2017-09-10 20:30

Rayo Vallecano - Osasuna



Olavide i en träningsmatch mot Rayo inför förra säsongen, förlust med 5-1.

Inför: Osasuna gästar Rayo i Madrid

Efter vinsten i cupen är det nu tillbaka till vardagen och ligaspelet. Osasuna reser till huvudstaden under lördagen för match mot Rayo Vallecano under söndagskvällen. Det blir en tuff uppgift för Pamplonalaget då Rayo ännu inte förlorat i ligan.





CA Osasuna



Efter torsdagens sena nattmangling tränade truppen på fredagen som vanligt. De som fått 120 minuter i benen kvällen innan återhämtningstränade medan resten körde på som vanligt. Under lördagen blev det en förmiddagsträning bakom stängda dörrar på El Sadar innan man satte sig på bussen till Madrid för matchen mot Rayo i morgon. Det blir två nätter i huvudstaden för truppen och under måndagen gör man ett träningspass på Spanska fotbollsförbundets träningsanläggning ”Las Rozas” innan man fortsätter hemåt till Pamplona.



Inför söndagens möte mot Rayo uttalade sig tränare



”Det är ett bra ögonblick för oss, vi har en utmärkt möjlighet att ta tre poäng och kunna mäta oss mot en av favoriterna i ligan. Å andra sidan slet den senaste matchen hårt på oss och vi fortsätter återhämta oss, sen är det även resan. Vi får se hur vi mår när vi vaknar upp i morgon. Laget är generellt klart men vi avvaktar då torsdagens match kan ge oss en baksmälla.”



- Kan i morgon bli en vändpunkt?



”Det kan det bli om vi skulle vinna, men vi måste följa upp det med fler segrar. Men oavsett vad som händer måste vi fortsätta växa. Men när du vinner, accelererar du processen mer. En vinst skulle ge laget en rejäl boost. Jag ger inget för ett oavgjort resultat eftersom vi alltid vill vinna.”



Nedan den trupp som presenterades efter lördagens träning och bussresan till Madrid.



Målvakter: S. Herrera och Manu H.

Försvarare: J. Flaño, David García, Oier, Clerc, Lillo, Aridane.

Mittfältare: Mérida, Torres, Mateo, De las Cuevas, Arzura, Coris, Torró.

Anfallare: David, Quique och Xisco.





Rayo Vallecano



Rayo har precis som Osasuna pendlat mellan Laliga och segundan de senaste säsongerna. Efter en femårig sejour i högsta ligen tog de steget ner till segundan säsongen 15/16 efter att ha slutat på en 18:e plats. Madridlaget, som kommer från området Vallecas, spelar alltså för andra säsongen i rad i segundan och förra säsongen slutade man på en beskedlig 12:e plats. Till denna säsong har man, precis som Osasuna, värvat 11 nya spelare och en av dem faktiskt just från Osasuna. Målvakten Mario Fernández gick till Madridklubben under sommaren. Anfallaren Raúl de Tomás är också ny till denna säsong och var en spelare som även Osasuna var intresserad av.



Rayo har startat säsongen klart godkänt och har efter tre omgångar spelat ihop fem poäng efter seger i första omgången mot Oviedo och efter det två raka matcher som slutat oavgjort. Obesegrade i ligan alltså och hemma på Campo de fútbol de Vallecas är man svåra att ha att göra med. I onsdags blev det dock förlust i CdR mot gästande Tenerife med 0-3 så revanchsuget lär finnas där. Tränare Michel sa under lördagen: “Osasuna är ett lag som precis kommit från primeran och är ett av de starkare lagen i ligan, vi måste bli stabila på hemmaplan och ta tre poäng gång på gång”. Nedan den trupp som Michel presenterade efter lördagens stängda träning.



Målvakter: Alberto, Lucho

Försvarare: Galán, Dorado, Amaya, Velázquez, Álex Moreno, Akieme

Mittfältare: Trashorras, Unai López, Fran Beltrán, , Aguirre, Santi

Anfallare: Chori, Lass, Embarba, Trejo, Javi Guerra





På pappret är Rayo ett namnkunnit lag med en hel del spelare med erfarenhet och rutin. Med goda värvningar kommer man förmodligen bli ett av de lagen i ligan som kan kämpa om de två platserna som ger La ligastatus. Ingen lätt uppgift för Osasuna med andra ord och frågan är om gästerna har vad som krävs i morgon. Visst kan en seger i cupmatchen lyfta en hel del men personligen tror jag man kommer få det tufft. En pinne om man kan kriga till sig ett oavgjort resultat måste man vara nöjd med.



Vad: La liga 1|2|3, omgång 4

Var: Estadio Campo de fútbol de Vallecas, Vallecas, Madrid

När: söndag den 10:e september

Tid: 20.30

Domare: Jorge Valdés Aller

Stream: rojadirecta.me, hahasport.com, arenavision.in



¡AUPA OSASUNA!



2017-09-09 19:30:00

