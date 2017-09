2017-09-20 21:00

Cádiz - Osasuna

1-0



Tack och adjö för denna gång!

Trots att Osasuna ägde bollinnehavet under större delen av matchen så lyckades man inte kvittera den ledning som Cadiz skaffade sig i den 27:e minuten. Med det är Osasuna utslagna ur Copa del Rey för denna gång och man får nu fokusera på ligaspelet istället.





Målvakter: Manu H. och Juan Pérez

Försvarare: J. Flaño, David García, Oier,

Mittfältare: Merida, Diaz, Tienza, De las Cuevas, Arzura, Coris, Torró, Barja

Anfallare: David, Quique



Startelvan då, ja det blev ju en ny variant om man säger så. Uppställningen såg ut som en 3-4-2-1 uppställning vilket vi inte sett till tidigare denna säsong och tränare Martinez passade helt klart på att testa lite till denna match. På bänken startade Pérez, bröderna Flaño, Merida, Tienza, Quique och Barja.



Startelvan då, i sin helhet såg den ut som följer, i målet Manu Herrera med en backlinje från höger bestående av, Oier Sanjurjo (kapten), Unai Garcia och David Garcia. På det defensiva mittfältet Joaquin Arzura och Lucas Torró som på kanterna hade Aitor Buñuel (höger) respektive Sebas Coris (vänster). Framför dessa fanns Miguel Diaz och Miguel De las Cuevas och ensam på topp David Rodriguez.



Varmt och skönt i Andalusien och runt matchstart låg temperaturen på 22 grader samtidigt som termometern i Stockholm orkade upp till åtta. Cadiz spelade av matchen i sina gula tröjor när domare Saul Ais Reig blåste igång densamma och därmed kunde



1:a halvlek



Inledningsvis känns hemmalaget piggare och de trillar på bra. Osasuna har svårt att etablera något spel och känns osäkra och vilsna. Man har svårt att hitta varandra och slår ett antal felpass. David Garcia drar på sig ett gult kort efter en ganska ful tackling men Cadiz kan inte utnyttja frisparksläget.



Osasuna får matchens första hörna och i efterspelet av den skapar man sin första riktiga chans när Buñuel hittar Coris i straffområdet. Efter hand kommer gästerna bättre in i matchen och börjar hitta varandra men utan att skapa något att tala om. Torró dräller med boll och ger Barral ett läge men skottet går över, I den 27:e minuten får han chansen igen och på ett inlägg från höger kan han ostört sätta skallen till för 1-0. Osasuna skaffar sig en hörna till och försöker gå framåt.



Klart bättre spel från gästerna nu som tagit över bollinnehavet för en stund och man lyckas skapa några halvchanser. Cadiz sticker dock upp och skaffar sig två hörnor på kort tid efter bra spel. Halvchanserna avlöser varandra mellan de båda lagen och underhållningsnivån är helt okej. Gästerna håller spelet uppe bra i slutet av halvleken och Sebas Coris gör ett bra jobb på sin vänsterkant.



2:a halvlek



Andra halvlek är det gästerna som börjar bäst och på två minuter har man skapat två halvchanser. Bra mycket bättre fart och man ser klart mer beslutsammare ut nu. Fortsatt bra spel från gästerna men avsluten blir i tunnaste laget.



Osasuna gör sitt första byte i den 62:a minuten när man byter in Mérida mot Torró. Man fortsätter äga mest boll och rullar runt bra inom laget. Ett tag pressar man Cadiz rätt ordentligt men utan att komma till avslut. I den 70:e minuten gör gästerna ytterligare ett byte när man tar in Quique mot Diaz.



Osasunas sista byte kommer sju minuter senare när man släpper i Osasuna B spelaren Kike Barja till fördel för Coris. Fortsatt samma matchbild där Osasuna för och Cadiz står upp bra i sitt försvarsspel. Hemmalaget spelar på resultatet och satsar på kontringar när det bjuds. Barja är en frisk fläkt på vänsterkanten och gör ett bra inhopp. Domare Ais Reig lägger till tre minuter och under dessa kan Cadiz skaffa sig en straff i den allra sista matchminuten. Barral kliver fram men den rutinerade Manu Herrera är fint med och kan rädda så matchen slutar 1-0.





Nja, det var inte riktigt bra idag. Det tog en stund innan man kom igång och med ett ”nytt” lag är det kanske förståeligt att man inte direkt funkar till 100 %. Man äger en hel del boll men har väldigt svårt att komma till ordentliga avslut vilket Cadiz självklart tackar för. Men annars har man ett riktigt bra tempo i passningsspelet och det känns som att allt går lite snabbare än vad det gjorde förra säsongen. Så även om man nu är utslagna ur Copa del Rey tar man förhoppningsvis med sig det positiva och kvicka spelet till mötet mot Reus Deportiu nu på lördag. Vi får hoppas man kan göra några mål då.



2017-09-20 23:50:00

