2017-09-23 16:00

Reus Deportiu - Osasuna

0-0



Mållöst i Katalonien

Osasuna spelade 0-0 mot Reus Deportiu under lördags eftermiddagen och det blev en rätt så chansfattig tillställning. Inget av lagen kunde skapa några riktigt heta målchanser och därmed fick de rättvist dela på poängen.





Målvakter: Manu Herrera,

Försvarare: Oier, Clerc, Unai García, Lillo, Aridane

Mittfältare: Mérida, Torres, Mateo, De las Cuevas, Arzura, Coris, Torró, Barja

Anfallare:



Enligt startelvan kändes det som att Martinez gick tillbaka till den 4-4-2 uppställning som han spelat laget i de senaste matcherna, med undantag för den senaste cupmatchen då. Med en fyrbackslinje och två defensiva mittfältare flankerade av två kantspelare verkar det som man funnit en uppställning som fungerar med tanke på vinsterna mot Albacete, Rayo och Almeria.



På bänken startade Manu Herrera, Sergio Herrera med en backlinje från höger bestående av, Lillo, Aridane, Oier (kapten) och Carlos Clerc. Två defensiva mittfältare i Fran Mérida och Lucas Torró och på kanterna spelade Roberto Torres till höger och Mateo Garcia till vänster. På topp, Xisco och Quique. Faktiskt var detta exakt samma startelva som man startade matchen mot Almeria med. Kul också att se att



Skönt väder i Reus och Katalonien även om det kom några regnstänk vid 12-13 snåret. Termometern visade på 22 grader runt matchstart och sol med växlande molnighet. Reus ställde upp i sina röd-svart randiga tröjor och svarta byxor vilket innebar att



1:a halvlek



Öppet spel inledningsvis men Osasuna kan skaffa sig en hörna som Quique nickar över i den tredje minuten. Reus drar på sig frisparkar vilket inte gillas av en ganska högljudd hemmapublik. Osasuna ligger högt och stör Reus uppbyggnadsspel vilket gör att de slår ett antal felpass. Man tar också över bollinnehavet, skaffar sig ytterligare en hörna och är laget som för matchen. Med det höga press spelet har Reus svårt att ta sig in på offensiv planhalva.



De gulklädda gästerna ser stabila ut och verkar ha en bra kontroll på läget. Dock har det inte skapats några allvarligare målchanser att tala om, åt någotdera håll. Press spelet kostar på och efterhand får Reus mer att säga till om. I den 29:e minuten skaffar man sig ett riktigt bra läge men Aridane kan rensa undan.



Reus har kommit in i matchen bättre nu och det är betydligt jämnare. Anfallen växlar om vartannat mellan de båda lagen men inget av dem får till något riktigt farligt. I den 39:e minuten skaffar sig gästerna sin tredje hörna och det är Quique igen som får chansen på första stolpen, men utanför. Minuten senare tvingas Sergio Herrera till en riktigt bra räddning när Fran Carbia ostört får skjuta. Osasuna vinner hörnorna med 3-1 men på resultattavlan står det fortsatt 0-0.



2:a halvlek



Bra tempo i inledningen av den andra halvleken och matchen står och väger. Reus har ett bra frisparksläge i den 48:e minuten men skottet går över. Helt klart ett mycket piggare hemmalag nu som drar ner applåder från läktaren. Bra läge för Torró i den 56:e minuten men han får ingen kraft i nicken. Minuten senare får istället Ricardo ett bra skottläge men Herrera är med.



Quique ordnar en frispark som mynnar ut i Osasunas fjärde hörna men hemmalaget kan rensa undan. Kanske är det onsdagens cupmatch som spökar men gästerna ser bitvis slitna och trötta ut och har förtvivlat svårt i den sista tredjedelen. Osasunas första byte kommer i den 72:a minuten när Coris byts in mot Mateo.



