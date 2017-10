2017-10-12 20:00

Tre poäng och fortsatt serieledare

Osasuna gjorde inte en av sina bättre matcher under torsdagskvällen då man besöktes av Albacete. Trots det hackande spelet lyckades man i alla fall vinna och ta hand om de tre viktiga poäng vilket innebär att man behåller serieledningen.

Efter förmiddagens aktivitetsträning meddelade tränare Martinez den trupp han tagit ut till kvällens match. Den bestod av 19 man och hade en del ”skrällar” i sig, ja det var väl framförallt i försvaret som Martinez valt att göra lite ändringar. Han hade valt att vila Aridane och istället, för första gången denna säsong, ta ut förste lagkaptenen Miguel Flaño. David och Unai Garcia var också uttagna tillsammans med ytterligare tre försvarare. Nedan hela truppen där en man skulle tas bort.



Målvakter: S. Herrera, Manu H.

Försvarare: M. Flaño, David García, Oier, C. Clerc, Unai García, Lillo.

Mittfältare: Torres, Tienza, Mateo, De las Cuevas, Arzura, Coris, Torró, Kike Barja

Anfallare: David, Quique, Xisco



Med timman kvar till match kom så den slutliga matchtruppen. Det visade sig att det var David Garcia som hade fått lämna densamma och istället pallra sig upp på läktaren för att se matchen. De spelare som började matchen på bänken var Manu, M. Flaño, Tienza, De las Cuevas, Coris, Kike Barja och David. Martinez valde att ställa upp laget i en 4-4-2 uppställning men med ett lite annorlunda försvar och mittfält.



Startelvan som följer, i målet Sergio Herrera med en fyrbackslinje framför sig från höger, bestående av, Lillo, Oier, Unai Garcia och Clerc. På mittfältet var det Torró och Arzura som tog hand om de defensiva uppgifterna och på kanterna Torres till vänster och Mateo till höger. På topp startade Quique och Xisco.



I Spanien är det fortsatt varmt och så även i de norra delarna och i Pamplona. Vid matchstart visade termometern runt 21 grader trots att solen hade gått ner. Osasuna startade i sitt röda hemmaställ och gästande Albacete äntrade planen i helvitt. Gästerna spelade av matchen när domare José Antonio Lopez Toca blåste igång densamma.



1:a halvlek



Full fart framåt från start och redan efter 40 sekunder har Quique fritt fram men hinns upp av en försvarare. Tre minuter senare har Albacete en nick i stolpen och får matchens första hörna. Tempot sjunker något efterhand och Osasuna har inte riktigt grepp om matchen. Gästerna stressar högt och vinner en del boll på mittplanen. I den 15:e minuten skaffar sig hemmalaget sin första hörna men Albacete kan reda ut det.



Bra skott av Torres som tar på en försvarare men gästernas målvakt Nadal är med. Albacetes höga press stör Osasuna som gång på gång måste använda sin målvakt som bollplank. Hemmalaget har svårt att komma någon vart men skaffar sig ännu en hörna men utan att kunna utnyttja den. Bättre spel från Osasuna under de sista minuterna och man börja få bättre grepp om läget. I den 29:e minuten kommer också 1-0 efter en bra slagen frispark av Torres, den tar i stolpen och Torró kan slänga sig fram mellan två Albaceteförsvarare och nicka in ledningsmålet.



Gästerna fortsätter framåt men Osasuna står upp bra. Clerc gör en bra sak på sin vänsterkant som mynnar ut till hemmalagets tredje hörna. Osasuna får med tid att behandla bollen nu och känns för tillfället snäppet tyngre. Man skapar en del men når inte riktigt hela vägen fram. I den 44:e minuten fälls Mateo på straffområdeslinjen och hela El Sadar vill ha straff men domaren Lopez Toca dömer frispark. Torres tar hand om denna men slår den nästan upp på läktaren.



2:a halvlek



Ställningskrig i inledningen av andra halvlek men gästerna verkar hungrigast. Osasuna avvaktar rätt läge att gå till anfall men gör även en hel del enkla misstag och skärpan verkar inte finnas där riktigt. I den 56:e minuten skaffar man sig i vart fall en hörna som Unai inte riktigt hinner sätta skallen på.



I den 63:e gör hemmalaget sitt första byte nä man tar in De las Cuevas mot Torres. Fortsatt ställningskrig och båda lagen försöker men utan att riktigt lyckas. Torró ordnar en hörna efter ett skott från halva plan som Nadal tvingas styra ut. 1-0 ledningen känns definitivt inte säker.



Albacete gör det bra och skapar tryck mot hemmalagets mål. I den 77:e minuten gör Osasuna sitt andra byte när man tar in Coris mot Mateo. Strax efteråt har man ett bra frisparksläge men De las Cuevas har inte riktigt samma känsla som Torres. Albacete är helt klart det hetare laget mot slutet av matchen och fortsätter jaga på för en kvittering. Hemmalaget gör sitt tredje och sista byte i den 84:e minuten när man tar ut Quique och låter Fausto Tienza göra sin debut denna säsong. Domare Lopez Toca lägger till tre minuter men under dessa händer inte mycket och de 16254 på läktare får se Osasuna ta sin tredje raka hemmaseger denna säsong.







Martin Monreal är inte bortglömd på El Sadar.





Ingen bra insats av Osasuna idag och det var på håret att man kunde bärga de tre poängen. Stundtals kändes det som att man hade bra koll på läget men Albacete oroade hela tiden med hög press och viljan att ta poäng. Hemmalaget verkade nöjda med ledningsmålet och som vi alla vet är det livsfarligt att spela på en 1-0 ledning, som tur var gav det tre pinnar denna gång men det kunde lika gärna slutat 1-1. Ingen match som går till historien men tre viktiga poäng som för laget till förstaplatsen i ligan.



Torró är en av förgrundsfigurerna i Osasuna idag. Han får gör mål, sliter och springer där på mittfältet och har blivit en viktig kugge i Martinez lag. Dessutom drog han inte på sig något gult kort idag vilket ju innebär att vi lär få se honom fler gånger inom den närmsta framtiden. För övrigt såg det lite oinspirerat ut och kanske var det motståndet eller Cadiz matchen som satt i benen. Tre matcher på en vecka sliter och på söndag möter man Zaragoza vilket inte lär bli någon lätt uppgift. Då måste man helt klart spela bättre än vad man gjorde idag ifall man fortsatt vill behålla förstaplatsen i La liga 123.



¡AUPA OSASUNA!

