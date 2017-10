Spanien klara för VM efter enkel seger mot Albanien

Italien spelade oavgjort medan Spanien dansade sig till VM i Ryssland efter en vacker 3-0 uppvisning mot Albanien.





När Julen Lopetegui släppte startelvan en timme före avspark var det främst två överraskningar som stod ut. För första gången sedan sin debutmatch 2014 fick Rodrigo Moreno chansen. Medan



Det dröjde inte länge innan Lopeteguis beslut hade lönat sig. Redan i den 16:e matchminuten kunde Rodrigo jubla efter att ha gjort sitt första landslagsmål någonsin. Då han tog vara på ett inlägg från Isco,



För ett år sedan hade Alvaro Odriozola ännu inte debuterat för Real Sociedads A-lag utan spenderade sina dagar spelandes i den spanska tredjedivisionen för klubbens B-lag. Men när debuten för landslaget nu kom kunde inga nerver skådas, istället flög 21-åringen fram på högerkanten och gjorde i stort sätt allt rätt under 90 minuter. För även om Isco, Thiago, Silva och Rodrigo briljerade så var det ingen som gjorde ett lika stort avtryck som Odriozola som dessutom var högst delaktig i såväl 2-0 som 3-0.



2-0 målet signerat Francisco Román Alarcón “Isco” kom i den 23-matchminuten. Det var en fantastisk spansk fotbollsuppvisning som började med David de Gea och varade i 51 sekunder, varpå tio olika spelare hade hunnit röra bollen innan Isco satte kronan på verket och bollen i nätet.



Endast tre minuter senare var det dags igen, den här gången var det Thiago Alcantara vars huvud hittade ett av Odriozolas perfekt slagna inlägg. Därmed var matchen så gott som avgjord.



Spanien hade kunnat göra ytterligare mål och



Andra halvleken såg mest ett Spanien om spelade av matchen och även om Albanien hade några chanser däribland en stolpträff så var man aldrig i närheten av att kunna skapa någon riktig fara.



Samtidigt tappade Italien en 1-0 ledning mot Makedonien till 1-1 och därmed är Spanien matematiskt klara för VM i Ryssland. Man har avancerat till mästerskapet på ett imponerande vis. Med en match kvar att spela är Spanjorerna obesegrade i gruppen och har vunnit sju av åtta matcher med en målskillnad på +32.







Intressant statistik/fakta från matchen: Odriozola blev den 776:e spelaren att spela för det spanska landslaget, den 5:e att debutera under Lopetegui.

Rodrigo gjorde mål för femte matchen i rad, sitt första med det spanska landslaget. Han blev därmed den 18:e spelaren i historien som inte är född i Spanien att göra mål för La Roja.

För första gången sedan 1995 gjorde två spelare födda utanför landets gränser mål för det spanska landslaget: Rodrigo (Brasilien) och Thiago (Italien).

För första gången i sin landslagskarriär gjorde Isco mål och assist i samma match.

Ivan Balliu som startade för Albanien i matchen är född i Spanien och har tidigare representerat La Roja på U16 och U17 nivå. Balliu valde 2016 att spela för Albanien, landet hans pappa kommer ifrån. Matchfakta

Startelvor



Spanien: David de Gea; Álvaro Odriozola, Sergio Ramos, Gerard Piqué (60’), Jordi Alba; Thiago Alcantara, Saúl, Koke; David Silva (74’), Rodrigo (82’), Isco

Inhoppare: Nacho (60’), Marco Asensio (74’), Aritz Aduriz (82’)

Varningar: Gerard Pique (48’), David Silva (65’)

Mål: Rodrigo (16’), Isco (23’), Thiago (26’)

Tränare: Julen Lopetegui



Albanien: Etrit Berisha; Elseid Hysaj, Frederic Veseli, Arlind Ajeti, Hysen Memolla (46’); Ivan Balliu (46’), Ergys Kaçe, Ledian Memushaj; Taulant Xhaka, Azdren Llullaku, Eros Grezda (66’)

Inhoppare: Agolli (46’), Sadiku (46’), Latifi (66’)

Varningar: Llullaku (14’), Xhaka (26’), Kaçe (29’), Grezda (47’), Hysaj (70’)

Tränare: Christian Panucci



Domare: Aleksey Eskov (Ryssland)



Arena: Estadio Jose Rico Perez (Alicante)



På Twitter: @AlexandraJonson

2017-10-07 00:25:02