Det börjar mer och mer lukta 0-0 men med kvarten kvar finns i alla fall chansen. Bättre fart på gästerna de senaste minuterna och man verkar göra en sista kraftansträngning. I den 85:e minuten kommer Osasunas andra byte när De las Cuevas tar plats istället för Torres. Osasuna försöker i slutet av matchen och Quique har tre hyfsade lägen, men de går inte på mål. Under de tre tilläggsminuterna fortsätter Osasuna framåt för ett vinstmål men efter gästerna sjätte hörna blåser domare Pizarro Gómez av matchen som slutar 0-0.







Nej, det ville sig inte riktigt och Reus gör det bra. Man har kanske inte så mycket offensivt att komma med men defensivt står man upp bra och är nog rätt nöjda men den poäng man tar. För Osasunas del känns det som att man besitter en hel del mer erfarenhet och rutin men som man inte utnyttjar till fullo. Press spelet man inledde mer såg riktigt bra ut och det var synd att man inte kunde utnyttja det bättre. Sen undrar man ju vad Martinez tänker när han endast gör två byten varav det sista i den 85:e minuten. Tycker han att han inte har något att slänga in från bänken, eller?



En poäng gör att Osasuna stannar på nio inspelade efter sju omgångar och i och med att detta var den andra matchen i omgången kommer det förmodligen att hända en del i tabellen. Härnäst är det Sporting Gijon som gäller hemma på El Sadar. Sporting som precis som Osasuna tog steget ner i segundan till denna säsong och som under kvällen gästas av Lorca FC. Matchen spelas söndagen den 1:a oktober.



2017-09-23 19:00:00

Osasuna spelade 0-0 mot Reus Deportiu under lördags eftermiddagen och det blev en rätt så chansfattig tillställning. Inget av lagen kunde skapa några riktigt heta målchanser och därmed fick de rättvist dela på poängen.Efter två dagar i Cadiz har nu Osasunas trupp rest vidare till Katalonien där man under lördagseftermiddagen spelar match mot Reus Deportiu. Om Pamplonalaget vill ha kontakt med toppen av tabellen gäller det att ta sin tredje raka trepoängare.Trots att Osasuna ägde bollinnehavet under större delen av matchen så lyckades man inte kvittera den ledning som Cadiz skaffade sig i den 27:e minuten. Med det är Osasuna utslagna ur Copa del Rey för denna gång och man får nu fokusera på ligaspelet istället.Osasuna reser till Cadiz för att spela cupfotboll under onsdagskvällen och det är vinna eller försvinna som gäller. Vill man ta sig vidare i cupspelet och få besök från något La ligalag måste man slå ut ett Cadiz som ännu inte förlorat på hemmaplan.Osasuna ägde mer eller mindre hela matchen spelmässigt men hade svårt att skapa riktigt bra målchanser. Dock kunde man till slut vända 0-1 underläget till vinst efter två mål av Quique och Coris i mitten av den andra halvleken.Osasuna spelar sin tredje hemmamatch i ligan denna säsong och efter två oavgjorda resultat är det dags för säsongens första hemmaseger. För motståndet står UD Almeria som man senast mötte i februari 2016 då båda lagen tillhörde segundan.Det var ett stabilt Osasuna som kunde få med sig de tre poängen från Vallecas i Madrid under söndagen. Hemmalaget hade svårt att skapa ordentliga målchanser och istället kunde Osasunas inhoppare Xisco göra två mål under de tio minuter han spelade.Efter vinsten i cupen är det nu tillbaka till vardagen och ligaspelet. Osasuna reser till huvudstaden under lördagen för match mot Rayo Vallecano under söndagskvällen. Det blir en tuff uppgift för Pamplonalaget då Rayo ännu inte förlorat i ligan.Efter en minst sagt dålig första halvlek kunde Osasuna spela upp sig i den andra. Det satt dock långt inne då man först i den 94:e minuten lyckades kvittera till 2-2. I den efterföljande förlängningen gjorde man även 3-2 och med det tog man sig vidare i Copa del Rey.Osasuna tar emot Albacete i omgång två av Copa del Rey då segundalagen går in i turneringen. I detta tidiga skede av CdR är det vinna eller försvinna som gäller och bägge lagen lär snurra en del på spelarmaterialet.