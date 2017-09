Pepe Mel återkommer till Benito Villamarín

Gustavo Poyet avsäger sig tränaruppdraget i Kina, Real Betis fyller 110 år och Betis skjuter minst och sämst i La Liga.

Efter dåliga resultat och 1-2-förlust mot Henan Jianye FC har Real Betis förre tränare Gustavo Poyet avgått som tränare för Shanghai Shenhua Liansheng FC i kinesiska Superligan. Uruguayaren har varit tränare där efter att för ett år sedan ha sparkats från Betis efter förlust mot Villarreal CF, samma klubb som Betis förlorade mot i helgen.- Herr Poyet har officiellt förklarat han avgår som tränare för Shanghai Shenhua. Efter ha utvärderat beslutet har klubben accepterat herr Poyets avgång. Från idag upphör Gustavo Poyet vara tränare för den här klubben, förklarade klubben på sin hemsida.Gustavo Poyet som tränare i Real Betis förra säsongen.Gustavo Poyets facit är elva förluster på 23 matcher och en tolfteplats, långt ifrån den ligaseger klubben siktade på innan säsongen. Carlos Tévez återkomst från skada har inte förbättrat läget. I Poyets ställe har klubben utsett sportchefen Wu Jingui som tillfällig tränare där TMW skriver att klubben nu vill värva Luis Enrique som tränare.Gustavo Poyet kan vara stolt över över ha åstadkommit Shanghai Shenhuas största ligaseger någonsin, 8-1 mot Liaoning Whowin FC samt att Shanghai Shenhua nästan nått kinesiska cupfinalen efter 1-0 mot Shanghai Shenxin FC i första semifinalen.Tisdagen den 12 september fyllde Real Betis 110 år. Betis blidades 1907 som Sevilla Balompié och har vunnit tre titlar: La Liga 1935 samt Copa del Rey 1977 och 2005. Betis är enda klubben vilken vunnit ligan, cupen och samtliga tre högsta divisionerna.Real Betis officiella bild över jubileumet.På lördag klockan 18.30 spelar Real Betis hemma mot Deportivo de La Coruña vilket betyder att Betis förra tränare och idol Pepe Mel kommer tillbaka till Benito Villamarín. Pepe Mel har tränat Betis vid två tillfällen, 2010 till 2013 och igen 2014 till 2016 och har två gånger tagit upp klubben till högsta divisionen samt en gång kvalat in laget till Europa League . Bägge gångerna har tränaren sparkats efter dåliga resultat. Pepe Mel om någon borde veta vad det innebär att spela som bortalag på Benito Villamarín:- På Villamarín råder en fruktansvärd miljö för motståndarna. Det går inte bortse från desupportrar som stöttar laget, sade Pepe Mel i måndags i La Voz de Galicia.Real Betis president Ángel Haro var snabb med att i tisdags via Betis kanaler lägga till:- Real Betis supportrar kommer ta emot Pepe Mel med ömhet. Pepe Mel har varit en viktig person i de här klubbens nyaste historia. Jag önskar Pepe Mel lycka till från och med lördag. Jag tror inte det kommer finnas delade åsikter hos publiken vad gäller hur ta emot honom och Betispubliken kommer värdesätta honom för det han varit och är.Pepe Mel under en match som tränare för Real Betis mot Deportivo de La Coruña.Första gången Pepe Mel besökte Benito Villamarín som motståndartränare var 2001 som tränare för CD Tenerife där Real Betis vann 1-0 efter mål av Joaquín.Årets upplaga av Real Betis är enligt resultat ett av de blygsammaste i Europa. Bland de fem stora europeiska ligorna är det bara brittiska Swansea City AFC och tyska SC Freiburg som skjuter mindre. På tre omgångar har Betis i medel skjutit sju gånger per match, sämst i La Liga. Tyskarna har skjutit 6,7 gånger per match och britterna 6,5.I La Liga är Real Betis sämst på att skjuta mellan stolparna och är i Europa fjärde sämst från slutet. Engelska Everton FC träffar i medel 1,8 gånger mellan stolparna, igen Swansea City AFC 1,8 och igen tyska SC Freiburg 1,7 gånger. Sen följer Betis, italienska Hellas Verona FC och AS Roma samt franska Amiens SC, samtliga på två skott mellan stolparna i medel per match. På sex skott har Betis hittills gjort tre mål.Nyförvärvet från CA Osasuna Sergio León har avlossat en tredjedel av de skott Real Betis hittills skjutit, sex av 21 och mellan stolparna två av sex.Under onsdagsträningen bröt rumänske försvararen Alin Tosca tredje metakarpalbenet i vänster hand och kommer missa lördagens match mot Deportivo de La Coruña och följande omgång mot Real Madrid på Santiago Bernabéu onsdagen den 20 september klockan 22.00. Den matchen gör Cristiano Ronaldo retur efter avstängning i spanska cupfinalen. Domare till den matchen är utsedd Antonio Miguel Mateu Lahoz, samma domare som förra säsongen dömde exakt samma match med Real Betis-förlust 2-1.Roman Zozulya, här i ukrainsk landslagströja var inte välkommen ens att spela i Sverige efter att påståenden om högerextremism kommit fram.Ukrainaren Roman Zozulya vilken förra säsongen inte tog plats i Real Betis, mest satt på läktaren och fick karriären spolierad efter att anklagelser om högerextremism dykt upp har fått kontraktet med Betis uppsagt och spelar nu i ett år i Albacete Balompié.