2017-09-20 21:00

Cádiz - Osasuna



Cadiz - Osasuna i en träningsmatch inför den förra säsongen.

Inför: Cadiz – Osasuna i Copa del Rey

Osasuna reser till Cadiz för att spela cupfotboll under onsdagskvällen och det är vinna eller försvinna som gäller. Vill man ta sig vidare i cupspelet och få besök från något La ligalag måste man slå ut ett Cadiz som ännu inte förlorat på hemmaplan.





CA Osasuna



Osasuna har nu tre raka segrar varav en på bortaplan och två där man vänt underläge till vinst. En klar förbättring alltså och fråga är om man inte vaknat till liv ordentligt efter att ha bytt 4-1-4-1 uppställning till en mer klassisk 4-4-2. Resultatmässigt verkar det i alla fall så och med målskillnaden 8-3 på de tre senaste matcherna känns defensiven bra mycket stabilare. Den hårda träningen har börjat ge utdelning vilket måste kännas riktigt skönt för truppen. Inför morgondagens match har man tränat måndag tisdag och kommer även att köra ett lättare pass under onsdag förmiddag.



Under måndagen tränades det en del straffar och är det oavgjort efter en eventuell förlängning på onsdag kväll kan det ha varit bra att öva lite från 11 meter. Troligtvis kommer tränare Martinez att använda mycket av de spelare som inte fått så mycket speltid, precis som han gjorde i den tidigare cupmatchen mot Albacete. Spelare som Manu Herrera, Aitor Buñuel, David García, Miguel Flaño och brorsan Javier Flaño kan komma att få speltid men även



Målvakter: Manu Herrera,

Försvarare: J. Flaño, M. Flaño, David Garcia, Oier, Clerc, Unai García, Lillo, Aridane, Aitor Buñuel

Mittfältare: Mérida, Torres, Tienza, Díaz, Mateo, De las Cuevas, Arzura, Coris, Torró, Barja

Anfallare:



Cadiz CF



Cadiz gick precis som Osasuna in i cupspelet i omgång två och lottades då mot Almeria som man på hemmaplan kunde besegra med 1-0. Man har med andra ord fördel av hemmaplan vilket jag förmodar avgjordes när matcherna lottades. Cadiz har börjat ligaspelet utomordentligt bra och har efter fem omgångar bara förlorat en match. Nastic, Lugo och Cordoba har alla fått se sig besegrade medans Alcorcon lyckades knipa en pinne. Under söndagen kom dock den första förlusten då man förlorade mot Oviedo på bortaplan med 1-0.



Enligt viss media spelade man inte med det bästa laget i matchen mot Oviedo och ett flertal spelare ställdes åt sidan av olika anledningar. I ligaspelet är man för tillfället på en tredjeplats, två poäng bättre än Osasuna. Med andra ord är det ett riktigt hyggligt motstånd som Osasuna ställs inför under onsdagskvällen och framförallt kanske på hemmaplan där man ännu inte förlorat. Brian, Sankaré, José Mari och Álvaro är inte disponibla och tränare Álvaro Cervera meddelade under tisdagen att: “Vi kommer göra ett konkurrenskraftig lag av de spelare som fått mindre speltid. Vi vill att alla ska känna sig viktiga”.





Detta lär bli en bra värdemätare för Osasuna. Cadiz har börjat säsongen starkt och även om de båda lagen lär lufta spelare med lite speltid så tror jag det kan bli en utmaning för gästande Osasuna. Det kan bli sent också, matchen börjar 21.00 och skulle det vara oavgjort efter full tid blir det förlängning, precis som det blev mot Albacete. Skulle även förlängningen sluta oavgjord utses vinnaren genom straffar. Vi får väl se om det blir en nattmangling eller om matchen avgörs under 90 minuter.



Vad: Copa del Rey omgång 3

Var: Estadio Ramón de Carranza, Cadiz, Andalusien

När: onsdag 20:e september

Tid: 21.00

Domare: Saul Ais Reig

Stream: rojadirecta.me, hahasport.com, arenavision.in



¡AUPA OSASUNA!



