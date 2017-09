2017-09-10 20:30

Rayo Vallecano - Osasuna

Xisco grattas efter ett av sina två mål mot Rayo.

Första bortasegern bärgad mot Rayo

Det var ett stabilt Osasuna som kunde få med sig de tre poängen från Vallecas i Madrid under söndagen. Hemmalaget hade svårt att skapa ordentliga målchanser och istället kunde Osasunas inhoppare Xisco göra två mål under de tio minuter han spelade.





En timma innan matchstart meddelades startelvan och de spelare som fick börja matchen på bänken var Manu Herrera, Javier Flaño, David Garcia, Mérida, Coris, De las Cuevas, och Xisco. Startelvan i sin helhet, i målet Sergio Herrera med en backlinje från höger bestående av, Lillo, Aridane, Oier Sanjurjo (kapten) och Carlos Clerc. Två defensiva mittfältare i Joaquin Arzura och Lucas Torró och på kanterna spelade Roberto Torres till höger och Mateo Garcia till vänster. På topp, David Rodríguez och Quique. Noterbart var att åtta av de 11 startspelarna rekryterades till denna säsong.



Fint väder i huvudstaden och under dagen har solen visat sig och termometern toppade på 24 grader. Till matchstart var det någon grad svalare och fina förutsättningar för fotboll. Rayo startade matchen i sina klassiska vita tröjor med ett rött streck som korsar bröstet vilket innebar att gästande



1:a halvlek



Som vanligt svårt att hitta en stream men till slut kunde en hittas och då hade sex minuter spelats. Ställningskrig som det ser ut inledningsvis där gästerna fick ansvara för en hel del bollinnehav. Rayo verkar försiktiga och Osasuna stressar bollhållaren högt. Positiv inledning av Osasuna av det jag sett.



Det känns som att gästerna har bra koll på händelserna och äger en hel del boll trots bortaplan. Dock inga direkta målchanser att tala om, åt någotdera hållet. I den 23:e minuten får hemmalaget en frispark med en nick på mål och lite senare har Torres ett bra läge att vrida in ett skott men strax utanför. I den 28:e minuten skaffar sig Osasuna en hörna och på den kommer Aridane perfekt och sätter skallen till för 0-1.



Gästerna ser riktigt stabila ut och för matchen vilket i alla fall inte jag väntat mig. Rayo ser bleka och tröga ut och har svårt att komma till anfall. Hemmalaget spelar bättre under slutet av halvleken men har fortsatt svårt att komma till bra lägen. Man får ett bra frisparksläge i 41:a minuten som Osasunas försvar kan reda ut. Bra mycket bättre spel av hemmalaget nu som måste gå framåt för en kvittering men halvleken slutar 0-1.



2:a halvlek



Bättre fart på Rayo i inledningen av den andra halvleken och man tar tag i taktpinnen omgående. Osasuna står dock upp bra försvarsmässigt och kan sticka upp emellanåt. I den 57:e minuten gör Rayo ett dubbelbyte och får samtidigt en frispark som mynnar ut i en resultatlös hörna.



Matchen står och väger men hemmalaget har lyft sig rejält i den andra halvleken och jagar på för en kvittering. Rayo tar över mer och mer och Osasuna får fokusera på försvar, vilket man gör bra. I den 68:e minuten gör gästerna sitt första byte när man tar ut David mot Mérida. Rayo fortsätter föra matchen men når inte riktigt hela vägen fram.



Osasuna gör sitt andra byte i den 78:e minuten när Torres går ut till förmån för Coris. Rayo fortsätter att jaga en kvittering och Osasuna har ingenting att tala om offensivt. Hemmalaget har dock svårt att skapa något riktigt farligt och gästernas försvar kan avfärda deras attacker. I den 84:e minuten gör Osasuna sitt sista byte när man tar ut Torró mot Xisco. Tre minuter senare kan Osasuna sticka upp i en kontring och Quique kan hitta den ny inbytte Xisco som helt fri gör 0-2. Domare Jorge Valdés Aller lägger till fyra minuter och under dessa är det Rayo som jagar vidare för en reducering men utan att lyckas. Istället kan gästerna sticka upp i ännu en kontring och Xisco kan på egen hand fastställa slutresultatet till 0-3. Osasuna tar med det med sig de tre poängen hem från Madrid.





Äntligen en trepoängare i ligaspelet och på vilket sätt man tar dem. Jag får för mig att tränare Martinez måste vara väldigt nöjd med kvällens insats och det känns på något sätt som att man har hittat rätt. Dels med 4-4-2 systemet men även valet av spelare. Ja nu skall man kanske inte dra för stora växlar av den här segern men det kändes väldigt stabilt, både defensivt och offensivt. Lucas Torró tillsammans med Arzura känns väldigt tryckt på det defensiva mittfältet och dagens backlinje skötte sig utmärkt, ja Aridane gjorde ju till och med 0-1 målet på hörna.



En mycket viktig seger bärgades ikväll och för mig var det en överraskning att Rayo var så pass tama som de ändå var. Under den första halvleken hade man inte mycket att tala om och trots att de blev bättre fart under den andra halvleken kom man aldrig riktigt till några farligheter. Istället kunde Xisco göra två mål under de tio minuterna han spelade och han är nu lagets bästa målskytt såhär långt. Med de tre poängen tar Osasuna sig upp på en 11:e plats i tabellen med en match kvar i denna omgång. Härnäst väntar UD Almeria som man tar emot hemma i Pamplona kommande lördag.



