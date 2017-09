2017-09-16 18:30

Real Betis - Deportivo



Inför: Real Betis – Deportivo

Två lag som inte har imponerat ställs mot varandra i jakten om tre poäng på Benito Villamarin. Depor har ligans sämsta försvar efter tre matcher men har bara förlorat två matcher borta mot Betis på två decennier.

Det var ett svagt defensivt arbetande Deportivo som föll förra veckan mot Real Sociedad med hela 2-4. Laget har släppt in nio mål på tre matcher och är därmed sämst i hela La Liga efter de första omgångarna. Många förändringar förväntas inför matchen mot Real Bets. Bland annat är nyförvärvet Costel Pantilimon redo för spel och med tanke på hur det har sett ut bakåt kan vi bara önska honom lycka till.



Rent statistiskt gillar faktiskt Deportivo resan ner till Sevilla för att spela på Benito Villamarin. Av de senaste femton bortamatcherna mot Betis, i ligaspelet, har Depor vunnit åtta. Inte ens Real Madrid eller Barcelona har ett så bra facit borta mot Betis. Betis, å sin sida, har bara vunnit två matcher hemma mot Deportivo på två decennier. Förra säsongen slutade mötet på Benito Villamarin 0-0. Betis lyckades dock slå Depor i Copa del Rey på hemmaplan ifjol även om Depor totalt sätt gick vidare. Matchen på Riazor, i ligan, slutade också 0-0.



Trots den fina statistiken för Deportivo kan man inte blunda för ligaöppningen. Deportivo har öppnat oväntat dåligt och borde haft åtminstone fyra poäng med sig efter de tre första omgångarna. Premiären mot Real Madrid finns det inte så mycket att säga om men i matchen mot Levante tycker jag absolut att man borde ha vunnit. Mot Real Sociedad förra veckan tog man igen ett 0-2-underläge till 2-2 för att sedan tappa matchen till förlust. Pepe Mel kommer av allt att lova förändra en hel del i startuppställningen även denna gång.



Hemmalaget Real Betis har inte heller öppnat särskilt starkt. Den nya managern Quiqué Setién gjorde en hel del storvärvningar i somras och Betis har satsat ganska mycket på sommarfönstret i år. Dani Ceballos lämnade förvisso men spelare som Ryad Boudebouz, Víctor Camarasa, Cristian Tello, Sergio León, Zounhair Feddal, Javi García, Antonio Barragán, Jordi Amat, Joel Campbell och Depor-bekantingen Andrés Guardado har anlänt. De flesta är nog överens om att Betis har gjort en mycket bra transfersommar. Den notoriske målskytten (och också Depor-bekant) Rubén Castro har lämnat Betis som klubbens bästa målskytt för spel i Kina. Trots de fina nyförvärven har Betis ”bara” kammat in tre poäng på tre matcher. Å andra sidan har förlusterna kommit mot Barcelona och Villarreal borta medan segern kom hemma mot Celta Vigo.



Skadeläget

Sedan tidigare vet vi att Carles Gil saknas i Deportivo. Mittfältaren kommer att missa många matcher under höstsäsongen. Rubén Martínez skadade sig precis innan landslagsuppehållet och är inte heller med mot Betis. Pedro Mosquera är emellertid ny på skadelistan efter att ha testats i veckan men inte lyckats återhämta sig från en lättare skada. Rent taktiskt har Pepe Mel överraskat många genom att lämna Sidnei och Bruno Gama utanför matchtruppen. Istället är Raúl Albentosa och Borja Valle uttagna igen.



Setiéns Betis har två spelare på sin skadelista inför matchen. Försvararen Alín Tosca har problem med en handfraktur och är därmed inte spelklar. Nyförvärvet Joel Campbell har knäproblem och finns inte heller med i truppen. Det rådde några oklarheter i veckan ifall Ryad Boudebouz och Tony Sanabria skulle vara tillgängliga men båda spelarna är med i den uttagna matchtruppen.



Förväntade startelvor

Det var många som ryckte på ögonbrynen förra veckan när Emre Colak inte ens var uttagen i truppen. Pepe Mel gillar att rotera, vilket alla har märkt, men det framstod ändå som något oväntat. Nu är Colak åter med i truppen och lär ta en startplats omgående bakom Florin Andone eller Lucas Pérez. Eftersom det är bortamatch återgår Pepe Mel till 4-2-3-1. Lucas Pérez såg inte helt spelredo ut mot La Real förra veckan och kanske behöver få lite mer matchträning innan han startar. Costel Pantilimon går rakt in i startelvan istället för den polske slipsen Przemyslaw Tytón. Eftersom inte Sidnei är uttagen i matchtruppen lär antingen Alejandro Arribas eller Raúl Albentosa starta. Jag lägger mina pengar på den förstnämnde.



Deportivo de la Coruña (4-2-3-1):

Pantilimon

Juanfran – Arribas – Schär – Luisinho

Borges – Guilherme

Bakkali – Colak – Cartabia

Andone



Real Betis (4-3-3):

Adán

Barragán – Feddal – Mandi – Durmisi

Camarasa – Javi García – Guardado

Joaquín – Sergio León – Tello



Matchfakta

Var: Benito Villamarin

När: Lördag 16/9

Tid: 18.30

