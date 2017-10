2017-10-29 20:30

Teneriffa - Osasuna

0-0



En poäng med hem från Teneriffa

I en avslagen och taktisk match kunde Osasuna få med sig en poäng hem från Teneriffa efter att lagen spelat 0-0. Sergio Herrera räddade ännu en straff och gjorde för övrigt en riktigt bra match vilket var avgörande för den poäng man vann.

När startelvan dök upp var den stora frågan om Lucas Torró var tillräckligt återställd från sin skada för att kunna spela och det visade sig att han togs ut i matchtruppen men inte startelvan. Därmed var det Javier Flaño som fick lämna den 19-mannatrupp som tagit ut. Totalt var det fyra ändringar i startelvan från den senaste matchen mot Barcelona B och i backlinjen gick Aridane in istället för Unai Garcia. På mittfältet ersatte Tienza och De las Cuevas de avstängda spelarna Torres och Mérida och på flanken spelade Mateo istället för Quique som gick upp i anfallet. De spelare som började på bänken var Manu, M. Flaño, Unai, Diaz, Xisco, Coris och Torró.



Ett så gott som nytt mittfält som startade idag alltså och det var väl egentligen bara Arzura som fått ihop ett hyfsat antal starter innan dess. Backlinjen däremot kändes trygg där alltså Aridane var tillbaka i mittlåset med Oier. Startelvan i sin helhet som följer, i målet Sergio Herrera med en fyrbackslinje framför sig från höger, bestående av, Lillo, Oier, Aridane och Clerc. På mittfältet var det alltså Arzura och Tienza som tog hand om de defensiva uppgifterna och på kanterna Mateo till vänster och De las Cuevas till höger. På topp startade David och Quique.



Varmt och skönt på Teneriffa under dagen och 25 grader varmt som mest. Till matchstart hade värmen sjunkit till lite med behagliga 20. Hemmalaget Tenerife startade i sina vita tröjor och blå byxor vilket innebar att Osasuna kunde ställa upp i sina sedvanliga röda tröjor. Inga problem med belysning, som i torsdagens cupmatchen mot Espanyol, och matchen kunde blåsas igång på utsatt tid av domare Jorge Figueroa Vázquez.



1:a halvlek



Avvaktande inledning i ett lågt tempo från båda lagen. Man känner på varandra utan att skapa något att tala om. De första 15 minuterna påminner mer om slutet på en match där båda lagen är nöjda med oavgjort.



Gästerna är laget med mest boll och intentioner men tänker även en hel del på defensiven. I den 20:e minuten sticker Tenerife upp och Acosta har en nick utanför. Fortsatt riktigt avslaget och det känns som att båda lagen har en rejäl respekt för varandra. I den 29:e minuten hettar det till för första gången när hemmalaget skapar en möjlighet men Sergio Herrera gör en dubbelräddning och Aridane kan sedan rädda på mållinjen till en resultatlös hörna.



Bättre fart i slutet av halvleken men utan några målchanser att tala om. Tenerife har tagit över bollinnehavet men har svårt att skapa något. Osasuna står upp bra försvarsmässigt. I den 41:a minuten skaffar sig gästerna sin första hörna men det blir inget med det. Väldigt avslagna första 45 minuter och fortsätter matchbilden såhär i andra halvlek har vi garanterat 0-0.



2:a halvlek



Osasuna gör ett byte i halvtid då man tar ut Mateo mot Unai Garcia. Man går helt enkelt ner på en fembackslinje för att förstärka bakåt. Gästerna gör ett mål genom David i den 47:e minuten men det blåses av för offside vilket känns mycket tveksamt. Osasuna ser inte lika stabila ut i sin nya formation och verkar ha svårt att veta vem som skall göra vad. I den 55:e minuten tilldöms Tenerife en straff efter att Oier krockat med en vitblå spelare, vilket känns rätt så billigt. Tre gula kort delas ut till Osasuna spelare i samband med straffen. Sergio Herrera som har en viss vana på att ta straffar gör så även denna gång och det står fortsatt 0-0. I den 59:e minuten byts Xisco in mot Quique.



Tenerife har fått mersmak efter straffen och har tagit över matchbilden mer och mer. Gästerna har inte mycket att komma med men försöker är de får lägen. Fortsatt hemmalaget som skapar mest och Sergio Herrera har en riktigt bra kväll efter några fina ingripanden. Osasuna drar på sig flertalet gula kort när Tenerife pressar på. I den 73:e gör gästerna sitt sista byte när Torró byts in mot Arzura.



