Real Betis skriver historia och passerar 50 000 medlemmar

Överträffar klubbens egna förväntningar och blir fjärde största klubb i Spanien.

I fredags blev det officiellt: Real Betis meddelade via sina kanaler att klubben nått och passerat gränsenmedlemmar och säsongskortsinnehavare för säsongen 2017/18, en siffra aldrig tidigare uppnådd. I fredags vid middagstid var medlemsantalet i BetisMedlemmar som förnyade ärochär nya medlemmar.Real Betis är därmed fjärde klubb i Spanien med flest medlemmar efter Real Madrid Barcelona CF och Atlético de Madrid. Alla Betis samlade medlemmar får inte plats i femton av Primera divisións stadion, endast i Santiago Bernabéu, Nou Camp, Wanda Metropolitano, Benito Villamarín och San Mamés. Inte heller i sexton stadion i Premier League , femton i Serie A , arton i Ligue 1 , sexton i Eredivisie eller tio i Bundesliga Real Betis hade tidigare under sommaren redan slagit sitt tidigare medlemsrekord , den från säsongen 2015/16 påvilken sattes då Betis återkom till La Primera och Joaquín återvände hem. Förra säsongens siffra var på andra plats medmedlemmar. Vice president López Catalán har infört en ny prisbild för medlemskap därav säsongens medlemmar är ungdomar och 951 barn. Intentionen är att locka till sig barn och familjer för att i förlängningen tillförsäkra sig framtida medlemmar.Real Betis officiella bild från i fredags.Benito Villamarín får till den här säsongen en kapacitet pååskådare och blir fjärde största stadion i Spanien.medlemmar överträffar klubbens egna förväntningar inför säsongen vilka var att överkommaParadoxalt har stegringen bland Real Betis medlemmar kommit då klubben genomlevt några av sina sportsligt svåraste säsonger med hot om degradering, dåligt spel och blygsamma femtonde och tiondeplaceringar. Usla stadiontider för att förbättra tevesiffrorna för kabeloperatörerna där spel sent på fredagar dominerat har inte heller hjälpt. Förra säsongen var Betis laget som oftast fick spela på fredagar och inledde också årets säsong på hemmaplan mot Celta de Vigo med spel just på en fredag klockan 22. Allt i regionen där ekonomiska krisen slagit hårdast med Spaniens högsta arbetslöshet.Femtio tusen medlemmar innebär för Real Betis inkomster på dryga tio miljoner euro, en och en halv miljoner euro mer än beräknat. Betis erbjuder totalt de femte billigaste priserna på medlemskap i La Liga , endast dyrare än CD Leganés, UD Levante, SD Eibar och Getafe CF. Betis priser pendlar mellan 195 och 695 euro för en säsongsbiljett där ett medlemspris i medel kostar 445 euro. Betis priser är de i La Liga där skillnaden mellan den billigaste och den dyraste biljetten är som minst vilket medför liten skillnad mellan olika medlemskategorier vilket är fallet i andra klubbar.