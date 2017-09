Förlust i Pepe Mels återkomst

Deportivo åkte på sin tredje förlust för säsongen när Real Betis vann med uddamålet på Benito Villamarin.

Inför matchen hade Real Betis bara vunnit två gånger de senaste två decennierna hemma mot Deportivo. Trots den ljusa Depor-statistiken så var det hemmalaget som fick jubla när matchen var över. Pepe Mel var tillbaka på sin gamla arena men som motståndarmanager och inför matchen gjorde han en hel del byten från förlusten mot Real Sociedad. Bland annat fick Costel Pantilimon debutera och Alejandro Arribas fick ersätta en formsvag Sidnei i mittlåset.



Redan efter fjorton minuter hade hemmalaget tagit ledningen genom Joaquín. Den rutinerade mittfältaren utnyttjade ett misstag av Pantilimon när den senare volleybollboxade upp bollen rakt på Joaquíns panna. Lite mindre än tio minuter senare träffade Celso Borges överliggaren med ett stenhård skott. Returen plockade Fede Cartabia upp som i sin tur drog på ett långskott som inte Adán kunde hålla undan. Betis avgörande 2-1-mål kom i den andra halvleken efter ett misstag på offensiv planhalva för Deportivo. Återigen var det Joaquín som fick avsluta ett Depor-misstag efter en delikat passning av Deportivo-bekantingen Andrés Guardado.



Deportivo försökte att göra en del saker framåt men utan någon större framgång. Lucas Pérez kom bland annat in med kvarten kvar men utan att lämna något större avtryck på matchen. Faktum kvarstår dock att laget återigen förlorar och framtiden ser inte särskilt ljus ut längre.



Kommentar:

Det är lätt att vara pessimistisk efter en sån här match och en sån här inledning av La Liga-säsongen. Pepe Mel har inte hittat det vinnande receptet ännu och det känns stundtals panikartat på mittfältet i såväl uppspelsfas som i omställningsspel. Det ostrukturerade mittfältet tror jag har sin grund i Mels laguppställningar. Ena veckan får vi skåda 4-3-3, veckan därpå är det 4-4-2 och mot Betis var det 4-2-3-1. Det är nog dags att bestämma sig snart.



Jag hade även velat se lite mer av Lucas Pérez. Spanjoren må vara matchotränad men samtidigt är han den bästa individuella spelaren i truppen. Florin Andone tycker jag är en kvalitetsspelare också i sina bästa dagar och jag skulle gärna vilja se Lucas bredvid eller strax bakom rumänen. Försvarsmässigt släpper Depor fortfarande in för mycket mål. Det håller inte att laget ska släppa in minst två mål varje match. Om galicierna ska slåss för en bra tabellposition är det under all kritik. Försvarsspelet måste åtgärdas omgående i kombination med att lagets pivotes tar ett större ansvar i defensiven.



Matchfakta



Mål:

Real Betis: Joaquín (14’), Joaquín (76’)

Deportivo de la Coruña: Fede Cartabia (23’)



Varningar:

Real Betis: Riza Durmisi (49’), Alberto Adán (90+4’)

Deportivo de la Coruña: Guilherme (27’), Fernando Navarro (59’), Luisinho (78’)



Arena: Benito Villamarín

Publiksiffra: 46,174

Domare: Alberto Undiano



Slutresultat: Real Betis – Deportivo de la Coruña 2-1

DANIEL JAKOBSSON

