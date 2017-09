Kritisk.

Mathieu talar ut och kritiserar Barcelonas ledning

Dani Alves, Neymar, Xavi, Pedo – alla har de riktat mer eller mindre skarp kritik mot Barcelonas ledning. Nu sällar sig Jérémy Mathieu till den växande skaran kritiker. Inför att Barça möter Sporting på onsdag har Mathieu sagt att han kan tänka sig att fira ett eventuellt mål mot sin gamla klubb, men bara på grund av hur Bartomeu och Robert Fernández behandlade honom.

Att Barcelonas ledning befinner sig under press är ingen nyhet. Misstroendeförklaringen, Messis och Iniestas kontrakt, en misslyckad transfersommar och kritik från alla möjliga håll – det är bara några av sakerna som Bartomeu och hans junta behöver hantera för tillfället.



Nu har ytterligare en före detta Barçaspelare tagit bladet från munnen och öppet kritiserat den katalanska klubbledningen. Jérémy Mathieu, som värvades 2014 och lämnade i somras, har uttalat sig inför att Barcelona ska besöka Estádio da Luz, som är Mathieus nya hem, på onsdag kväll. På frågan om han skulle fira ett eventuellt mål mot sin gamla klubb svarade han:



– Jag vet inte, jag har stor respekt för mina gamla lagkamrater och för fansen. Om jag firar beror det på Josep Maria Bartomeu och Robert Fernández. Jag tycker att de behandlade mig på ett väldigt dåligt sätt.



Exakt vad han menar framgår inte riktigt. Har ledningen behandlat honom illa under de år han tillbringade i Barcelona, eller syftar han på den gångna sommaren, då klubben helt uppenbart ville bli av med fransmannen?



Oavsett kan vi konstatera att ytterligare en före detta Barcelonaspelare har gått ut och uttalat sig negativt om klubbens ledning. Det säger något om hur dålig ledningen är på att värna om relationer mellan klubben och spelarna.



Mathieu riktade också en känga till tidningen Sport, som han upplevde alltid var snabba med att skylla dåliga resultat på honom.



– Jag är lite irriterad på Sport eftersom de skrev dåliga saker om mig varje gång jag spelade. Fotboll är en lagsport och när ett lag förlorar är det inte bara på grund av en enskild spelare. Det är min åsikt.



– Jag har sett matchen mot Juventus igen (när Barça förlorade med 3-0) och alla sa att jag var ett problem i den matchen. Det är sant att jag vid ena målet inte vann bollen i en en-mot-en-situation, men sen passade Juve bollen och Sport kunde ha påpekat vad Mascherano eller Piqué gjorde då, men nej. Det är bara vad jag tycker.



Mathieu pratade även lite om sin tid i Barcelona och om flytten till Sporting:



– Jag lämnade inte Barcelona på ett dåligt sätt. Jag spelade mycket och vann många titlar. Det enda jag tycker är tråkigt är att folk säger att jag inte spelade mycket. Under min första säsong i Barcelona spelade jag 58 procent av matcherna och gjorde viktiga mål. Under min andra säsong spelade jag lite mindre, ungefär 53-54 procent av matcherna, vilket inte heller är dåligt. Min sista säsong var jobbig eftersom jag var skadad och inte hade tränarens förtroende, men det var så det var.



– De första två säsongerna i Barcelona var fantastiska för mig. Det var bara den sista säsongen som var mer komplex, men det är så fotboll fungerar.



– Jag skulle inte säga att jag lämnade vänner i Barcelona, snarare kollegor. Det var fantastiskt att dela omklädningsrum med Barçaspelarna. Men när jag spelar för en klubb föredrar jag att ha kollegor snarare än vänner. Vänner betyder något viktigt.



– Jämfört med Barcelona är det mycket som är annorlunda i Sporting. Här känns det lite som när jag var i Valencia; det är en klubb som känns som en familj. Jag har känt mig väldigt bekväm sen första dagen jag kom hit.



Mathieu verkar alltså inte hysa några överdrivet varma känslor för sin gamla klubb och särskilt inte för Bartomeu och Robert Fernández. Det återstår att se om han gör mål när Sporting tar emot Barcelona i morgon, eller om han har en av sina sämre dagar och blir syndabock även i Sporting.







