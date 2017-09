2017-09-27 20:45

Sporting - Barcelona

0-1



Valverdes Barcelona vann mot Sporting med matchens enda mål.

Matchrapport: Sporting CP - FC Barcelona 0-1

Det blev en ny seger för FC Barcelona på onsdagskvällen när man besegrade Sporting CP med 1-0 efter ett självmål på bortaplan i Champions League. Barcelona bjöd inte på champagnefotboll, utan gjorde inte mer än precis vad som krävdes för att plocka med sig tre poäng hem till Katalonien. Genom sina två inledande vinster leder man sin grupp i turneringen.





Ter Stegen

Semedo-Pique-Umtiti-Alba

Sergi Roberto-Rakitic-Busquets-Iniesta





Avbytare: Cillessen, Mascherano, Digne, Vidal, Paulinho, Gomes,



Första halvlek

Det hände inget nämnvärt i anfallsväg för vare sig Barcelona eller Sporting till en början. Barcelona hade mycket boll och försökte anfalla tålmodigt, men Sporting var på tårna i försvaret och gjorde det svårt för katalanerna att åstadkomma något framåt. Barcelonas första målchans kom genom



När en knapp halvtimme var spelad fick Barcelona en dubbelchans i ett fint anfall. Suarez sprang i djupet och fick en passning av Sergi Roberto, men uruguayanens låga skott räddades av målvakten Rui Patricio. Därefter nickade Messi mot mål, men nicken var kraftlös och målvakten hade inga problem att fånga läderkulan. Det dröjde sedan länge innan det hände något intressant offensivt i matchen. I slutminuterna av halvleken stod Suarez för en intelligent sak när han släppte en passning förbi sig, varför bollen gick fram till en djupledslöpande Messi i straffområdet. Argentinaren kom loss sin bevakare och sköt, men Fabio Coentrao slängde sig i sista sekund och blockerade bollen. Föga överraskande var Barcelona det bättre laget och anföll mest. Med det sagt gick det ofta långsamt när Barcelona gick till attack och man skapade inte mer än någon enstaka kvalificerad målchans. En ganska beskedlig första halvlek av Barcelona.



Andra halvlek

I den 49:e minuten drog Messi in en frispark i straffområdet. Bollen snuddade något huvud, tog på Suarez framför målet, sedan på Sportings Sebastian Coates och in i mål. 1-0 Barcelona! Ett turligt mål. Barcelona dominerade spelet kraftigt i början av andra halvleken, men fortfarande skapade man ytterst få målchanser. I den 57:e minuter slog Suarez en underbar passning till Messi i straffområdet, men Jeremy Mathieu hann täcka skottet som argentinaren skickade mot mål från nära håll. I den 65: e minuten sköt Messi en frispark lite över ribban och ögonblicket senare sköt Suarez ett rappt skott som målvakten var med på noterna på.



Under den följande cirka kvarten tappade Barcelona initiativet i matchen när Sporting pressade högt upp på plan. Med knappt 20 minuter kvar av matchen slarvade Barcelona i passningsspelet på egen planhalva och Sporting snodde åt sig bollen. Bas Dost spelade fram en sopren Bruna Fernandes som framför målet gick på kraft i avslutet, men Marc-Andre ter Stegen stod rätt placerad och räddade. Sporting fortsatte att skapa oreda i Barcelonas försvar och när tio minuter återstod av matchen nickade Dost ner bollen till William Carvalho som i ett utmärkt läge sköt högt över. Sista tio minuterna tog Barcelona igen över spelet och kontrollerade händelserna på plan. I den 86:e minuten spelade



Reflektioner

Barcelona gjorde vare sig en toppmatch eller bottenmatch i kväll, utan prestationsnivån hamnade någonstans däremellan. Det blev en hyfsad insats som räckte till en uddamålsseger tack vare ett turligt självmål. Positivt från matchen var att försvarsspelet över lag fungerade tillfredsställande och att man mestadels hade god kontroll över spelet. Däremot var det idéfattigt i anfallsspelet och man hade svårigheter med att att skapa målchanser. Messi och Suarez var ganska isolerade på topp och det tycktes som att Barcelona i första hand var intresserade av att hålla bollen inom laget och i andra hand gå till hotfulla anfall.



I kväll tog Barcelona sin åttonde seger i följd och diskussionen om att klubben är i en djup kris har mer eller mindre ebbat ut i nuläget. I och med att man har vunnit sina två inledande matcher i



Matchfakta

Mål FC Barcelona: Självmål (Sebastian Coates) (49)

Skott mot mål: Sporting CP 11 – 10 FC Barcelona

Bollinnehav: Sporting CP 31 % – 69 % FC Barcelona

Hörnor: Sporting CP 3 – 4 FC Barcelona

Offside: Sporting CP 2 – 4 FC Barcelona

Gula kort: Sporting CP 6 – 2 FC Barcelona

Röda kort: Sporting CP 0 – 0 FC Barcelona

Publik: 48 575



Sporting-Barcelona Rui Patricio

Cristiano Piccini

Sebastian Coates

Jeremy Mathieu

Fabio Coentrao

William Carvalho

Rodrigo Battaglia

Gelson Martins

Bruno Fernandes

Marcos Acuna

Seydou Doumbia



Avbytare

Bruno Cesar

Bas Dost

Tobias Figueiredo

Radosav Petrovic

Alan Ruiz

Romain Salin

Jonathan Silva

Marc-Andre ter Stegen

Nelson Semedo

Gerard Pique

Samuel Umtiti

Jordi Alba

Ivan Rakitic

Sergio Busquets

Sergi Roberto

Lionel Messi

Luis Suarez

Andres Iniesta



Avbytare

Jasper Cillessen

Lucas Digne

Andre Gomes

Javier Mascherano

Paulinho

Denis Suarez

Aleix Vidal



2017-09-28 00:37:00

