Barcelona fortsätter sitt varumärkesbyggande i USA.

La Setmana Blaugrana – vecka 42: New York, ligaspel och frysboxar

I veckans nyhetssvep tittar vi närmare på klubbens bygge av en ny akademi i New York. Det har skrivits spaltmeter om var Barça ska spela om Katalonien utropar självständighet, men nu tycks spekulationerna ha fått ett slut, om än tillfälligt. Damerna avancerar i Champions League och Messi firar 13 år i Barcelonas A-lag. Vi avslutar svepet med att öppna Valverdes frysbox, där vi hittar tre spelare.



Akademi i New York



Barcelona fortsätter att etablera sig och bygga sitt varumärke i USA. Förra hösten öppnade klubben ett kontor i New York och under lördagens möte med generalförsamlingen godkände medlemmarna det nya projektet att bygga en akademi i New York. 283 medlemmar röstade för, 25 röstade emot och 21 medlemmar valde att rösta blankt.



Akademin kommer att byggas i den så kallade Tri-State-området på Long Island, ett område som ligger där de tre staterna New York, New Jersey och Connecticut möts. Direkt i området finns ungefär 184 000 barn som är under 14 år och i hela Tri-State-området finns ytterligare drygt 2,5 miljoner barn som utgör en marknad för Barcelona. Marknad. Ja, klubben benämner faktiskt barnen på det sättet. Enligt Òscar Grau räknar klubben med att runt 2000 pojkar och flickor kommer att spela i den nya akademin.



I projektet planeras åtta fotbollsplaner med konstgräs och två planer med riktigt gräs. Med tanke på att det kan bli kallt och snöigt i New York under vintern planerar man att några av planerna ska kunna täckas av ett tak under vintern, så att akademin kan hålla öppet året om. Man planerar också för kontor, affärer, parkeringsplatser och andra byggnader.



För att genomföra projektet har Barça ingått ett partnerskap med företaget Prospect Sports Partners, PSP. Det är PSP som kommer att bekosta och ansvara för byggandet av akademin, medan Barça står för det sportsliga styret vad gäller tränare, metodologi och spelfilosofi. Samarbetet med PSP gäller i tio år plus ytterligare en tio år lång förlängning. Bygget beräknas stå klart i september 2019.



Barcelona står alltså inte för en krona av vad det kommer att kosta att bygga den nya akademin då det helt och hållet finansieras av PSP. Klubben får dock 15 procent av akademins inkomster i form av royalties för att de ger/lånar ut sitt varumärke. Dessutom får klubben 50 procent av projektets totala inkomster.



Trots de tydliga ekonomiska fördelarna med projektet menar klubben att huvudfokus för den nya akademin ligger på att utveckla fotbollen som sport i USA och varumärket FC Barcelona.







Barça stannar i La Liga?



Kataloniens jakt på självständighet kan, som väl alla vet vid det här laget, få konsekvenser för FC Barcelona. Den katalanska presidenten Carles Puigdemont vidhöll så sent som i förra veckan att han håller dörren öppen för att utropa katalansk självständighet, trots den spanska regeringens alla försök att stoppa honom.



Tidigare har det spanska ligaförbundets president Javier Tebas hotat med att kasta ut Barça från La Liga om Katalonien skulle bli självständigt. Nu när vi står inför ett scenario där katalansk självständighet mycket väl kan bli verklighet har Tebas ton mjuknat. Hans gamla uttalanden har visat sig vara ganska tomma hot.



En anledning till Tebas förändrade retorik är att det skulle få stora konsekvenser för den spanska ligan, både ekonomiska och sportsliga, om Barcelona skulle lämna ligan. Därför har Tebas nu ändrat strategi och menar att Barcelona och de andra katalanska lagen i det spanska ligasystemet får förhandla om var de ska spela vid händelse av att Katalonien utropar självständighet.



Mediapro, som äger tv-rättigheterna till La Liga, vill att Barcelona stannar oavsett vad som händer i fallet Katalonien vs Spanien. Mediapros VD, Jaume Roures, har uttalat sig och sagt ett möjligt katalanskt självstyre inte ska påverka Barcelonas plats i La Liga.



Under lördagens årliga möte med klubbens generalförsamling uttalade sig även Bartomeu om situationen och Barcelonas vara eller icke-vara i den spanska ligan om Carles Puigdemont utropar självständighet. Barçapresidenten sa att han och klubben vill fortsätta spela i La Liga oavsett vad som händer framöver och han försäkrade att Barças medverkan i den spanska ligan i dagsläget är garanterad. Vidare konstaterade Bartomeu att det ligger i både Barcelonas och La Ligas intresse att klubben stannar kvar i ligan.



I nuläget ser det alltså inte ut som om Barça kommer att lämna den spanska ligan, även om Katalonien utropar självständighet. Sista ordet lär dock inte vara sagt än och det återstår att se vad som händer i den infekterade relationen mellan Spanien och Katalonien och hur Barcelonas påverkas av händelserna.







