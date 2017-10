2017-10-01 18:00

Osasuna - Sporting Gijon

2-0



David Rodriguez har avgjort matchen med sitt 2-0 mål.

Mycket stabil vinst mot Sporting

Det var ett mycket stabilt Osasuna som under söndagskvällen kunde ta hem de tre poängen efter 2-0 mot Sporting Gijon. Hemmalaget stod för en av säsongens bättre matcher och gjorde gästande Sporting bleka och intetsägande.





Målvakter: S. Herrera, Manu H.

Försvarare: Oier Clerc, Unai García, Lillo, Aridane

Mittfältare: Mérida, Torres, Mateo, De las Cuevas, Arzura, Coris, Torró,

Anfallare: David, Quique, Xisco



Med andra ord var det inga som helst ändringar i matchtruppen jämfört med den senaste matchen mot Reus Deportiu. Quique, Lucas Torró och



När startelvan presenterades en timme innan matchstart var det mer eller mindre samma startelva som senast, med undantag för två ändringar. Sebas Coris gick in på mittfältet istället för



På bänken startade Manu Herrera, Sergio Herrera med en backlinje från höger bestående av, Lillo, Aridane, Oier (kapten) och Carlos Clerc. Två defensiva mittfältare i Fran Mérida och Lucas Torró och på kanterna spelade Roberto Torres till höger och Sebas Coris till vänster. På topp, David och Quique.



I Pamplona har vädret varit sådär under dagen. Under tidig förmiddag kom det några regnstänk och det har överlag varit en molnig dag. Termometern visade runt 17 grader vid matchstart. Gästande Sporting ställde upp i sitt helvita bortaställ medan Osasuna startade i sitt sedvanliga röda hemmaställ. Sporting spelade av matchen när domare Oliver de la Fuente Ramos blåste igång densamma.



1:a halvlek



Trots tre sajter med streamar är det ingen som vill gå igång vid matchstart och efter en hel del strul kommer till slut en bild. Det är i den 15:e matchminuten och jag kan läsa mig till att Osasuna gjort 1-0 genom Roberto Torres i den 9:e minuten.



När jag äntligen kan se matchbilder är det Sporting som äger boll och går framåt för en kvittering. Osasuna sticker upp och Lollo hittar David på skallen med ett långt fint inlägg som gästernas målvakt Mariño tvingas rädda till hörna. Strax efter det har Quique ett bra läge men Mariño kan enkelt ta hand om avslutet. Gästerna skapar lite tryck under en period när de får en frispark och en hörna men Osasuna står upp bra. Riktigt underhållande när man nu äntligen fick igång de rörliga bilderna.



Det är jämnt, men med ett böljande spel fram och tillbaka. Osasuna pressar högt när de inte har boll vilket stör Sporting och när man äger densamma vårdar man den väl. Jättechans för hemmalaget när Mariño skänker bort bollen och Osasuna får två bra chanser genom Torres och Torró att öka på sin ledning. På den efterföljande hörna är det Quique som får chansen men utanför. Bra spel av hemmalaget och det ser minst sagt taggade ut. Man fortsätter äga taktpinnen och Sporting har klara problem att komma någonvart. En av Osasunas klart bättre halvlekar denna säsong, ja den halvtimman jag sett då.



2:a halvlek



Fortsatt högt tempo när den andra halvleken kommit igång. Sporting försöker gå framåt men Osasuna stör högt och vinner bollen på mittplan ett flertal gånger. Hemmalaget ser mycket stabila ut defensivt vilket känns tryggt. I den 54:e får gästerna nästan in en kvitteringsboll när Aridane, på en frispark, nickar mot eget mål och Herrera tvingas rädda till hörna. Sporting har fått mer och mer att säga till om nu och jagar på för en kvittering. När gästerna trycker på öppnas ytor och i den 60:e minuten smiter Quique på djupet och får iväg ett skott. Mariño räddar men rätt ut till David som sätter dit 2-0.



I den 62:a gör Osasuna sitt första byte då man tar ut Coris mot Arzura. Straffsituation för gästerna i den 64:e minuten men domare Oliver de la Fuente väljer att inte blåsa. Återigen Sporting som trycker på för en reducering. Hemmalaget sticker upp med en hörna och strax efter det gör gästerna ett dubbelbyte. Osasuna gör sitt andra byte i den 70:e minuten då man tar ut Torres till födel för De las Cuevas. Den sistnämnde får ett bra läge med en gång men Mariño kan styra till hörna. Sporting fortsätter gå framåt men utan någon riktig skärpa.



Lite mer avvaktande spel i slutet av matchen. Sporting fortsätter framåt men Osasuna tänker mer på defensiven nu. I den 81:a minuten gör hemmalaget sitt sista byte när man tar ut David mot Unai Garcia. Matchen har tappat tempo rejält och då inte Sporting har något framåt blir det Osasuna som lite halvhjärtat går till anfall. Man har dock bra kontroll på läget och domare Oliver de la Fuente lägger till fem minuter på de 90 som spelats. Under dessa är det hemmalaget som skapar mest och de 15 505 på läktaren ställer sig upp och hyllar laget med applåder och sång.





Väldigt skönt med en trepoängare mot ett topplag som Sporting. Idag var de dock inte speciellt pigga och det var nog mycket tack vara att Osasuna spelade så bra som de gjorde. Hemmalaget pressade högt och störde Sporting i sitt uppbyggnadsspel, man var starkare på mitten och kunde flera gånger vinna boll högt upp. Sen gör man två mål och är överlag det bättre laget. Om jag inte är helt ute och cyklar så får jag för mig att Osasuna idag genomförde sin klart bästa match denna säsong. Man ser väldigt stabila ut bakåt och efter 2-0 målet bytte Martinez in defensiva spelare i Arzura och Unai Garcia för att säkra upp än mer bakåt.



Ja, kan man hålla upp detta spel så kan det bli en riktig trevlig fortsättning på denna säsong. Tar man sig en titt i tabellen ser det riktigt trevlig ut där med då Osasuna klättrar upp på en fjärde plats efter dagens seger, två poäng efter de nya serieledarna Numancia som under gårdagen krossade Albacete med 5-1. Med andra ord har man tagit steget upp i tabellen på allvar och nu gäller det att hänga kvar.



Härnäst väntar Cadiz på bortaplan. Med andra ord blir det åter en resa till Andalusien och Estadio Ramón de Carranza där man spelade cupmatch för bara 11 dagar sedan. Matchen spelas nu på lördag med avspark klockan 20.30. Lucas Torró kommer dock inte till spel i den matchen då han ikväll drog på sig sitt femte gula kort denna säsong och lär bli avstängd.



2017-10-01 21:15:00

