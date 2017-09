2017-09-16 20:00

Osasuna - Almeria

2-1



Sebas Coris grattas av Xisco efter att ha gjort det avgörande 2-1 målet.

Säsongens första hemmaseger i ligan kom mot Almeria

Osasuna ägde mer eller mindre hela matchen spelmässigt men hade svårt att skapa riktigt bra målchanser. Dock kunde man till slut vända 0-1 underläget till vinst efter två mål av Quique och Coris i mitten av den andra halvleken.





Målvakter: S. Herrera och Manu H.

Försvarare: David García, Oier, Clerc, Lillo, Aridane.

Mittfältare: Mérida, Torres, Diaz, Mateo, De las Cuevas, Arzura, Coris, Torró.

Anfallare: David, Quique och Xisco.



När startelvan kom en timme innan match hade Martinez även ändrat lite i den från senaste matchen mot Rayo. Han verkade fullfölja med sin 4-4-2 uppställning som han nu spelat de två senaste matcherna. På det defensiva mittfältet valde han att sätta in Fran Mérida tillsammans med Lucas Torró och på topp fick Xisco starta tillsammans med Quique.



De som började matchen på bänken var Manu Herrera, David Garcia, Arzura, Coris, De las Cuevas, Diaz och David. Startelvan i sin helhet såg ut som följer, i målet Sergio Herrera med en backlinje från höger bestående av, Lillo, Aridane, Oier Sanjurjo (kapten) och Carlos Clerc. Två defensiva mittfältare i Fran Mérida och Lucas Torró och på kanterna spelade Roberto Torres till vänster och Mateo Garcia till höger. På topp, Xisco och Quique.



Vädret i Pamplona under lördagen bestod av växlande molnighet, runt 14-15 grader och några regnstänk under eftermiddagen. Till matchstart hade temperaturen sjunkit ett par grader.



1:a halvlek



Bra fart på hemmalaget inledningsvis och man skaffar sig en dubbelhörna i den fjärde minuten. På den första får Torró på en bra nick som René i gästernas mål måste göra en riktigt bra räddning på. Osasuna ligger högt upp och stressar Almerias backlinje till misstag. Hemmalagets intensitet avtar efterhand och när den första kvarten spelats har Almeria fått mer att säga till om.



Osasuna äger helt klart bollinnehavet och är laget som för matchen, men utan att skapa de där riktigt farliga chanserna. Och som alltid när ett lag har koll på läget (tror man) stickar motståndarna upp i kontringar. Så också här och i den 23:e minuten tar Almeria ledningen genom Fidel som kan göra 0-1. Efter målet fortsätter Osasuna att gå framåt för en kvittering.



Hemmalaget fortsätter sitt offensiva spel men har svårt att komma till bra lägen. Almeria står upp bra och är inte alls oävna i sina kontringsattacker. Man skaffar sig sin första hörna och spelet är nu mycket jämnare. Gästerna har helt klart fått mer att säga till om och i halvlekens sista minut skaffar man sig ytterligare en hörna.



2:a halvlek



Xisco skaffar Osasuna ett bra frisparksläge tre minuter in på halvleken och det är Quique som får läget men René är med på noterna. Match bilden ser ut som i första halvlek där Osasuna fortsatt är ineffektiva. Man vinner inga matcher på att äga mycket boll och tyvärr skapar man alldeles för lite ordentliga chanser. Hemmalaget gör sitt första byte i den 59:e minuten när man tar ut Torres mot Coris.



Almeria gör det bra, man får till avbrott i spelet vilket helt klart stör Osasuna. I den 67:e minuten byter hemmalaget in De las Cuevas mot Mateo som inte riktigt kommit till sin rätt idag. I den 70:e minuten tar Mérida hand om bollen, fintar en försvarare och spelar fram Quique som stänker in kvitteringen till 1-1. De 13773 på läktaren gillar vad de ser och vaknar till liv ordentligt.



Bättre fart på hemmalaget efter kvitteringen och man har nu siktet inställt på en trepoängare. Målet kommer också i den 77:e minuten när Quique jagar upp en boll ute på kanten, slår ett inlägg som René i målet inte får händerna på och vips står Coris där och petar in 2-1. Hemmalaget fortsätter nu av bara farten och skaffar sig sin sjätte hörna i den 80.e minuten och är nära ännu ett mål. I den 85:e minuten gör man sitt sista byte när man tar ut Xisco mot Arzura. I slutminuterna tar sig Almeria samman och skapar lite tryck. Osasuna kan dock reda ut det och under de tre tilläggsminuterna har man full koll på läget. Domare Varón Aceitón blåser av matchen och Osasuna har med det tagit sin första hemmaseger i ligan denna säsong.





Ja, det blev en trepoängare till slut i varje fall. Man var helt klart det bättre laget när det kom till bollinnehavet men hade svårt att få till några riktigt farliga chanser. Men till slut kom två mål och man hade vänt underläget. Fran Mérida har verkligen förändrats till denna säsong och vid kvitteringsmålet gör han det riktigt bra då han först vinner boll, för upp den oh kropps-fintar bort en försvarare innan han spelar fram Quique som kan sätta dit kvitteringen på sina gamla lagkamrater. Quiques inlägg till segermålet var också snyggt och härligt att Coris stod rätt till.



Tredje raka vinsten för Osasuna och den första på hemmaplan i ligan känns riktigt bra och det verkar som att man nu börjat hitta till ett poänggivande spel. Trots att det länge såg trögt och chansfattigt ut vänder man alltså ännu ett underläge till vinst och för tillfället kliver man upp på en fjärdeplats i tabellen, men det skall spelas matcher under morgondagen också. Härnäst är det cupspel som väntar och redan på onsdag möter man Cadiz på bortaplan vilket inte blir någon lätt uppgift.



2017-09-16 22:45:00

