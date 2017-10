2017-10-20 21:00

Osasuna - Barcelona B



De las Cuevas tränar i gymmet under överinseende av Pepe González och Quique.

Inför: Osasuna – Barca B

Osasuna tar emot Barcelona B under fredagskvällen och hemmalaget satsar på att ta sin fjärde raka hemmavinst och med det en fortsatt topplacering i tabellen. För Katalanerna handlar det om att bättra på sin bortastatistik som hittills gett fem poäng.





CA Osasuna



Efter söndagens 1-1 borta mot Oier Sanjurjo gjorde



Samling under tisdagen alltså och då började man i gymmet där man gjorde övningar med tyngder innan man tog sig ut på gräset. De som spelat söndagens match löpte medan resten, däribland 17-åringen Javi Martinez, bland annat gjorde offensiva en mot en övningar. Under onsdagen höll man sig bakom stängda dörrar på Tajonar men träningen skall ha påmint mycket om tisdagens. Under torsdagen valde man att lägga träningen vid sju på kvällen då morgondagens match börjar klockan nio. Denna gång höll man till bakom stängda dörrar på matcharenan El Sadar.



Aridane som stått över de senaste två matcherna har tränat med truppen i veckan och bör kunna vara disponibel till morgondagens match. Lucas Torró däremot är det inte lika bra med och förmodligen kommer han ersättas av argentinaren Joaquin Arzura. Efter torsdagens sena träning, som slutade 21.15, meddelades att matchtruppen kommer presenteras efter fredagens aktivitetsträning som sker under förmiddagen.



FC Barcelona B



Efter två säsonger i segunda B vann Barcelona B sin grupp förra säsongen och tog sig därmed tillbaka till segundan till denna säsong, totalt gör man sin 23:e säsong i andradivisionen. Laget har inte startat säsongen lika bra som sitt A-lag som ju för tillfället leder La liga. B-laget ligger för närvarande på en 13:e plats och har dessutom en match mindre spelad. Det var i det katalanska derbyt mot Gimnástic, i omgång sju, som matchen ställdes in på grund av säkerhetsskäl. Den matchen kommer istället spelas den 1:a november. Man har minst sagt blandat och gett i inledningen av säsongen och har en jämn resultatrad efter nio spelade matcher med tre vinster, tre oavgjorda och tre förluster.



Senast kommer man från en 1-0 seger mot Lorca FC men på de fyra matcherna innan dess tog man bara två poäng. Som vanligt består Barcelona B av unga lovande spelare och man har en bred trupp på runt 28 spelare. En av dessa är José Arnáiz som medierna i Barcelona gärna ser ta steget upp i A-laget snart. Fyra mål har det blivit hittills varav ett i den senaste matchen mot Lorca då det såg ut



Tränare Gerard López, som förlängde sitt kontrakt med ytterligare ett år i juni, fick under torsdagen tillbaka mittbacken José Antonio Martínez som varit skadad. Han kallade en offensiv 18-mannatrupp med hela sex anfallare där den förre Osasuna B målvakten Jokin Ezkieta även tog plats i truppen som kan ses här nedan.



Målvakter: Jokin Ezkieta, Ortolá

Försvarare: Cucurella, Martínez, Tarín, Costas, Cuenca

Mittfältare: Fali, Sarsanedas, Aleñá, Vitinho, Busquets

Anfallare: Alfaro, Lozano, Cardona, Arnáiz, Pérez, Concha



Senast lagen drabbade samman var säsongen 14/15 då bägge lagen tillsammans spelade i segundan senast. Då kunde Osasuna vinna med 2-0 hemma men även ta en trepoängare på bortaplan efter 0-1 i den 22:a omgången. Till skillnad mot när Osasuna möter Barcelonas A-lag, och man bävar för att det skall bli förlust med tvåsiffrigt, känns inte mötet mot B-laget lika oroande. Tvärtom borde man vara det lite tyngre och mer erfarna laget av de två. Men man få se upp, i Barcelona B kryllar det av potential och erfarna segundaspelare. Osasuna verkar dock fortsatt vara i god form och har inte förlorat sedan omgång två så man vill ta ännu en trepoängare och samtidigt behålla en topplacerig i tabellen.



Vad: La liga 1|2|3, omgång 11

Var: El Sadar, Pamplona, Navarra

När: fredag 20:e oktober

Tid: 21.00

Domare: Daniel Ocón Arráiz

Stream: arenavision.in



¡AUPA OSASUNA!



2017-10-19 22:00:00