Dam-CL



Barcelonas damlag tuffar på i Europa. Som bekant äntrade de katalanska kvinnorna Champions League i sextondelsfinal, där de ställdes mot norska Avaldsnes IL i ett dubbelmöte. Första matchen spelades på Avaldsnes Idrettssenter i västra Norge.



Norskorna satsade på en fysisk inställning i matchen och gick ganska hårt åt Barçadamerna. Katalanernas överlägsna passningsspel gjorde dock att Barcelona kunde ta kontroll på matchen och redan efter knappt 20 minuter hittade gästerna mål när Lieke Martens öppnade målskyttet.



Efter målet fick Barças målvakt Sandra Paños jobba upp lite svett då norskorna matade en hel del höga inlägg mot det blåröda straffområdet. I andra halvlek var det dock återigen Barça som dominerade och katalanerna utökade sin ledning när Toni Duggan satte matchens andra mål en dryg timme in i matchen. Kort därpå kom trean för Barcelona efter fint spel från Duggan, Martens och Andreas Alves, där den sistnämnda var sist på bollen och noterades för målet.



Mot slutet av matchen fastställde inbytte Mariona slutresultatet till 4-0 i Barcelonas favör. Därmed stod Barça med allt utom en tå i åttondelsfinal. Men returen skulle spelas innan avancemanget var klart.



En vecka senare tog Barça emot Avaldsnes på Miniestadi. Första halvlek slutade mållös, men tidigt i andra satte Barça två snabba mål, ett signerat Martens och ett signerat Vicky Losada, och saken var klar. Barcelona var klara för åttondelsfinal.



Under förra veckan lottades åttondelsfinalerna och för Barças del föll lotten på litauiska Gintra Universitetas. Barcelona inleder borta den 8 eller 9 november och spelar returen hemma på Miniestadi en vecka senare.



Gintra kvalificerade sig för åttondelsfinal för andra gången någonsin genom att slå Zürich med totalt 3-2 i sextondelsfinal. Säsongen 2014/2015 tog sig Gintra till åttondelsfinal för första gången, men då tog det stopp mot danska Bröndby IF, som slog ut litauerna med totalt 5-2.







13 år med Messi



16 oktober 2004. Ett datum som alla culés kommer minnas resten av sina liv. Det var då Lionel Messi tog sina första stapplade steg på fotbollens världsscen och debuterade för Barcelonas A-lag i det katalanska derbyt mot Espanyol.



17 år, tre månader och 22 dagar gammal fick han spela ungefär tio minuter när han ersatte Deco sent i andra halvlek. Även om Messi inte gjorde några större avtryck i den matchen markerar datumet starten för en fotbollsspelare vars karriär snarast kan liknas vid en saga.



Sällan har världen skådat en sådan talangfull spelare, som under så många år har dominerat toppfotbollen i Europa, inte bara målmässigt, utan även spelmässigt. Sedan debuten har Messi vuxit ut till att bli världens absolut bästa fotbollsspelare och om 20 år kommer vi att berätta om honom för våra barn och barnbarn som om han vore en myt.



Genom åren har Messi slagit oräkneliga rekord, lyft oräkneliga titlar, lett Barcelona till enorma framgångar, vunnit individuella pris och för evigt skrivit in sig i historieböckerna.



Att ha fått möjligheten att följa Messis karriär från början till slut är inget annat än en ynnest. Låt oss nu hoppas att han fortsätter sin karriär i Barcelona tills att han lägger skorna på hyllan. Oavsett vad som händer kommer Messis arv alltid att leva kvar och framtida spelare kommer alltid att jämföras med honom när man ska prata om den bästa fotbollsspelaren någonsin.



Låt oss njuta av Messi så länge vi kan. Det kommer dröja innan vi får se en spelare som ens kommer nära hans nivå.







Valverdes frysbox



Arda Turan och Paco Alcácer är två spelare som befinner sig längst in i Valverdes frysbox. Arda har inte spelat en minut den här säsongen medan Paco har fått några minuter. Valenciasonen har dock inte spelat alls de senaste två månaderna och det kan knappast bli mer tydligt att Valverde inte räknar med någon av dessa två herrar.



Ska man tro den katalanska sporttidningen Sport har även skadade Rafinha fått göra Arda och Paco i frysen. Enligt Sport har Valverde nämligen bett klubben att sälja dessa tre herrar under vinterns transferfönster. Det är ingen hemlighet att Barça försökte göra sig av med Arda Turan i somras, men ska man tro ryktena som florerade då vägrade Arda eftersom han kände sig bekväm med att sitta på bänken (eller på läktaren) och håva in sina miljoner.



