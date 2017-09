2017-09-07 22:00

Osasuna - Albacete



Inför: Osasuna – Albacete i Copa del Rey

Osasuna tar emot Albacete i omgång två av Copa del Rey då segundalagen går in i turneringen. I detta tidiga skede av CdR är det vinna eller försvinna som gäller och bägge lagen lär snurra en del på spelarmaterialet.





CA Osasuna



Efter lördagens oavgjorda resultat mot Huesca tränade truppen på söndagen. Tränarstaben har lagt upp en plan för veckan vilket innebar att man tog bort den träningslediga dagen och la måndagens och tisdagens träningar på morgonen. Dagens träning las på kvällen bakom stängda dörrar på El Sadar för att passa in på morgondagens sena matchstart. Fredag och lördag blir det morgonträning igen och sedan avresa till Madrid för match mot Ray Vallecano på söndag. Under veckan har även Osasunas sista värvning inför denna säsong, Lillo, presenterats och mer om honom kan ni läsa









Albacete Balompie



För motståndet står alltså Albacete Balompié som till denna säsong tog steget tillbaka till La liga 123. Dock har man precis som Osasuna börjat säsongen väldigt tveksamt och har efter tre omgångar samlat ihop en poäng vilket kan jämföras med Osasunas två. Albacete har som bäst tagit sig till omgång fem (sextondelsfinal) i Copa del Rey vilket man gjorde säsongen 92/93 och 11/12. Inga direkt stora framgångar i CdR alltså och till torsdagens möte mot Osasuna har man dessutom färre vilodagar då man spelades sin senaste ligamatch i måndags och förlorade mot Alcorcón med 1-0.



Albacete tog sig till Pamplona redan under onsdagen och genomförde dessutom ett träningspass på Tajonar under kvällen. Tränare José Manuel Aira var inne på det tighta spelschemat när han uttalade sig under onsdagen och med tre matcher på sju dagar gäller det att snurra runt på spelarmaterialet. ”Vi vill se vad de spelare som fått lite speltid i ligaspelet kan prestera och sen lär det bli en annan elva till på söndag”. Verkar som att även Albacete kommer växla en del i sin startelva.





Jag tror denna match kommer rätt så lägligt för Osasuna. Man har spelat tre omgångar utan att lyckats vinna så en seger står högt på önskelistan för tillfället. En vinst som förmodligen skulle lyfta spelarna och ge dem lön för den möda man lagt ner sedan den 10:e juli då säsongen drog igång. Att få känna segerns sötma och kanske framförallt bevisa för sig själva att det går att vinna är precis det man behöver just nu. Och jag tror man skall ha en bra chans trots att bägge lagen väljer att vila en del ordinarie spelare med tanke på det lite hårdare matchandet denna vecka.



Vad: Copa del Rey, omgång 2

Var: El Sadar, Pamplona, Navarra

När: torsdag 7:e september

Tid: 22.00

Domare: Victor Areces Franco

Stream: rojadirecta.me, hahasport.com, arenavision.in



¡AUPA OSASUNA!



Källor: osasuna.es, noticiasdenavarra.com, navarrasport.com, navarra.com, albacetebalompie.es

2017-09-06 21:30:00

