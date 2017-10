Iniesta4ever!

Officiellt: Iniesta förlänger!

InIesta 4ever!



Efter många om och men står det klart att Andrés Iniesta blir kvar i Katalonien. Under fredagen avslöjade klubben överenskommelsen, som innebär att Iniesta förblir en Barçaspelare karriären ut!





Som bekant har kontraktsförlängningen dragit ut på tiden, och under loppet av hösten har huvudpersonen själv hintat om en eventuell flytt från Katalonien. Så sent som för några veckor sedan gav mittfältaren tvetydliga svar angående sin framtid, och gjorde klart att han för första gången i karriären väger sina alternativ.



Vilket naturligtvis gav Barça-lägret stor skälvan. Med Xavi borta (och med tanke på att antalet cantenaros minskar) utgör Iniesta en oumbärlig pjäs för FC



Men, under fredagen nådde klubben och mittfältaren äntligen gemensam mark. Omkring kl 13:00 kommer Iniesta att krita på kontraktsförlängningen, som innebär att 33-åringen stannar i klubben karriären ut. Närmare bestämt handlar det om ett så kallat lifetime contract, som avser att låta Iniesta själv bedömma när hans Barça-karriär bör ta slut.



En rimlig överenskommelse, de många skadorna till trots. Klubbikoner ska aldrig tas för givna, och av den anledningen vore något annat än ett livstidskontrakt rent korkat. Vill Iniesta stolpa runt på mittfältet i kryckor vid 45 år ålder, så får han det - är det någon som har förtjänat rätten så är det Don Andrés.



