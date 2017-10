Pepe Mel får sparken – Parralo tar över

Tidigare i veckan beslutade Deportivo att sparka managern Pepe Mel. B-lagets tränare Cristóbal Parralo tar över som ny huvudmanager.

Efter den tunga förlusten mot Girona hemma på Riazor i måndags valde Deportivo de la Coruña att sparka den starkt ifrågasatte. Den tidigare Real Betis -managern har hängt löst ett bra tag och det var mer eller mindre en tidsfråga innan han skulle få lämna klubben. Taktiska missar, oförklarliga laguttagningar och en utebliven kontinuitet har präglat Mels säsongsinledning.På grund av att resultaten dessutom har varit så pass dåliga som de har vart hittills så känns det logiskt att Mel lämnar. Det är emellertid tråkigt då Mel tidigare, i framförallt Betis, visat sig vara en duglig manager. På 24 ligamatcher som huvudtränare för Deportivo vann Mel sex matcher, kryssade sju och förlorade elva med en målskillnad på 27-40.Ny manager är istället. Parralo tränade ifjol, och början på den här säsongen, Deportivos b-lag Fabril. Andalusiern är en tidigare spansk landslagsback som bland annat representerat FC Barcelona , RCD Espanyol och Paris Saint-Germain. Parralo ledde Deportivo redan i torsdags när laget förlorade med hela 1-4 hemma mot Las Palmas i Copa del Rey. Ny revansch väntar honom redan under måndagen då Las Palmas står för motståndet igen.Enligt rykten föredrar Parralo att spela en 4-3-3- eller 4-2-3-1-formation. Förhoppningsvis blir det lite klarare vad han vill längre fram under säsongen. Pepe Mel var väldigt oklar med vad han ville med Depor och förhoppningsvis kan Parralo styra skutan åt rätt riktning nu. Under 50 matcher som tränare i Fabril har han vunnit 34.