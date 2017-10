La Setmana Blaugrana vecka 43: Marängsviss, stjärnskott och konstgjord andning

Real Madrids haveri i Girona, Gabri Garcias nya tränaruppdrag, ryktesvågen kring Camp Nous namnrättigheter – veckan har varit fullspeckad, och härlig för nyhetssvepet att sätta tänderna i.



Dessutom synar vi segern på San Mames, såväl som Barça-ynglingarnas prestationer i U17-VM.



Häng med!

Seger på San Mames, marängsviss i Girona, och vips – så var det åtta poäng ner till Real Madrid i tabellen.En minst sagt oväntad utveckling, i en minst sagt svårnavigerad säsongsinledning. Är Barça sig själva igen? Har Real Madrid förlorat stinget? Är ligan redan avgjord?Att ligan är avgjord kan mycket väl vara fallet. Likaså att Real har virrat bort sig själva. Men att Barça helt och hållet har återfunnit sin identitet tror jag ingen inbiten blaugrana skriver under på.Ta bara helgens match mot Athletic som exempel. Insatsen fullständigt skrek konstgjord andning, ju. Utan Iniesta, och med ett mittfält bestående av Gomes, Rakitic Paulinho och Busquets var kontrollen på mittfältet obefintlig, och gång efter annan fick baskerna utdelning för sin höga press. Det såg ut som det gjorde förra säsongen, kort sagt…Vilket inte kommer att hålla. Åtminstone inte om Barça vill konkurrera om samtliga, tunga titlar. Då vill det till att Iniesta håller sig skadefri, eller att Valverde på allvar slussar in Denis Suárez och/eller Carles Aleñá i laget. Det, eller köpa in ett par bollkonstnärer i vinter.Make it happen, Robert!Sergio Gómez och Abel Ruiz.Lägg namnen på minnet, vettja. De båda sjuttonåringarna har nämligen precis spelat U17-VM i Indien, och imponerat starkt turneringen igenom för sitt Spanien. Medan Gómez beskrivs som en ny Iniesta (nypa salt, jag vet) och utnämndes till turneringens näst bästa spelare, noterades Ruiz för hela sex mål under loppet av turneringen. Och ja – till vardags lirar de i Barça!Två supertalanger, kort sagt. Men låt oss för ett ögonblick dröja vid den sistnämnda. Abel Ruiz har nämligen hunnit med en hel del, sin ringa ålder till trots. Redan som sextonåring ledde han Spanien till guld i U17-EM, och i skrivande stund är han Spaniens genom tidernas meste målskytt i U17-sammanhang. Samtidigt har han sedan länge hunnit debutera i Barcelona s B-lag, och är den första spelare född på 00-talet att göra mål för klubben. Med sin fart, styrka och förmåga till avslut beskrivs han som en nära på komplett forward, och åtskilliga experter pekar ut just Ruiz som en av Barças nästa, hemvävda stjärnor.Vi håller koll, och tummarna!Världens bästa fotbollsspelare spelar i Barça!Åtminstone enligt FIFA. Under måndagen gick den årliga FIFA-galan av stapeln, och som väntat kammade Barcelonas Lieke Martens hem priset för årets spelare. På herrsidan vann Cristiano Ronaldo motsvarande pris, framför Leo Messi som slutade tvåa i omröstningen. Nämnvärt är dessutom att både Leo Messi och Andrés Iniesta blev uttagna i FIFA:s världslag - något som, i och med Iniestas skadefyllda fjolårssäsong, förvånade många.Och kontroverserna slutade inte där. Det faktum att 18-åriga Deyna Castellanos (som till vardags spelar i den halvprofessionella, amerikanska andraligan, och gjort blott fyra landskamper för Venezuela) var en av de tre nominerade till årets kvinnliga spelare gav upphov till en hel del missnöje. Bland andra den före detta amerikanska landslagsspelaren, Megan Rapinoe, menade att nomineringen av Castellanos fullständigt urholkar priset på trovärdighet.Gabri Garcia.Den inbitne Barça-supportern minns honom säkert. Under loppet av 2000-talets första hälft huserade han i FC Barcelona, inte sällan till höger i backlinjen. Utan några som helst spetsegenskaper, men med ett stort mått smartness och kämpaglöd, utgjorde han en inte helt oviktig pusselbit i det historiskt svaga Barça som pendlade omkring fjärdeplatsen i La Liga . Barça pre-Rijkaard, kort sagt.Med facit i hand kom Rijkaards intåg att symbolisera slutpunkten för Gabris Barça-karriär. Rijkaards nysatsning – för att inte nämna spanjorens tilltagande skadeproblem – blev droppen, och 2006 gick flyttlasset till Holland och Ajax. Väl där växte han ut till en ledargestalt på mittfältet, samtidigt som åldern (och skadorna) sakta men säkert tog ut sin rätt. 2014 satte Gabri punkt för spelarkarriären, efter ett tre år långt äventyr i Schweiz.För att sedan – inte helt oväntat – växla om till tränare. Omedelbart återvände Gabri till Katalonien, och tog plats i FC Barcelonas prestigefyllda tränarstall.Och på den vägen har det varit. Efter ett år som assisterande tränare i Barcelona B, och två som huvudtränare i U19-laget, står det nu klart att Gabri lämnar boet. Tillsammans med sin assisterande tränare, Albert Joquera, kommer Gabri att ta över rodret i den schweiziska storklubben FC Sion. Ett imponerande steg, som skvallrar om fotbollskunskap så det blir över.Och vem vet – kanske återvänder Gabri en dag till Barça. Det vore inte första gången en Barça-skolad tränare prövar vingarna utomlands, och undertecknad kommer att följa Gabris tränarkarriär med stort intresse för den händelse att han återvänder a lá Luis Enrique Till dess – väl mött!Har Barcelona, redan nu, sålt namnrättigheterna till Camp Nou?Bland andra Radio Catalunya gick i veckan ut med uppgifter om att så mycket väl kan vara fallet, och att det är läkemedelsföretaget Grifols som är närmast att säkra rättigheten. Samma uppgifter gjorde gällande att det rör sig om ett 30-årskontrakt värt hela 400 miljoner dollar – ett avtal som endast kan matchas av det mellan New York Jets/ New york Giants och det amerikanska försäkringsbolaget Metlife.Felaktiga uppgifter, skulle det visa sig.Blott dagar efter att ryktena börjat florera i Media tog nämligen Grifols själva bladet från munnen. Via deras hemsida dementerade företaget det hela, och gjorde klart att de inte har några som helst planer på en dylik affär.Så mycket för de ryktena, alltså… Men att Bartomeu och Co är sugna på en försäljning förefaller desto troligare. Espai Barça-projektet, renoveringen av Camp Nou, lukrativa spelarkontrakt – Bartomeu har spenderarbyxorna på, och kommer göra allt i sin makt för att generera inkomst.sport.es, fcbarcelona.com, sportbladet.se, fifa.com