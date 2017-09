Inför: Deportivo – Real Sociedad

La Liga-ledarna Real Sociedad gästar Riazor under den tidiga söndagseftermiddagen. Depor är på jakt på säsongens första tre poängare.

Landslagsuppehållet är över och det är dags för La Liga igen. Deportivo öppnar med hemmamatch mot Real Sociedad i ligans tredje omgång. Innan uppehållet spelade Depor lika med nykomlingarna Levante borta i Valencia och premiären mot Real Madrid slutade med en ganska väntad 0-3-förlust. Nu är det ett ganska nytt Depor som ställs på benen där två sena nyförvärv förväntas få speltid omgående.



Förra säsongen möttes Deportivo och Real Sociedad i La Primera först i december på Riazor. Då tog Depor också sin största seger för säsongen när La Real slogs tillbaka med hela 5-1 efter bland annat två mål av en då glödhet Florin Andone. Returmötet på Anoeta gick inte lika bra för galicierna som föll med 1-0 efter att Willian José nickat in matchens enda mål. Sedan guldsäsongen 1999/00 har Deportivo och Real Sociedad möts tretton gånger i ligasammanhang på Riazor. Av dessa har åtta slutat med Depor-seger medan gästerna segrat två gånger och tre slutat oavgjort. Det är med andra ord något av en drömmotståndare som gästar nordvästra Spanien under den tidiga söndagseftermiddagen.



Under slutskedet av transferfönstret gjorde Deportivo två vitala nyförvärv. Stjärnan och grabben från staden, Lucas Pérez, valde tillslut att återvända till Depor efter en misslyckad säsong i Arsenal. Efter transferfönstret stängdes gick också målvakten Rubén Martínez sönder vilket gav Depor tillåtelse att hitta en ersättare i form av Watford-målvakten Costel Pantilimon. Andones landslagskompis från Rumänien är en efterlängtad pusselbit i Pepe Mels bygge då ingen målvakt hade hämtats in under sommaren för att ersätta Germán Lux. Till matchen mot La Real kommer hemmalaget givetvis att sikta på säsongens första trepoängare. Depor slår något ur underläge men hemmaplansfördelen är icke att underskatta.



I Real Sociedad är läget under kontroll. Baskerna toppar för närvarande La Liga efter två segrar på de inledande två omgångarna. I premiären tog La Real en oväntad bortaseger mot Celta Vigo med 2-3 och ännu mer imponerande var 3-0-segern hemma mot Villarreal veckan därpå. Det är med andra ord ett formtoppat Real Sociedad som gästar Riazor. Eusebio Sacristán har sannerligen fått ordning på sitt manskap – trots uteblivna stjärnvärvningar under sommaren. Real Sociedad satsar på kontinuitet. Samtidigt ska laget, till veckan, inleda Europa League-säsongen. Som Depor-supporter kan en bara önska att fokus ligger på matchen mot Rosenborg snarare än Depor-matchen. Det är emellertid lite för mycket att önska kan en tänka sig.



Skadeläget

Pepe Mel kommer att få klara sig utan målvakten Rubén Martínez den här matchen. Martínez var starkt ifrågasatt i premiären mot Real Madrid men gjorde faktiskt en bra match mot Levante i den senaste omgången. Rubén skadade sin tumme under träning och kommer att vara borta från spel i en dryg månad. Även Carles Gil står på skadelistan då han drog upp en gammal ljumskskada under träning. Dessvärre ser det ut som att playmakern kommer att vara borta fram tills jul.



Gästande Real Sociedad får inte se mittbacken Raúl Navas eller mittfältaren Jon Guridi i spel då båda saknas på grund av skador. Mikel Oyarzabal ådrog sig en lättare känning efter Spaniens U-21-samling i veckan och är något osäker till spel. I början av veckan hade även Juanmi och Rubén Pardo skadekänningar men duon ser ut att följa med upp till Galicien trots allt.



Förväntade startelvor

Med tanke på att Rubén Martínez är skadad, Przemyslaw Tytón inte imponerat och att Costel Pantilimon endast tränat tre gånger med laget så är det svårt att tippa vem som ska starta mellan stolparna i Depor. Min gissning är dock att Pantilimon får chansen från start och att Tytón lämnas på bänken. Pepe Mel gillar att experimentera med sina formationer. I premiären startade han med en 4-3-3-formation och senast var det 4-2-3-1 som gällde. Mot Sociedad tror, och hoppas jag, att vi får se en 4-4-2-uppställning. Lucas Pérez kommer att få speltid men han är, likt Pantilimon, något matchotränad och jag sätter honom därför som inhoppare i den här matchen. Istället börjar Florin Andone och Adrián López längst fram.



Deportivo de la Coruña (4-4-2):

Pantilimon

Juanfran – Schär – Sidnei – Luisinho

Valverde – Guilherme – Mosquera – Bakkali

Adrián – Andone



Real Sociedad (4-4-2):

Rulli

Elustondo – Odriozola – Llorente – Rodrigues

Prieto – Zurutuza – Illarramendi – Oyarzabal

Willian José – Juanmi



Matchfakta

Var: Estadio de Riazor

När: Söndag 10/9

Tid: 12.00

