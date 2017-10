Isco och Piqué, får de jubla ihop igen?

Spanien kan bli klara för VM

Spanien möter Albanien i den näst sista kvalmatchen och har allt i egna händer. Vid ett bättre resultat än Italien under fredagskvällen är laget klart för VM. Annars får firandet vänta till på måndag.

Ett formstarkt Spanien kommer till spel mot Albanien under fredagskvällen. Tre raka segrar i kvalet där de i september tog två tunga segrar. Först mot Italien vilket gör att Spanien leder gruppen med tre poäng. Sedan en 8-0 seger mot Liechtenstein.



Det som kan skaka La Roja något är inre konflikter så som den mellan Ramos och Piqué. Spelarna säger att den är överdriven och de är där för att fokusera på att ta sig till VM. Så kanske det är men en spelare som inte har råd med ett enda misstag är Piqué.

Han blev utbuad i veckan efter en träning av sina egna fans. Eller egna och egna, de ogillar den politiska konflikt som just nu råder i landet och låter det gå ut över Piqué som ju är Katalan.



Landslagstränaren Julen Lopetegui har ändrat om en hel del i laget som var uttagen till de förra matcherna. Här är laget i sin helhet:



Målvakter:

Kepa, De Gea och Reina.



Försvarare:

Alba, Azpilicueta, Bartra, Carvajal, Nacho, Monreal, Pique och Ramos.



Mittfältare/Anfallare:

Isco, Thiago, Busquets, Illarramendi, Silva, Saul, Koke, Asensio, Aspas, Callejon, Morata, Rodrigo och Pedro.



Spanien har aldrig tappat poäng mot Albanien och har sex raka vinster mot dem i de matcher de har mötts. Dessutom en målskillnad på 26-2. Det finns egentligen inget som talar för att det ska bli annorlunda denna gång.



Julen Lopeteguis lag vinner och frågan är mest om det är efter Albanienmatchen eller matchen mot Israel på måndag som de får fira VM-platsen. Det är upp till Italien som möter Makedonien men den vinner ju italienarna.



Matchfakta:

Spanien – Albanien

Rico Perez, Alicante

Fredag 6 oktober klockan 20:45

Domare: Aleksei Eskov (RUS)

Tips: 4-0

#ESPALB



0 KOMMENTARER 119 VISNINGAR 0 KOMMENTARER119 VISNINGAR JENS KASSNERT

På Twitter: @JensKassnert

2017-10-05 21:32:02 På Twitter: @JensKassnert2017-10-05 21:32:02

ANNONS:

Fler artiklar om Spanien

Spanien

2017-10-05 21:32:02

Spanien

2017-10-01 09:41:29

Spanien

2017-09-20 09:00:00

Spanien

2017-09-17 11:00:00

Spanien

2017-09-12 10:00:00

Spanien

2017-09-06 08:57:45

Spanien

2017-09-04 22:03:36

Spanien

2017-09-03 12:00:00

Spanien

2017-09-03 10:13:44

Spanien

2017-09-01 19:14:00

ANNONS:

Spanien möter Albanien i den näst sista kvalmatchen och har allt i egna händer. Vid ett bättre resultat än Italien under fredagskvällen är laget klart för VM. Annars får firandet vänta till på måndag.Här är laget som Julen Lopetegui har tagit ut till matcherna mot Albania och Israel nästa vecka.LFP publicerar hur mycket varje klubb får spendera under säsongen.Interna rapporten listar svåra brister fem dagar innan finalstadion i Europa och Champions League 2019 ska utses.I veckans avsnitt av La Liga-podden diskuterar panelen om de spanska lagens Silly Season, det katalanska derbyt, Europa League och om förbundets förslag om att spela La Liga-matcher utanför Spanien.Spanien krossade Liechtenstein och har samtidigt säkrat en topp två-placering i gruppen.Spanien möter Liechtenstein på bortaplan och räknar med att vinna. Moralen i laget är på topp efter lördagens storseger mot den främsta konkurrenten i gruppen, Italien.Följ de spanska klubbarna under sommarens transferfönster här. Listan kommer att uppdateras med jämna mellanrum.Det Spanien som under lördagskvällen tog ett stort steg mot VM-slutspelet i Ryssland visade på stor kvalitet. Om La Roja har genomgått en förändring där spelet varit till och från, var detta raka motsatsen.Landslagsfotbollen återvänder till våra liv med dunder och brak i ett stormöte som blivit en klassiker på kontinenten. Spanien står som värdar mot Italien hemma i den spanska huvudstaden.