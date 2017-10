2017-10-07 20:30

Cádiz - Osasuna

0-2



Målglädje efter De las Cuevas avgörande 2-0.

Revansch och tre poäng mot Cadiz

Trots två straffar för Cadiz vid 0-0 lyckades Osasuna vinna sin andra bortamatch denna säsong. Det var de två inhopparna Xisco och De las Cuevas som nätade men utan Sergio Herreras två straffräddningar hade det inte blivit någon seger.







På bänken startade Manu Herrera, Sergio Herrera med en backlinje från höger bestående av, Lillo, Aridane, Oier (kapten) och Carlos Clerc. Två defensiva mittfältare i Fran Mérida och Joaquin Arzura och på kanterna spelade Roberto Torres till höger och Sebas Coris till vänster. På topp, David och Quique.



Fortsatt högsommar i södra Spanien och i Cadiz har det under dagen toppat på 25 grader. Vid matchstart hade det dock droppat ett par grader men fina förhållanden för fotboll. Cadiz ställde som vanligt upp i sina gula tröjor och blå byxor så



1:a halvlek



Ingen direkt anstormning av Cadiz och inledningsvis är det gästerna som vill och försöker mest. Cadiz kommer bättre in i matchen och skaffar sig en hörna i den 11:e minuten. Bra spel av Osasuna och det är vänsterkanten man försöker mest på genom Clerc, Torres och Quique.



Osasunas målvakt drar på sig ett mycket onödigt gult kort när han sätter en axel i ansikten på en Cadizspelare och domaren kan inget annat göra än att döma straff. På den revanscherar sig keepern då han följsamt kan klara skottet från elva meter. Hemmalaget har fått bättre fart nu och matchen är jämnare. Lite smågrinigt är det allt och rätt tufft i närkamperna. David åker på en tuff tackling och Cadiz får sitt tredje gula kort efter en halvtimmes spel.



Matchen står och väger och har varit rätt händelserik trots att inga riktigt farliga målchanser skapats. Cadiz skaffar sig en dubbelhörna i den 38:e minuten men Osasuna står upp bra försvarsmässigt. Gästerna skaffar sig sin första hörna i den 41:a minuten och Aridane är närmast men når den inte riktigt. Cadiz trycker på i slutet av halvleken men de första 45 slutar 0-0 med fördel för hemmalaget.



2:a halvlek



Sergio Herrera är inte omtyckt på Estadio Ramón de Carranza och så fort han rör bollen buas det friskt. Jättechans för Oier på Méridas frispark men nicken slickar stolpen. Precis som i första halvlek inleder Osasuna halvleken bäst men Cadiz känns desto farligare när de går till anfall. Herrera slår en indianare som kunde slutat illa men man reder ut situationen.



Cadiz har kommit in i matchen bättre nu och gästerna väljer att göra sitt första byte i den 61:a minuten när man tar in De las Cuevas mot Coris. Det smäller på rätt bra i närkamperna och matchen blir rätt hackig på grund av alla frisparkar. I den 67:e minuten får Cadiz sin andra straff för kvällen när Aridane river ner Barall i straffområdet. Barall tar den själv och Herrera räddar men domare Cuadra Fernández bestämmer att den skall gå om då spelare varit för tidiga inne i straffområdet. Barall kliver fram igen och Herrera räddar igen, tredje gången denna kväll och fortsatt 0-0. Otroligt! Osasuna byter in Xisco mot David i den 72:a minuten.



Fyra minuter senare smäller det äntligen till och det är den nylige inbytte Xisco som efter fint samspel med Torres kan göra 0-1 i den bortre gaveln. Cadiz ökar tempot nu i jakten på en kvittering. Gästerna står upp bra och backar inte hem för att försvara sig utan går framåt när man kan. Osasunas sista byte görs i den 86:e minuten när man tar in Unai Garcia mot Torres för att säkra upp bakåt. Marcos Mauro i hemmalaget tvingas lämna matchen på grund av skada och då man gjort sina tre byten är man nu nere på tio man. I den 87:e minuten kommer 0-2 när Xisco frispelar De las Cuevas som iskallt kan placera bollen i mål. Domare Cuadra Fernández lägger till fyra minuter och Cadiz fortsätter försöka men med en man mindre har man det tufft. Osasuna kan avsluta matchen säkert och får revansch på Cadiz i säsongen andra bortavinst.





Ja, det satt långt inne men till slut kunde Osasuna alltså få med sig tre poäng hem från Andalusien. Kanske var det inte riktigt rättvist då Cadiz, över 90 minuter, var laget med mest boll men sätter man inte sina målchanser (två straffar) får man sota för det. Och det är väl det som är charmen med fotboll. Det ena laget får två straffar men istället är det motståndarna som gör målen. Charmen för alla Osasunistas en kväll som denna men kanske inte för de som följer Cadiz. Överlag gör Osasuna en bra match och framförallt börjar man mer och mer imponeras av försvarsspelet.



Man har två insläppta mål på de sex senaste seriematcherna vilket måste anses som klart godkänt. Och när man dessutom lyckas göra mål framåt trillar poängen in sakta men säkert. Målskillnaden 12-5 känns också mycket bra och för tillfället är man inne i en riktigt bra form som det verkar. Med ännu en trepoängare tar sig Osasuna tillfälligt upp på förstaplatsen i tabellen men redan i morgon har Numancia, Valladolid och Lugo chansen att gå förbi om de vinner sina matcher.



Härnäst väntar 21:a placerade Albacete som i veckan gjorde klart med Osasunas gamla tränare Enrique Monreal, matchen spelas nu på torsdag klockan 20.00. Fran Mérida får se den matchen från läktaren då han i kvällens match drog på sig sitt femte gula kort och lär bli avstängd.



2017-10-08 06:00:00

Trots två straffar för Cadiz vid 0-0 lyckades Osasuna vinna sin andra bortamatch denna säsong. Det var de två inhopparna Xisco och De las Cuevas som nätade men utan Sergio Herreras två straffräddningar hade det inte blivit någon seger.