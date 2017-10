2017-10-15 20:30

Zaragoza - Osasuna

1-1



Oavgjort i mötet mot Zaragoza

Söndagskvällens match mot Zaragoza slutade oavgjort 1-1 efter att hemmalaget tagit ledningen på en straff i första halvlek. Oier Sanjurjo kunde dock nicka in kvitteringen med cirka 20 minuter kvar och lagen delade därmed på poängen.





En timme innan matchstart kom så startelvan och det var inga konstigheter mer än att Aridane och Tienza var borttagna från den 20-mannatrupp som Martinez presenterade sent igår kväll. Startelvan kom att se ut precis som undertecknad nämnde i införrapporten. De spelare som började matchen på bänken var Manu, J. Flaño, M. Flaño, Xisco, Mateo, De las Cuevas och Arzura.



Startelvan i sin helhet, som följer, i målet Sergio Herrera med en fyrbackslinje framför sig från höger, bestående av, Lillo, Oier, Unai Garcia och Clerc. På mittfältet var det Torró och Mérida som tog hand om de defensiva uppgifterna och på kanterna Torres till vänster och Coris till höger. På topp startade Quique och David. Samma backlinje som senast alltså och på mitt mittfält klev Mérida in, Coris istället för Mateo på kanten och David startade istället för Xisco.



Värmen i Spanien håller i sig och som mest var det 28 grader i Zaragoza under dagen. Vid matchstart hade det sjunkit med fem grader och rätt varmt för fotboll. Hemmalaget spelade matchen i sina vita tröjor och blå byxor vilket innebar att Osasuna kunde ställa upp i sitt vanliga röda hemmaställ. Domare Diaz de Mera blåste igång matchen som sattes igång av Zaragoza.



1:a halvlek



Strul med streamrarna och jag kommer in i den sjätte minuten när David, från kanten, får iväg ett skott som tar i överliggaren. Det är helt klart gästerna som börjat bäst och omgående tagit tag i taktpinnen. Quique ordnar gästernas andra hörna i den 13:e minuten och Zaragoza första riktiga anfall kommer minuten senare. Papu har ett bra läge också och hemmalaget har vaknat till liv nu.



Jämnare nu och Zaragoza har hittat några passningar på djupet vilket oroat. Man är även kvick i vändningarna när Osasuna har anfallit. David har ett bra läge men hans skott går strax utanför. Zaragoza har fått mer att säga till om under de senare minuterna och är laget som för tillfället för matchen.



De vita har fått upp ångan ordentligt nu och skaffar sig sin andra hörna i den 35:e minuten. Man har helt klart växt in i matchen ordentligt nu, påhejade av sin hemmapublik. Bra frisparksläge för hemmalaget i den 37:e minuten men kapten Zapater drar den över. Gästerna har tappat allt det fina spel som man inledde matchen med. I den 42:a minuten tilldöms Zaragoza en straff när Mérida fäller en motspelare i straffområdet. Inget att snacka om! Borja Iglesias gör inget misstag från 11 meter och sätter 1-0 mitt i målet. La Romareda kokar!



2:a halvlek



Osasuna spelar av den andra halvleken och försöker omgående ta tag i situationen. Quique, som varit väldig osynlig, får iväg ett skott men inga problem för Alvarez i målet. Precis som i första halvlek är det Osasuna som startar bäst. Man äger mycket boll men har svårt att skapa något allvarligt. I den 56:e minuten gör gästerna ett dubbelbyte när man tar ut Quique och Coris mot Mateo och Xisco. Minuten senare tvingas även Torró byta på grund av skada och ersätts med Arzura.



Fortsatt Osasuna i förarsätet men utan att skapa något att tala om. Zaragoza står upp bra försvarsmässigt och är beredda på snabba kontringar. Mateo får ett bra läge och Alvarez tvingas rädda till hörna. Man äger mycket boll men det går alldeles för långsamt för gästerna. Bra frispark av Torres i den 70:e minuten som minuten senare ger en hörna. På den kommer Oier på första stolpen och nickar in kvitteringen till 1-1. Nu hörs alla tillresta Osasunasupportrar också på La Romareda.



Zaragoza har kvicknat till efter kvitteringen och tar sig uppåt i banan efter att haft en konstant tryck emot sig. Toquero smäller ihop med Herrera som behöver läkarvård men kan fortsätta. Jämnare spel nu där Osasuna inte ser lika intresserade av att gå framåt längre. Zaragoza har inte så mycket att komma med och gästerna har bra koll på läget. I slutminuterna är det Osasuna som skapar mest utan att förta sig. Efter en ful stämpling av Pombo på Mérida får han syna det röda kortet och hemmalaget avslutar matchen med tio man. Fyra minuter läggs till men under dessa händer inte mycket och matchen slutar oavgjort 1-1.





En lite underlig match där Osasuna började de båda halvlekarna klart bäst. I den första kunde man dock inte utnyttja sina chanser och istället var det Zaragoza som tog ledningen på en solklar straff. Till den andra lyfte man sig något och ju längre matchen gick blev det tydligt att Osasuna var det starkare laget av de två. Med tanke på det tuffa matchandet denna vecka höll kvällens drabbning ett bra tempo och Osasuna får helt klart vara nöjda med den poäng man bärgade.



En poäng ikväll gör att Osasuna fortsatt behåller förstaplatsen i ligan. I morgon kan alltså Lugo ta sig upp på samma poäng om man lyckas slå Alcorcón på bortaplan. Ettan i förlustkolumnen blir kvar ännu en vecka vilket ju inte heller är helt fel. Nu blir det en lite lugnare vecka och nästa match är inte förens på fredag då Osasuna tar emot



2017-10-15 23:30:00