Osasuna har lyckats skapa några halvchanser men det är fortsatt hemmalaget som känns hetare. Gästerna får sin andra hörna i den 81:a minuten efter en dålig bakåtpass men den blir resultatlös. Gästerna får mer att säga till om i slutet av matchen och kanske är det Tenerifes torsdagsmatch som börjar kännas i benen nu. Hemmalaget skaffar sig ett flertal hörnor i slutet av matchen men kan inte förvalta dem. Domare Figueroa Vázquez lägger till fem minuter på de 90 som spelats. Under dessa är det Hawaii-fotboll och inget av lagen kan ta tillvara den extra tiden och matchen slutar 0-0.



Såhär direkt efter matchens slut känns det som att Osasunas taktik var att ta hand om den poäng man hade när matchen började. Man var noggrann med sin defensiv och såg hela tiden till att inte gå bort sig. Bytena man gör pekar också på försvarstänk och med en fembackslinje hela andra halvlek blir det svårt att göra mål. Självklart blir då offensiven lidande men man hade en boll i mål som dömdes bort för offside vilket kan diskuteras. Om taktiken nu var att få med sig en poäng från Teneriffa lyckades man och har fortsatt bara en förlust efter 12 omgångar.



Underhållningsvärdet var dock ingenting att hänga i julgranen och det kändes tidigt som att detta kunde bli en 0-0 match. Hela åtta spelare i Osasuna drar på sig ett gult kort idag men som tur är kan alla spela nästa match. Oier och Lillo är de som ligger närmast en avstängning då de nu har fyra gula vardera. Med en poäng med sig från Teneriffa har man de senaste två månaderna, tio matcher, inte förlorat men man halkade ner till tredje plats i tabellen då Sporting Gijon och Lugo vann sina respektive matcher under lördagen. Osasunas näste motståndare Granada kan även de ta sig förbi om de vinner mot Lorca under måndagen.



¡AUPA OSASUNA!

0 KOMMENTARER 245 VISNINGAR 0 KOMMENTARER245 VISNINGAR PEDRO VON UNGE

2017-10-29 23:30:00

ANNONS:

Fler artiklar om Osasuna

Osasuna

2017-10-29 23:30:00

Osasuna

2017-10-28 17:00:00

Osasuna

2017-10-25 20:30:00

Osasuna

2017-10-20 23:55:00

Osasuna

2017-10-19 22:00:00

Osasuna

2017-10-18 22:30:00

Osasuna

2017-10-15 23:30:00

Osasuna

2017-10-14 19:30:00

Osasuna

2017-10-12 23:00:00

Osasuna

2017-10-11 21:00:00

ANNONS:

I en avslagen och taktisk match kunde Osasuna få med sig en poäng hem från Teneriffa efter att lagen spelat 0-0. Sergio Herrera räddade ännu en straff och gjorde för övrigt en riktigt bra match vilket var avgörande för den poäng man vann.Osasuna har rest till Teneriffa för match mot ö-laget och efter ett pit-stop i Madrid ankommer man under lördagskvällen. Avstängningar och skador rör till det lite i truppen och nu gäller det att ersättarna kan leverera.Denna vecka tar vi oss en titt på tabelltoppen och hur det gick i senaste omgången, vi analyserar skador och avstängningar i Osasunas trupp och avslutar med lite mål från före detta Osasuna spelare.Det blev en målrik tillställning under fredagskvällen när Barcelona B gästade Pamplona. Gästerna kunde ta ledningen med 0-2 men Osasuna vände till 2-2 och fick sedan en man utvisad. Med tanke på att de spelade med en man mindre under de sista 25 minuterna får det oavgjorda resultatet anses som godkänt.Osasuna tar emot Barcelona B under fredagskvällen och hemmalaget satsar på att ta sin fjärde raka hemmavinst och med det en fortsatt topplacering i tabellen. För Katalanerna handlar det om att bättra på sin bortastatistik som hittills gett fem poäng.Osasuna mitt i veckan är tillbaka efter ett litet uppehåll och denna vecka tittar vi till det kommande presidentvalet, hur de första tio omgångarna har gått för Osasuna och nyheter om spelare.Söndagskvällens match mot Zaragoza slutade oavgjort 1-1 efter att hemmalaget tagit ledningen på en straff i första halvlek. Oier Sanjurjo kunde dock nicka in kvitteringen med cirka 20 minuter kvar och lagen delade därmed på poängen.Tredje matchen på en vecka skall avklaras och serieledarna Osasuna reser de 18 milen till Zaragoza under lördagen. Osasuna siktar på att hålla sin förlustfria svit vid liv och på så sätt behålla serieledningen.Osasuna gjorde inte en av sina bättre matcher under torsdagskvällen då man besöktes av Albacete. Trots det hackande spelet lyckades man i alla fall vinna och ta hand om de tre viktiga poäng vilket innebär att man behåller serieledningen.Osasuna gästas av Albacete Balompié under torsdagskvällen. Gästerna har haft en tung start på säsongen men med Osasunas gamle tränare Martin Monreal tog man senast en seger och vill fullfölja sin segersvit.