Det kan man givetvis tycka vad man vill om, men faktum är att Arda är 30 år och kanske inte har några större ambitioner i karriären nu än att tjäna pengar. Kan det faktum att han inte lär få en enda minuts speltid den här säsongen få honom att dra i januari? Kanske. Sport hävdar att Barça vill ha 20 miljoner euro för Arda och det priset känns väl högt om han inte går till Kina, där klubbar har visat intresse för honom tidigare. Frågan är bara om han själv vill dit.



Paco Alcácer då? Vad har han gjort för att Valverde ska placera honom i frysboxen? Han fick ett par chanser under säsongsinledningen, men imponerade inte och uppenbarligen har han inte lyckats få Valverde att tänka om utifrån sina prestationer på träningarna.



Med tanke på Luis Suárez usla form borde Paco Alcácer få chans från start i åtminstone någon match. Det kan liksom omöjligen bli sämre med Paco på plan än med Luisito sett till uruguayanens prestationer under säsongsupptakten. Och under lördagens match mot Málaga fick faktiskt Paco hoppa in, efter att Suárez haft ännu ett bottennapp till prestation. Paco fick drygt tio minuter och på den korta tiden hann han inte göra så mycket väsen av sig. Kanske får han chansen mot Murcia när Barça äntrar Copa del Rey i veckan.



Och slutligen har vi Rafinha. Brassen dras med enorma skadeproblem och frågan är om de inte har satt ett definitivt stopp för hans utveckling och hans chanser att faktiskt göra sig ett stort namn i fotbollsvärlden. Hur som helst uppger Sport att Valverde inte ser något speciellt i Rafinha och vill bli av med honom redan i januari. Brassen beräknas behöva ytterligare tre månaders återhämtningstid efter den senaste operationen, så han skulle kunna vara spelklar lagom till transferfönstret i januari.







Med det tackar La Setmana Blaugrana för den här veckan. På återseende nästa måndag!







Källor: fcbarcelona.com, espnfc.com, sport.es

0 KOMMENTARER 240 VISNINGAR 0 KOMMENTARER240 VISNINGAR EMILY OTTOSSON

emily.ottosson@gmail.com

2017-10-23 08:00:00 emily.ottosson@gmail.com2017-10-23 08:00:00

ANNONS:

Fler artiklar om Barcelona

Barcelona

2017-10-23 08:00:00

Barcelona

2017-10-22 00:58:00

Barcelona

2017-10-21 16:00:00

Barcelona

2017-10-20 18:30:00

Barcelona

2017-10-18 23:41:42

Barcelona

2017-10-18 15:11:00

Barcelona

2017-10-17 12:00:00

Barcelona

2017-10-16 15:41:00

Barcelona

2017-10-16 08:00:00

Barcelona

2017-10-15 10:51:24

ANNONS:

I veckans nyhetssvep tittar vi närmare på klubbens bygge av en ny akademi i New York. Det har skrivits spaltmeter om var Barça ska spela om Katalonien utropar självständighet, men nu tycks spekulationerna ha fått ett slut, om än tillfälligt. Damerna avancerar i Champions League och Messi firar 13 år i Barcelonas A-lag. Vi avslutar svepet med att öppna Valverdes frysbox, där vi hittar tre spelare.Tre poäng. Varken mer eller mindre. Lite så är känslan, efter lördagens drabbning med Málaga. Utan att imponera – och med lite hjälp av domaren – kammade Barça hem tre nya poäng i jakten på ligaguldet.I avsnitt fem av Barcaredaktionens podcast granskar de medverkande omstruktureringar i styrelsen, ligakonkurrenterna analyseras och så blir det givetvis en hel del Lionel Messi.Toppen mot botten. Efter poängtappet i Madrd söker Barça att under lördagen hitta tillbaka till vinnarspåret, och ytterligare befästa sin serieledning. Gästar gör inga mindre än Málaga – krislaget som återfinns i nedersta botten av tabellen.Det historiska mötet slutade i dur för hemmalaget Barcelona, det 45 minuter långa numerära underläget till trots. Storfavoriterna levde upp till förväntningarna och kontrollerade matchen från första spark när gästande Olympiakos avfärdades med 3-1.I denna artikel, som vi hoppas inte ska behöva uppdateras alltför ofta, finner ni information om skadade och avstängda spelare.Historia kommer att skrivas under onsdagskvällen då FC Barcelona och Olympiakos drabbar samman för första gången någonsin. Grekiskt motstånd har Blaugrana stött på genom åren men aldrig har det varit Greklands största klubb, sett till vunna titlar, som stått på andra sidan gräset. Kokkinoi(De Röda) kommer med ett mål i sikte, att störa giganterna från Katalonien.I veckans La Setmana Blaugrana granskar vi bland annat kaoset i ledningen, Vidals situation och nya Camp Nou.En på förhand superhet match blev med facit i hand en välspelad, intressant och lagom het match. Atléticofansen visade alla att övergången till nya arenan inte kommer bli några problem. Barca visade att detta trots allt är ett lagbygge som återigen kommer att vara med och slåss om samtliga titlar.