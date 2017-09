2017-10-01 18:00

Osasuna - Sporting Gijon



De las Cuevas attackerar i förra säsongens möte mellan lagen i Pamplona.

Inför: Ligaledarna Sporting besöker Pamplona

Osasuna gästas av Sporting Gijon under söndagen och lär få en tuff uppgift. Sporting har börjat säsongen bra och delar serieledningen inför omgång sju. Två lag som förra säsongen lämnade La liga spelar nu alltså om viktiga poäng för att ta sig tillbaka.





CA Osasuna



Efter lördagens match mot Reus tog man välbehövlig ledighet under söndagen och måndagen. Det kostar på att vara på resande fot och med tanke på cupmatchen mot Cadiz några dagar tidigare behövdes vila. På tisdagen träffades man igen för träning förutom



Under fredagens stängda träning kunde Torró träna igen och dessutom var Mateo tillbaka från Argentina. Febersymtom i truppen med andra ord vilket är lite oroande då orken blir lidande ifall man inte är 100 % frisk. Lite beroende på detta kan det nog komma att ske ändringar i startelvan och under torsdagen sågs



Under lördagen genomförde man en kvällsträning bakom stängda dörrar på El Sadar och under förmiddagen i morgon kommer man ha en aktiveringsträning. Efter den kommer tränare Martinez att meddela vilka spelare han kallat till matchen.





Real Sporting de Gijon



Precis som Osasuna tog Sporting steget ner till segundan till denna säsong och inledningsvis har man lyckats bland de bättre. Efter sex omgångar har man bara en förlust, två oavgjorda och tre vinster vilket för tillfället innebär en topplacering med 11 poäng. Tillsammans med Numancia (som imponerat denna säsong) och Cadiz delar man förstaplatsen inför omgång sju. Till denna säsong har man förstärkt truppen med 12 spelare och man verkar ha lyckats få ihop ett riktigt bra lag. Även tränaren Paco Herrera är ny för säsongen och han är en erfaren coach som tränat både La liga och segunda klubbar.



Inför söndagens möte kommer Sporting med en vinst i ryggen efter att ha vunnit på hemmaplan med 1-0 mot Lorca FC för cirka en vecka sedan. Dock var den inte speciellt övertygande och det fick man tydligt höra från läktaren. Den enda förlusten man har kom mot Numancia i omgången innan så kanske är man lite svajiga för tillfället. I den matchen åkte Carlos Castro på ett rött kort och med två matchers avstängning får han stå över morgondagens match. Även försvararen Alberto Lora är borta på grund av skada. Nedan den trupp som tränare Herrera presenterade efter lördagens stängda träning.



Målvakter: Whally, Mariño

Försvarare: Xandao, Barba, Canella, Alex P, Calavera

Mittfältare: Bergantiños, Sergio, Carmona, Rubén, A. Lopez, Isma, Pablo, Goméz

Anfallare: Santos, Stefan, Viguera





De båda lagen spelade i La liga förra säsongen men efter att ha hamnat på en 18:e respektive 19:e plats blev det alltså segunda fotboll till i år. De två mötena förra säsongen gav bara Osasuna en poäng efter att man förlorat i Gijon med 3-1 och på hemmaplan tappat en 2-0 ledning till 2-2.



Med andra ord är det en tuff uppgift som Pamplonalaget ställs inför. En av huvudkonkurrenterna till La liga avancemang gästar och skall man vara ett av topplagen gäller det att vinna matcher som denna. Vid en eventuell vinst har man kontakt med toppen av tabellen men man tar också tre pinnar mot ett av lagen man krigar med, om avancemanget till La liga.



Lyckas men med det då? Nja, jag tror det kan bli tufft. Dels för att det känns som att Osasuna inte riktigt kommit upp i den kapacitet man har ännu och dessutom oroar det febersymtom som spökar i truppen. Använder sig tränare Martinez av någon av dessa spelare och orken tryter kan det kosta. Sporting verka förvisso vara i en mindre formsvacka och spelar på bortaplan så man vet ju aldrig. Dessutom brukar matcher som dessa vara jämna och att det slutar med ett kryss är nog inte helt otroligt.



Vad: La liga 1|2|3, omgång 7

Var: El Sadar, Pamplona, Navarra

När: söndag 1:a oktober

Tid: 18.00

Domare: Oliver de la Fuente Ramos

Stream: Uppdateras under söndagen.



¡AUPA OSASUNA!



2017-09-30 21:00:00