Källor: osasuna.es, noticiasdenavarra.com, navarrasport.com, navarra.com, cadizcf.com Copa del Rey trummar på och har nu kommit till omgång tre. Då Osasuna lyckades slå ut Albacete med 3-2 efter förlängning för 11 dagar sedan är man alltså fortsatt med i cupspelet och under morgondagen spelar man en utslagsmatch mot Cadiz CF. Vinnaren i den matchen tar sig vidare till omgång fyra vilket är samma omgång som La liga lagen tar plats i turneringen. Det är också ifrån omgång fyra som lagen spelar ett dubbelmöte med en hemma och en bortamatch. Match mitt i veckan alltså för att redan på lördag möta Reus Deportiu på bortaplan i ligaspelet. Därför har man valt att inte resa hem mellan de två matcherna och tränar istället torsdag fredag på hotellets anläggning i Cadiz.Osasuna har nu tre raka segrar varav en på bortaplan och två där man vänt underläge till vinst. En klar förbättring alltså och fråga är om man inte vaknat till liv ordentligt efter att ha bytt 4-1-4-1 uppställning till en mer klassisk 4-4-2. Resultatmässigt verkar det i alla fall så och med målskillnaden 8-3 på de tre senaste matcherna känns defensiven bra mycket stabilare. Den hårda träningen har börjat ge utdelning vilket måste kännas riktigt skönt för truppen. Inför morgondagens match har man tränat måndag tisdag och kommer även att köra ett lättare pass under onsdag förmiddag.Under måndagen tränades det en del straffar och är det oavgjort efter en eventuell förlängning på onsdag kväll kan det ha varit bra att öva lite från 11 meter. Troligtvis kommer tränare Martinez att använda mycket av de spelare som inte fått så mycket speltid, precis som han gjorde i den tidigare cupmatchen mot Albacete. Spelare som Manu Herrera, Aitor Buñuel, David García, Miguel Flaño och brorsan Javier Flaño kan komma att få speltid men även Fausto Tienza och Miguel Díaz. Martinez valde att kalla samtliga 22 professionella spelarna men även tre stycken från Osasuna B med tanke på de två kommande bortamatcherna.Manu Herrera, Sergio Herrera , Juan PérezJ. Flaño, M. Flaño, David Garcia, Oier, Clerc, Unai García, Lillo, Aridane, Aitor BuñuelMérida, Torres, Tienza, Díaz, Mateo, De las Cuevas, Arzura, Coris, Torró, Barja David Rodriguez , Quique, XiscoCadiz gick precis som Osasuna in i cupspelet i omgång två och lottades då mot Almeria som man på hemmaplan kunde besegra med 1-0. Man har med andra ord fördel av hemmaplan vilket jag förmodar avgjordes när matcherna lottades. Cadiz har börjat ligaspelet utomordentligt bra och har efter fem omgångar bara förlorat en match. Nastic, Lugo och Cordoba har alla fått se sig besegrade medans Alcorcon lyckades knipa en pinne. Under söndagen kom dock den första förlusten då man förlorade mot Oviedo på bortaplan med 1-0.Enligt viss media spelade man inte med det bästa laget i matchen mot Oviedo och ett flertal spelare ställdes åt sidan av olika anledningar. I ligaspelet är man för tillfället på en tredjeplats, två poäng bättre än Osasuna. Med andra ord är det ett riktigt hyggligt motstånd som Osasuna ställs inför under onsdagskvällen och framförallt kanske på hemmaplan där man ännu inte förlorat. Brian, Sankaré, José Mari och Álvaro är inte disponibla och tränaremeddelade under tisdagen att: “Vi kommer göra ett konkurrenskraftig lag av de spelare som fått mindre speltid. Vi vill att alla ska känna sig viktiga”.Detta lär bli en bra värdemätare för Osasuna. Cadiz har börjat säsongen starkt och även om de båda lagen lär lufta spelare med lite speltid så tror jag det kan bli en utmaning för gästande Osasuna. Det kan bli sent också, matchen börjar 21.00 och skulle det vara oavgjort efter full tid blir det förlängning, precis som det blev mot Albacete. Skulle även förlängningen sluta oavgjord utses vinnaren genom straffar. Vi får väl se om det blir en nattmangling eller om matchen avgörs under 90 minuter.Copa del Rey omgång 3Estadio Ramón de Carranza, Cadiz, Andalusienonsdag 20:e september21.00Saul Ais Reigrojadirecta.me, hahasport.com, arenavision.inosasuna.es, noticiasdenavarra.com, navarrasport.com, navarra.com, cadizcf.com

