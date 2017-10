2017-10-30 21:00

Las Palmas - Deportivo



Dags för Deportivo att hitta rätt igen...

Inför: Las Palmas – Deportivo

Två väldigt sargade lag ställs i en tidig ödesmatch på Kanarieöarna. Gästande Depor kommer till matchen med en ny manager i form av Cristóbal Parralo medan hemmalaget har fem raka förluster och ligans sämsta försvar.

För andra måndagen i rad ska Deportivo upp i en batalj. Förra veckan föll laget tungt hemma mot Girona med 1-2. Förlusten var så pass svidande att managern Pepe Mel kort därpå fick sparken. In som ny manager kliver b-lagets tränare Cristóbal Parralo. Denna måndags motstånd står Las Palmas för. Kanarieölaget har inte alls börjat säsongen som förväntat och ligger i skrivande stund under nedflyttningsstrecket. Förra helgen föll Las Palmas med hela 4-0 borta mot Villarreal.



Historiskt sett är en bortamatch mot Las Palmas något av en mardröm. Mellan åren 1959 och 1989 vann Depor blott en endaste match nere på ön. Under 2000-talet har dock bortamatcher mot Las Palmas blivit till en allt roligare företeelse. Under de fem senaste besöken har Deportivo vunnit fyra och kryssat en. Senast galicierna föll borta mot Las Palmas var säsongen 2000/01. Lagen möttes dock så sent som i torsdags och då gick Las Palmas segrande ur striden i Copa del Rey. Gästerna vann nämligen med hela 1-4 (!) i Cristóbal Parralos första match som manager.



Deportivo kommer in till den här matchen med ett minst sagt sargat självförtroende. Pepe Mel fick lämna efter debaclet hemma mot Girona och klubbens säsong står mer eller mindre och väger med de kommande matcherna. Åtminstone känns det som så. Cristóbal Parralo är en okänd manager utan något större CV och det är viktigt för honom att få med sig fansen direkt – det misslyckades Mel med. Allra viktigast blir ändock att hitta en formation och hålla sig till den. Mel hade stora problem med det taktiska och inför varje match formerades laget olika. Det är dags att ingjuta självförtroende i laget igen och en ligamatch borta mot Las Palmas kan vara startskottet för detta.



Hemmalaget Las Palmas har haft en ännu brokigare säsongsupptakt. Månaden innan Mel fick sparken från Depor fick Manolo Márquez lämna sitt uppdrag som Las Palmas-manager. Pako Ayestarán coachar numer laget men inte heller Pako, bortsett från segern i torsdags, har haft medvind. Sedan Pako tagit över klubben har laget förlorat tre raka ligamatcher med en målskillnad på 2-12. Laget har även släppt in flest mål av alla i ligan (22 stycken) tillsammans med Eibar. Las Palmas har inte heller övertygat framåt då man bara gjort sju mål på nio ligamatcher. Precis som för Deportivo är detta en ödesmatch för Las Palmas som kan betyda mycket för framtiden.



Skadeläget

Celso Borges och Fede Cartabia, som vilade i veckan, är tillbaka i spel igen och är uttagen i truppen. Cristóbal Parralo får emellertid klara sig utan Adrián López som är borta till slutet av november. Även målvakten Rubén Martínez saknas på grund av en skadad tumme och Carles Gil saknas sedan tidigare och lär bli borta hela året. Alejandro Arribas, Bruno Gama, Gerard Valentín och Borja Valle har samtliga lämnats hemma på grund av taktiska skäl.



I hemmalaget saknas bara två spelare. Anfallaren Oussama Tannane skadade sig förra helgen mot Villarreal och finns därmed inte med i truppen. Pako Ayestarán har inte heller tagit ut Alen Halilovic som opererade sig i tisdags. I övrigt har Pako tagit ut en stor trupp bestående av 24 spelare.



Förväntade startelvor

Målvaktspositionen har varit ett debacle utan dess like den här säsongen. Fyra målvakter har redan spelat i ligan och det har inte gett någon säkerhet överhuvudtaget därbak. Parralo verkar vilja satsa på kontinuitet och eftersom slipsen Przemyslaw Tytón vaktade buren mot Las Palmas i torsdags lär han starta igen – tyvärr. Parralo lär starta med en 4-3-3-formation där backlinjen förväntas se ut som den brukar göra. Framåt lär Lucas Pérez få chansen igen till förmån för Florin Andone.



Deportivo de la Coruña (4-3-3):

Tytón

Juanfran – Sidnei – Schär – Luisinho

Guilherme – Borges – Valverde

Cartabia – Lucas Pérez – Colak



UD Las Palmas (4-3-3):

Raúl Lizoain

Míchel – Lemos – Bigas – Dani Castellano

Viera – Aquilani – Vicente Gómez

Vitolo – Calleri – Momo



Matchfakta

Var: Estadio de Gran Canaria

När: Måndag 30/10

Tid: 21.00

0 KOMMENTARER 73 VISNINGAR 0 KOMMENTARER73 VISNINGAR DANIEL JAKOBSSON

laligapodden@gmail.com / daniel.jakobsson@svenskafans.com

På Twitter: @DanneJakobsson

2017-10-30 00:15:41 laligapodden@gmail.com / daniel.jakobsson@svenskafans.comPå Twitter: @DanneJakobsson2017-10-30 00:15:41

ANNONS:

Fler artiklar om Deportivo

Deportivo

2017-10-30 00:15:41

Deportivo

2017-10-29 23:46:04

Deportivo

2017-10-24 02:22:49

Deportivo

2017-10-23 16:07:27

Deportivo

2017-09-20 00:22:41

Deportivo

2017-09-17 16:57:55

Deportivo

2017-09-16 13:53:58

Deportivo

2017-09-10 15:17:02

Deportivo

2017-09-09 11:42:14

Deportivo

2017-09-01 13:22:49

ANNONS:

Två väldigt sargade lag ställs i en tidig ödesmatch på Kanarieöarna. Gästande Depor kommer till matchen med en ny manager i form av Cristóbal Parralo medan hemmalaget har fem raka förluster och ligans sämsta försvar.Tidigare i veckan beslutade Deportivo att sparka managern Pepe Mel. B-lagets tränare Cristóbal Parralo tar över som ny huvudmanager.Trots bra spel förlorade Deportivo oväntat hemma mot Girona som vann sin första bortamatch i La Ligas historia.För första gången i historien ställs Deportivo mot Girona i La Primera. Depor har äntligen hittat formen med två raka hemmasegrar och hoppas nu på att förlänga den fina sviten. Girona söker också sin första seger på bortaplan och sin första seger sedan slutet av augusti.Två lag i stort poängbehov möts i en fight under nedflyttningsplats. Inför matchen har Alavés inte gjort ett endaste mål hittills medan Deportivo har ligans svagaste defensiv hittills. Alavés har dessutom sparkat sin tränare medan Depors Pepe Mel redan hänger löst.Deportivo åkte på sin tredje förlust för säsongen när Real Betis vann med uddamålet på Benito Villamarin.Två lag som inte har imponerat ställs mot varandra i jakten om tre poäng på Benito Villamarin. Depor har ligans sämsta försvar efter tre matcher men har bara förlorat två matcher borta mot Betis på två decennier.Deportivo tog ikapp ett tidigt 0-2-underläge men föll ändå med 2-4 hemma mot Real Sociedad.La Liga-ledarna Real Sociedad gästar Riazor under den tidiga söndagseftermiddagen. Depor är på jakt på säsongens första tre poängare.Sommarens mest jagade spelare har valt att återvända till Deportivo de la Coruña. Glädjen finner inga ord.