2017-10-30 21:00

Las Palmas - Deportivo

1-3



Första bortasegern sedan mars

Nye managern Cristóbal Parralo coachade Deportivo till säsongens första bortaseger i sin ligadebut. Ett krisande Las Palmas slogs tillbaka med 1-3 på Kanarieöarna.

Äntligen! Deportivo lyckades efter många om och men äntligen vinna på bortaplan igen. Senast laget vann utanför Galicien var den femte mars när Depor slog Sporting Gijón med 0-1. Det var med andra ord en efterlängtad bortaseger som inkasserades under måndagskvällen. Detta skedde emellertid också i Cristóbal Parralos ligadebut. I torsdags gick det som bekant inte lika bra mot Las Palmas i cupen (Depor torskade med 1-4).



Matchen började däremot som vi är vana att se dem – med defensiva misstag. Redan i den sjunde minuten slog Lois Rémy till med sitt fjärde mål för säsongen när han slog bollen mellan benen på Costel Pantilimon. Depor stod dock upp bra under hela första halvlek och fick rättvist med sig 1-1 in i paus efter en vältajmad Celso Borges nick.



Borges, som också var planens gigant tillsammans med Fede Cartabia, skulle presentera sig snart igen med ett nytt nickmål. Pivoten nickade in 1-2 i den 54:e minuten efter en Lucas Pérez-hörna. Lucas Pérez själv slog även in slutresultatet med sitt 1-3-mål från nio meter. Därefter höll Deportivo tätt och gör generellt en mycket bra insats. Las Palmas försökte att hota med några instick och inlägg men Costel Pantilimon höll tätt och gjorde några svettiga räddningar mot slutet.



Kommentar:

Cristóbal Parralo har, i ärlighetens namn, inte ändrat särskilt mycket med sina laguttagningar. I motsats från det jag trodde på förhand så var det Pantilimon som startade som målvakt istället för Przemyslaw Tytón och så här i efterhand är jag nöjd med det valet. Rumänen gjorde en bra match, även om han möjligen var lite seg vid Las Palmas 1-0-mål. Känslan efter matchen var annars, i stora drag, mycket bra. Framförallt defensivt höll Depor hög nivå och förutom målet och en volleyträff i ribban i den första halvleken så hotade inte Las Palmas särskilt mycket.



Den här segern är också viktig för självförtroendet. I Parralos managerdebut mot samma gäng i torsdags blev Depor totalt förödmjukade. Trots debaclet på Riazor så lyckades laget resa sig och göra en insats som samtliga kan vara stolta över. Segern är den första på bortaplan och förhoppningsvis ingjuter det lite mer mod på bortaplan som hittills har saknats. Härnäst väntar en tuff hemmamatch mot Atlético de Madrid men därefter väntar Málaga på La Rosaleda. Det är en utmärkt utmaning för Depor som har goda chanser till en andra raka bortaseger. Det hör knappast till vardagen.



Lucas Pérez verkar fortsatt ha något svårt att hitta rätt sedan sin ankomst till klubben. Två av tre av hans ligamål hittills har kommit från straffpunkten och spelmässigt är han stundtals svår att nå. Att Lucas är en skicklig spelare går inte att ifrågasätta men frågan är bara hur Parralo ska hantera den här situationen. Florin Andone i kombination med Lucas hade varit intressant men då riskerar man att ta udden av det, idag, fina mittfältsspelet. Mittfältet fullkomligen lös av självförtroende idag och Celso Borges kan ha gjort sin bästa match för klubben någonsin.



Matchfakta



Mål

UD Las Palmas: Loïc Rémy (7’)

Deportivo de la Coruña: Celso Borges (36’), Celso Borges (54’), Lucas Pérez (69’, straff)



Varningar

UD Las Palmas: Míchel (45+3’)

Deportivo de la Coruña: Juanfran (90+4’)



Arena: Estadio de Gran Canaria

Publiksiffra: 14,805

Domare: Carlos Del Cerro



Slutresultat: UD Las Palmas – Deportivo de la Coruña 1-3

Las Palmas-Deportivo Raul Lizoain

Michel

Mauricio Lemos

Pedro Bigas

Dani Castellano

Vicente Gomez

Sergi Samper

Jonathan Viera

Vitolo

Jonathan Calleri

Loic Remy



Avbytare

Alberto Aquilani

Borja

Javi Castellano

Leandro Chichizola

Momo

Ximo Navarro

Tana

Costel Pantilimon

Juanfran

Fabian Schar

Sidnei

Luisinho

Celso Borges

Guilherme

Fede

Federico Valverde

Zakaria Bakkali

Lucas Perez



Avbytare

Raul Albentosa

Florin Andone

Emre Colak

Edu Exposito

Pedro Mosquera

Fernando Navarro

Przemyslaw Tyton



