globala företag för att eventuellt sälja namnrättigheten på arenan i utbyte mot ett sponsoravtal. Målet är att dealen ska vara i hamn i god tid innan ombyggnationen av Camp Nou inleds under 2019. I nuvarande takt hoppas dock klubben på att de kan knyta ihop säcken och presentera ett avtal redan under våren 2018. Detta skulle kunna innebära att nuvarande säsong är den sista då Camp Nou heter just bara, Camp Nou.Avtalet förväntas vara värt över 200 miljoner euro och i så fall bli passera Metlife Stadium, New Jersey, som världens mest lukrativa avtal gällande namnrättigheterna till en arena.Med ett uppehåll på närmare två veckor så låg fokus länge på gigantmatchen mot Atlético Madrid som spelades på lördagskvällen. Då fanns det såklart tid att diskutera det mesta, både viktiga och mindre viktiga frågor.När Diego Simeone på presskonferensen inför matchen fick en fråga angående kvaliteten på den nya arenans gräsmatta gav han ett något sarkastiskt svar:”Jag är ingen trädgårdsmästare, jag är en tränare. Jag går till planen och förbereder mitt lag. Men när du bjuder in mig till ditt hus så kommer jag äta på din bordsduk, med dina bestick och dricka ur dina glas.”Svårtolkat budskap? Nej, inte särskilt.Matchen då?Jo, efter att Saúl läckert knorrat in bollen bakom Ter Stegen i första halvlek så dröjde det ända till matchminut 82 innan inhoppande Sergi Roberto hittade fram till Luis Suárez som säkert kunde nicka in kvitteringen. 1-1 blev alltså slutresultatet i denna monstermatch.Det spelar ingen roll att Silly Season är över, det kommer ändå alltid ryktas om spelare i allmänhet och till Barcelona i synnerhet. Oscar Grau, klubbens VD, gick i veckan ut och sa att de har de nödvändiga resurserna för att förstärka truppen redan i januari.Sport menar att Philippe Coutinho, föga överraskande, fortfarande finns på Robert Fernández önskelista och att om någon kommer i januari så ligger brassen närmast till hands.Övriga spelare på denna fyra namn långa lista är Jean Michael Seri, Leon Goretzka och Yerry Mina. Mina anses vara näst på tur efter Coutinho medan Goretzka och Seri är lite längre ifrån.Det var allt från Barcelona och Katalonien från denna gången. Förhoppningsvis har vi tre nya pinnar från både Champions League och La Liga när nästa La Setmana Blaugrana dyker upp!sport.es, espn.com