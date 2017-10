Osasuna mitt i veckan 25/10

Denna vecka tar vi oss en titt på tabelltoppen och hur det gick i senaste omgången, vi analyserar skador och avstängningar i Osasunas trupp och avslutar med lite mål från före detta Osasuna spelare.

Barcelona B i den senaste omgången behöll Rayo Vallecano spelade 1-1 mot Sporting, två lag som båda hade chans på serieledningen. Valladolid kryssade mot Lugo (2-2), den poäng Lugo tog innebar att de delar serieledningen med Osasuna.



Granada vann borta mot Numancia och klättrade upp på en fjärdeplats, Numancia som också de hade chansen att ta förstaplatsen om de vunnit. Det skiljer fyra poäng ner till niondeplatsen där Osasunas nästa motståndare Tenerife ligger med 16 poäng.







Fran Mérida fick tre matchers avstängning.



Roberto Torres drog på sig sitt femte gula kort denna säsong och fick under onsdagen en match avstängning vilket inte är så mycket att säga om. Man förlorar dock sin bäste hörn, frispark och straffläggare vilket är en viktig faktor. Fran Mérida som drog på sig två gula kort i matchen mot Barcelona B fick under onsdagens sitt straff och det landade på hela tre matcher.



En match för de två gula korten och två matcher för att ha uppträtt illa mot domaren. Osasuna lär överklaga domen och det återstår att se ifall det blir någon reducering på straffet. Tyvärr är det Mérida som vanligtvis är den som ersätter Torres på de fasta situationerna och han är alltså nu också borta. Den tredje mittfältaren är Lucas Torró som skadade sig i matchen mot Fausto Tienza och Joaquin Arzura i de defensiva rollerna på mittfältet.



Den förstnämnde skadade sin axel i den senaste matchen men skall vara spelbar och under onsdagens träning sågs dessa två spela ihop på det centrala mittfältet. Med andra ord lär inte Osasuna komma med sitt allra tyngsta mittfält i matchen mot Tenerife och på bortaplan lär man nog behöva en stark defensiv. Dock kanske det hela uppvägs av att Tenerife skall spela cupfotboll i veckan. Sent på torsdag kväll tar man emot Katalanerna







Azpilicueta efter sitt mål mot Watford.



Tre före detta Osasunaspelare gjorde var sitt mål i engelska Premier League under den gångna helgen.



Chelsea har svajat på sistone men under lördagen lossnade det när man tog emot Watford och vann med 4-2 efter att ha vänt ett 1-2 underläge. César Azpilicueta, som gör sin sjätte säsong för Chelsea, fick göra det viktiga 3-2 målet efter att ha hållit sig framme på den bortre stolpen. Målet kan ni se



Som vi kunde meddela i förra veckans ”mitt i veckan” så valde Newcastle att köpa loss Mikel Merino från Borussia Dortmund och under lördagen tackade han genom att avgöra matchen mot Crystal Palace med sitt första mål i Newcastletröjan. Målet kan ni se



Nacho Monreal är inne på sin sjätte säsong för Arsenal och som försvarare är han ju inte direkt någon målspruta. I söndagens bortamatch mot Everton kvitterade han hemmalagets ledning i den 40:e minuten vilket innebar hans tredje ligamål under hans sejour i ”The Gunners”. Målet kan ni se



De två sistnämnda och Alex Berenguer, som såldes till Torino i somras, fanns på



¡AUPA OSASUNA!



PEDRO VON UNGE

2017-10-25 20:30:00

