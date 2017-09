2017-09-23 16:00

Reus Deportiu - Osasuna



Full fart på träningen i Cadiz.

Inför: Reus Deportiu – Osasuna

Efter två dagar i Cadiz har nu Osasunas trupp rest vidare till Katalonien där man under lördagseftermiddagen spelar match mot Reus Deportiu. Om Pamplonalaget vill ha kontakt med toppen av tabellen gäller det att ta sin tredje raka trepoängare.





CA Osasuna



Skadesituationen i truppen ser riktigt bra ut och



Tränare Martinez har med andra ord hela 24 man att välja på men kommer förmodligen mestadels att använda sig av de spelare som inte spelade i onsdags. Han uttryckte en viss oro, under fredagen, över att vissa spelare kanske inte riktigt hunnit återhämtat sig. Med andra ord valde han att inte ta ut någon matchtrupp och dessa kommer att presenteras under lördagen. Nedan de 24 spelare som Martinez skall forma en matchtrupp av.



Målvakter: Manu Herrera,

Försvarare: J. Flaño, M. Flaño, David Garcia, Oier, Clerc, Unai García, Lillo, Aridane, Buñuel

Mittfältare: Mérida, Torres, Tienza, Díaz, Mateo, De las Cuevas, Arzura, Coris, Torró, Barja

Anfallare:





CF Reus Deportiu



I maj 2016 tog sig Katalanska Reus Deportiu upp till Segunda division för första gången någonsin i klubbens historia. Man gjorde det efter att i kvalspelet till segundan slå ut Racing Santander med totalt 4-0 på två matcher. Klubbens första säsong i andradivisionen avslutades på en finfin 11:e plats och målet att stanna kvar uppfylldes. Till i år är nog inte målet ändrat och att bli ett stabilt segundalag på sikt är förmodligen det man satsar på i förstaläget. Årets säsong har börjat med tre kryss, en förlust och en vinst när man tog en fin skalp mot Numancia. Sex poäng ger för tillfället en femtondeplats i tabellen.



I Copa del Rey blev det uttåg i andra omgången mot Sporting Gijon så till skillnad mot Osasuna har man inte spelat någon match i veckan. I den senaste omgången mötte man nykomlingen Lorca FC och spelade oavgjort efter 1-1. Inför lördagens match har man alltså haft tid att ladda batterierna och man är inte hel oävna. Tränare Aritz Lopez Garai uttalade sig under fredagen och sa bland annat att man möter en ”stor rival som spelat många år i La liga”. Han meddelade också att Osasunabekantingen Dejan Lekic ”kommer tas ut i truppen till denna match”. Lopez Garai kommer inte kunna leda sitt lag på lördag då han är avstängd.





Osasuna bör vara det mer rutinerade laget av dessa två och om man kan ta sin tredje raka seger i ligan återstår att se. Jag skriver bör för en magkänsla säger mig att Reus inte alls skall underskattas. Den lilla klubben, med sina tröjor som påminner mycket om Brommapojkarnas, lär göra allt för en seger på Estadi Municipal och framförallt försöka ta en fin skalp mot den “stora rivalen” Osasuna. Förhoppningsvis kan dock gästerna fortsätta med sitt vinnande spel och ta sin tredje raka viktoria, åtminstone bör man lyckas med ett kryss.





Vad: La liga 1|2|3, omgång 6

Var: Estadi Municipal, Reus, Katalonien

När: lördag 23:e september

Tid: 16.00

Domare: Pizarro Gómez

Stream: rojadirecta.me, hahasport.com, arenavision.in



¡AUPA OSASUNA!



2017-09-22 19:30:00