0 KOMMENTARER 147 VISNINGAR 0 KOMMENTARER147 VISNINGAR PEDRO VON UNGE

2017-09-19 21:00:00

ANNONS:

Fler artiklar om Osasuna

Osasuna

2017-09-19 21:00:00

Osasuna

2017-09-16 22:45:00

Osasuna

2017-09-15 19:00:00

Osasuna

2017-09-10 23:30:00

Osasuna

2017-09-09 19:30:00

Osasuna

2017-09-08 06:00:00

Osasuna

2017-09-06 21:30:00

Osasuna

2017-09-02 21:00:00

Osasuna

2017-09-02 15:30:00

Osasuna

2017-09-01 23:20:00

ANNONS:

Osasuna reser till Cadiz för att spela cupfotboll under onsdagskvällen och det är vinna eller försvinna som gäller. Vill man ta sig vidare i cupspelet och få besök från något La ligalag måste man slå ut ett Cadiz som ännu inte förlorat på hemmaplan.Osasuna ägde mer eller mindre hela matchen spelmässigt men hade svårt att skapa riktigt bra målchanser. Dock kunde man till slut vända 0-1 underläget till vinst efter två mål av Quique och Coris i mitten av den andra halvleken.Osasuna spelar sin tredje hemmamatch i ligan denna säsong och efter två oavgjorda resultat är det dags för säsongens första hemmaseger. För motståndet står UD Almeria som man senast mötte i februari 2016 då båda lagen tillhörde segundan.Det var ett stabilt Osasuna som kunde få med sig de tre poängen från Vallecas i Madrid under söndagen. Hemmalaget hade svårt att skapa ordentliga målchanser och istället kunde Osasunas inhoppare Xisco göra två mål under de tio minuter han spelade.Efter vinsten i cupen är det nu tillbaka till vardagen och ligaspelet. Osasuna reser till huvudstaden under lördagen för match mot Rayo Vallecano under söndagskvällen. Det blir en tuff uppgift för Pamplonalaget då Rayo ännu inte förlorat i ligan.Efter en minst sagt dålig första halvlek kunde Osasuna spela upp sig i den andra. Det satt dock långt inne då man först i den 94:e minuten lyckades kvittera till 2-2. I den efterföljande förlängningen gjorde man även 3-2 och med det tog man sig vidare i Copa del Rey.Osasuna tar emot Albacete i omgång två av Copa del Rey då segundalagen går in i turneringen. I detta tidiga skede av CdR är det vinna eller försvinna som gäller och bägge lagen lär snurra en del på spelarmaterialet.Det blev ingen segerpresent till El Sadar på 50-årsdagen. I en mindre bra match kunde de båda lagen dela på poängen efter att Osasuna tagit ledningen och Huesca kvitterat i den 87:e minuten. Osasuna är med det fortsatt utan seger denna säsong.Läs vad som hänt i Osasunas trupp under sommaruppehållet. Vilka spelare har försvunnit och vilka spelare har värvats? I denna artikel redovisas allt som hänt i truppen under sommarens transferfönster och samtliga tidigare Altas y Bajas artiklar finns att tillgå.Osasuna tar emot SD Huesca i den tredje omgången av La liga 123 under lördagen. Samtidigt fyller arenan El Sadar 50 år och den bästa presenten vore ju såklart en seger.