2017-10-15

Zaragoza - Osasuna



Nino har precis gjort 0-1 i det senaste mötet mellan lagen på La Romareda.

Inför: Derbydags mot Zaragoza

Tredje matchen på en vecka skall avklaras och serieledarna Osasuna reser de 18 milen till Zaragoza under lördagen. Osasuna siktar på att hålla sin förlustfria svit vid liv och på så sätt behålla serieledningen.





CA Osasuna



Med matcher var och varannan dag nu finns inte mycket tid till träning och med det tuffa spelschemat är det väl framförallt återhämtning och vila som behövs. Under fredagen genomfördes en lättare träning där de som spelat matchen mot Albacete återhämtningstränade medan resten fick ta i lite mer. Lördagens eftermiddagspass utfördes på El Sadar bakom stängda dörrar och var nog mer taktisk och med specifika övningar på matchsituationer. Efter träningen satte man sig på bussen till



Skadeläget i truppen ser bra ut. Dock har Aridane muskelsmärtor och det var orsaken till varför han vilades i den senaste matchen mot Albacete. Det återstår och se om han är spelbar till i morgon och om inte ersätts han nog med Fran Mérida är tillbaka efter sin avstängning och lär gå in med Torró på mittfältets mitt där Torres och Coris förväntas ta hand om kanterna. På topp återstår det att se ifall Martinez väljer att starta med Xisco igen eller om David får börja tillsammans med Quique.



Sent på lördagskvällen kom den trupp som Martinez kallat. Den bestod av 20 man där även Aridane ingick som alltså är ett frågetecken.



Målvakter: S. Herrera, Manu H.

Försvarare: J. Flaño, M. Flaño, Oier, Clerc, Unai García, Lillo, Aridane

Mittfältare: Mérida, Torres, Tienza, Mateo, De las Cuevas, Arzura, Coris, Torró

Anfallare: David, Quique, Xisco



Real Zaragoza



Åren går och Zaragoza är inne på sin femte säsong på raken i segundan. Det är faktiskt rekord för klubben som aldrig tidigare gjort mer än fyra säsonger i följd. Det var säsongen 12/13 som man tog steget ner efter att ha slutat på en 20:e plats i La liga. Sedan dess har man alltså tillbringat en ganska så undanskymd tillvaro i andraligan men säsongen 14/15 blixtrade man till. Man tog sig till en playoffinal efter att ha slutat sexa men Las Palmas blev för svåra och tog La ligaplatsen efter mål på bortaplan. Tyvärr har även Svenska Fans Zaragozaredaktion sedan dess hållit en undanskymd tillvaro vilket ju är trist.



Fotbollsmässigt då, jodå, man inledde säsongen lite skakigt och hade efter fem omgångar spelat ihop fyra poäng. Men på senare tid har man lyft sig och på de senaste fyra matcherna har man ingen förlust och kryssat två och vunnit två. Man är alltså på uppgång och efter två raka vinster (Numancia & Lorca) har man klättrat i tabellen och innehar för tillfället en tiondeplats, sex poäng efter Osasuna. Tränare Natxo González (ny inför denna säsong) är tvungen att avvara försvararen Benito och de båda mittfältarna Wilk och Javi Ros på grund av skador. Nedan den 18-mannatrupp som presenterades under lördagen.



Målvakter: Álvarez, Ratón

Försvarare: Ángel, Valentin, Verdasca, Mikel, Delmás

Mittfältare: Pombo, Alain, Febas, Buff, Eguaras, Papu, Zapater, Guti

Anfallare: Borja Iglesias, Toquero, Vinicius



Senast de båda lagen stötte på varandra var säsongen 15/16 då Zaragoza slutade på en åttonde plats och Osasuna lyckades kvala sig till La liga efter att ha slutat sexa. I det första mötet vann Osasuna borta med 0-1 efter mål av Nino. Precis som nu var det serieledarna som kom på besök och lyckades alltså få med sig alla tre poängen. I returen som spelades i februari -16 slutade matchen 1-1.



Matcherna mellan dessa lag har genom åren varit högriskmatcher då lagens supportrar inte alltid kommit så bra överens, minst sagt. Med bara 18 mil mellan städerna klassas det som ett derby med allt vad det innebär. Osasuna har sålt biljetter till matchen genom sina officiella kanaler men många ordnar nog sina egna inträden. Men då man inte haft att göra med varandra på ett tag blir det förhoppningsvis inga oroligheter att tala om.



Matchen då, ja det är två lag vars pilar pekar uppåt när det kommer till formkurvan. Zaragoza har tagit åtta poäng på de senaste fyra matcherna vilket kan jämföras med Osasunas 10 på samma antal matcher. Två lag som är på gång med andra ord och att vinna över ett av topplagen tror jag gärna Zaragoza vill göra. Det är svårt att komma med någon bra gissning men jag får för mig att det kan bli jämt, målsnålt och chansfattigt. Dock måste Osasuna höja sig spelmässigt jämfört med den senaste matchen mot Albacete. Men att Osasuna skall kunna kriga sig till åtminstone ett kryss ser jag som mycket trovärdigt.



Vad: La liga 1|2|3, omgång 10

Var: Estadio La Romareda, Zaragoza, Aragonien

När: söndag 15:e oktober

Tid: 20.30

Domare: Isidro Diaz de Mera Escuderos

Stream: arenavision.in



¡AUPA OSASUNA!



2017-10-14

