För första gången sedan centraliserad försäljning av teverättigheterna i La Liga infördes får Barcelona CF mer pengar att spendera än Real Madrid.

Lönetaken för tjugo klubbarna i La Liga

LFP publicerar hur mycket varje klubb får spendera under säsongen.





Lönetaket för klubbarna i La Liga räknas fram genom att från klubbens inkomster räkna bort kostnader som inte är direkt förknippade med idrottsverksamheten: resor, upphälle och övriga kostnader. 80 procent av lönekostnaden ska gå till första lagets spelare och teknisk personal, resterande 20 till andralagets och övriga löner i klubben.



Lönetak La Liga, säsongen 2017/18, miljoner euro:

1- Barcelona CF: 507,24 (inkluderar ett tak på 18 för Barcelona B)

2- Real Madrid: 499,7

3- Atlético de Madrid: 237,77

11- Málaga CF: 53,6

12- Celta de Vigo: 40,94

13-

14- Deportivo Alavés: 37,87

15- CD Leganés: 34,69

16- SD Eibar: 33,21

17- UD Levante: 32,3

18- Girona CF: 31,15

19- UD Las Palmas: 29,45

Spanska ligaföreningen (LFP) publicerade i tisdags hur mycket varje klubb i La Liga får spendera under säsongen 2017/18 på spelare enligt det lönetak som gäller för ekonomiskt rent spel. Barcelona CF leder ligan som den klubb som mest pengar får spendera även om 18 av de 507 miljonerna euro gäller b-laget. Real Madrid har ett tak på 499 miljoner euro. Getafe CF, knappt 29 miljoner euro, får spendera minst.

4- Sevilla CF: 159,64 (inkluderar ett tak på 8,8 för Sevilla Atlético)
5- Valencia CF: 113,3
6- Villarreal CF: 87,92
7- Athletic Club de Bilbao: 68,58
8- Real Betis : 65,46
9- Real Sociedad : 64,83
10- RCD Espanyol : 60,96
13- Deportivo de La Coruña: 40,74

2017-09-20 09:00:00

Interna rapporten listar svåra brister fem dagar innan finalstadion i Europa och Champions League 2019 ska utses.I veckans avsnitt av La Liga-podden diskuterar panelen om de spanska lagens Silly Season, det katalanska derbyt, Europa League och om förbundets förslag om att spela La Liga-matcher utanför Spanien.Spanien krossade Liechtenstein och har samtidigt säkrat en topp två-placering i gruppen.Spanien möter Liechtenstein på bortaplan och räknar med att vinna. Moralen i laget är på topp efter lördagens storseger mot den främsta konkurrenten i gruppen, Italien.Följ de spanska klubbarna under sommarens transferfönster här. Listan kommer att uppdateras med jämna mellanrum.Det Spanien som under lördagskvällen tog ett stort steg mot VM-slutspelet i Ryssland visade på stor kvalitet. Om La Roja har genomgått en förändring där spelet varit till och från, var detta raka motsatsen.Landslagsfotbollen återvänder till våra liv med dunder och brak i ett stormöte som blivit en klassiker på kontinenten. Spanien står som värdar mot Italien hemma i den spanska huvudstaden.I säsongens första avsnitt av La Liga-podden pratar Daniel och Sam om situationen i FC Barcelona, om de första omgångarna av La Liga, om Valencias pånyttfödelse och om Europalottningarna.Ligatipset inför säsongen 2017/18 kommer till sitt slut och på första plats hittar vi ingen mindre än regerande Champions League- och ligamästarna Real Madrid som ännu inte visar några tecken på att sakta ner erövringen. De är redaktionens titelfavoriter inför kommande säsong.