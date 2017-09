Skadad.

Skador och avstängningar: Rakitic skadad

I denna artikel, som vi hoppas inte ska behöva uppdateras alltför ofta, finner ni information om skadade och avstängda spelare.

Uppdateringar i blått .



Skador



Ivan Rakitic

2017-09-05: Landslagsuppehållet har skördat sitt första offer: Ivan Rakitic. Kroatiens VM-kvalmatch mot Kosovo avbröts i fredags kväll på grund av ett kraftigt regnoväder som gjorde Maksimirstadions gräsmatta ospelbar. Matchen återupptogs i söndags och då hann Rakitic bara spela en dryg halvtimme innan han tvingades kliva av plan. Det kroatiska landslaget har bekräftat att Rakitic har en mindre allvarlig hamstringskada och att han inte kommer att spela mot Turkiet, som Kroatien möter i VM-kvalet i kväll. Det är oklart hur länge Rakitic blir borta, men Barcelona hoppas att han ska vara spelklar till helgens derby mot Espanyol.



Rafinha

2017-04-07: Under fredagen bekräftade klubben att Rafinha blir borta hela fyra månader... Väldigt tråkiga nyheter, för den minst sagt otursförföljde brassen. Förhoppningsvis kommer mittfältaren tillbaka - starkare än någonsin. Força Rafinha!

2017-04-06: Den skada Rafinha ådrog sig mot Granada har visat sig vara värre än först befarat. Brassen kommer under morgondagen lägga sig på operationsbordet för att genomgå en artroskopi av sitt högra knä, där alltså en menisk ska ha tagit skada. Först efter operationen kommer läkarna kunna uttala sig om hur länge Rafinha blir borta från spel.

2017-04-03: Under inledningen av bortasegern mot Granada tvingades brassen utgå på grund av en känning i högra knäet, och enligt rapporter handlar det om en skada på menisken. Klubben har ännu inte slagit fast skadans allvarlighetsgrad, men bland annat tidningen SPORT gör gällande att mittfältaren missar upp till fyra veckors spel...





Avstängningar



Luis Suárez

2017-03-01: Luis Suárez har fått två matchers avstängning eftersom han tog för lång tid på sig att kliva av plan efter det andra gula kortet. Uruguayanen missar därmed både cupfinalen mot Alavés och den första cupmatchen nästa säsong. Barcelona har överklagat, men fick avslag i första instansen. Klubben har nu tagit ärendet vidare till CAS med förhoppningen om att avstängningen hävs eller åtminstone reduceras till en match.

2017-02-07: Sent i den andra halvleken mot Atlético Madrid begick Luis Suárez sina två enda regelbrott i matchen. Domaren såg inte mellan fingrarna någon av gångerna, utan varnade Luisito vid båda tillfällena och uruguayanen blev därmed utvisad för första gången i sin Barçakarriär. Utvisningen innebär att Suárez inte får spela cupfinalen i slutet av maj.

0 KOMMENTARER 31459 VISNINGAR 0 KOMMENTARER31459 VISNINGAR BARCELONAREDAKTIONEN

2017-09-05 11:35:00

ANNONS:

Fler artiklar om Barcelona

Barcelona

2017-09-05 11:35:00

Barcelona

2017-09-05 09:00:00

Barcelona

2017-09-04 08:00:00

Barcelona

2017-09-03 09:00:00

Barcelona

2017-09-02 16:45:00

Barcelona

2017-09-02 13:25:00

Barcelona

2017-08-31 23:00:00

Barcelona

2017-08-30 18:55:00

Barcelona

2017-08-28 08:00:00

Barcelona

2017-08-28 01:59:50

ANNONS:

I denna artikel, som vi hoppas inte ska behöva uppdateras alltför ofta, finner ni information om skadade och avstängda spelare.Agustí Benedito har gett en intervju till tidningen Sport med anledning av att han har väckt en misstroendeförklaring mot Barcelonas ledning. I intervjun ger han sin syn på vad som pågår i Barcelona och varför han anser att medlemmarna måste avsätta Josep Maria Bartomeu och hans junta omedelbart.På nordöstfronten intet nytt… Veckan är till ända, och situationen i Barça-land är oförändrad. Såväl Messis underskrift som mittfältsrekryteringarna har lyst med sin frånvaro, och ytterligare underblåst den rådande identitetskrisen. Detta, och mycket mer, avhandlas i veckan La Setmana Blaugrana!I fredags startade Agustí Benedito officiellt processen med en misstroendeförklaring mot Barcelonas ledning. Benedito menar att Bartomeu och resten av ledningen måste avgå på grund av att de missköter klubben och att de har försatt Barcelona i en institutionell kris.Under lördagen höll Albert Soler, chef för Barças ”Social Area”, och klubbens sportchef Robert Fernández en presskonferens för att förklara sig – och försvara sig – efter ett misslyckat agerande under sommarens transferfönster.Barcelonas sista affär under sommarens transferfönster skedde i går eftermiddag när klubben meddelade att Munir El Haddadi går på lån till Alavés den kommande säsongen.Efter att Barcelona har jobbat hela sommaren med att bli av med Douglas bekräftade klubben under torsdagskvällen att brassen lånas ut till Benfica den kommande säsongen.Den 21-åriga brassen, som Barça köpte loss från Fluminense tidigare i somras, går till Nice på lån de två kommande säsongerna.I veckans La Setmana Blaugrana tittar vi närmare på Messis kontraktssituation, konstaterar att Neymar och Barça ligger i fullt krig och att det kanske även finns antydningar till ett inbördeskrig mellan spelare och ledning i Barcelona. Dessutom tar vi en titt på Barças spännande damlag och Valverdes taktik.Kvalet till VM-2018 kommer rulla igång igen denna vecka och hela 15 spelare från Barcelona är kallade till sina landslagssamlingar.