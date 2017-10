Ännu en seger på bortaplan och fortsatt häng på toppen

Efter en veckas landslagsuppehåll vad det äntligen dags för klubbfotboll igen och för Real Madrids del innebar det en tuff bortamatch mot lokal konkurrenten Getafe.

Inför matchen befann sig Real på en blygsam femte placering i tabellen men med tre raka vinster och tolv raka på bortaplan, vilket ändå bådade gott för de vitklädda som vi nu alla hoppats förstå allvaret med de tidigare poängtappen att man inte längre har råd att slarva.Goda nyheter för de regerande mästarna inför match var att både Marcelo, tillbaka efter avstängning och Benzema, som kommit tillbaka från skada, bägge var redo för spel.Matchen börjar bitvis trevande för de vitklädda, svårt att etablera spel på offensiv planhalva men ändå laget med mest boll som väntat. Matchen är mer en kamp och några halvchanser, första riktigt heta chansen kommer när Benzema plockar ned ett inlägg från Marcelo och skickligt spelar den vidare till Ronaldo som slår till direkt men Guaita är med och gör en stark räddning. Real Madrid kommer in mer och mer i matchen och tar sakta över den men de riktigt heta chanserna uteblir, samtidigt som hemmalaget Getafe knappt har ett skott på mål i första halvlek. Nej det dröjer ända fram till den 39e minuten och ett misstag från det såhär långt fläckfria Getafeförsvaret för nollan att spräckas. En frispark på egen planhalva slås rakt på Benzema som spelar den bakåt, bollen går sedan till Ronaldo som försöker sätta den i djupet men en glidtacklande Getafeförsvarare lyckas komma emellan – trodde alla men Benzema snappar upp den lösa bollen och petar bollen förbi siste försvarare och sätter sedan bollen distinkt och lågt i bortre hörn bakom Guaita i Getafemålet,Real Madrid! Bortsett ifrån mer kamp och ett par halvchanser så händer inte mycket mer i första halvlek utan Real känner sig nöjda med att ha fått sitt ledningsmål och domaren blåser sedan av för pausvila – vilket bägge lag verkar behöva.Ja det blir några det. För det var ingen vidare första halvlek spelmässigt ifrån något utav lagen. Det ända positiva är utan tvekan målet ifrån Benzema, vilket råkade vara hans första för säsongen i ligan! Annars en krampaktig och chansfattig match som passar hemmalaget mer än gästerna, men vi får inte glömma att Getafe är ett lag som gjort det svårt både för Barcelona och Sevilla hemma så att de skulle göra det svårt även för de regerande mästarna var något vi alla väntade oss. Men faktum är att Real Madrid saknade kreativitet under första halvlek, inte för det egentligen borde ha saknats med både Ronaldo, Benzema, Marcelo och Asensio på plan. Men trots detta så var tempot alldeles för lågt och motivationen kändes låg hos samtliga. Jag personligen satt och hoppades att Zidane hade med sig en piska för att verkligen väcka laget inför andra, men samtidigt så får vi återkomma till rotationerna vilket har visat sig vara mindre lyckosamt denna säsong jämfört med förra då man saknar många spelare med samma kvalite.Oförändrat inför andra halvlek i bägge lag (bortsett från det tidiga bytet på Alvaro) och inledningsvis är det Real Madrid som direkt tar tag i spelet och kontrollerar händelserna, med en ledning i ryggen så kändes det onekligen positivt och förhoppningarna fanns om att vi tidigt skulle döda matchen. Men precis som i första så fick vi se ett bollrullande Real utan att skapa de riktigt heta chanserna. Men ett läge skulle dock dyka upp, Benzema lyfter in bollen mot en framrusande Marcelo som nickar bollen vidare mot mål där föga oväntat Cristiano Ronaldo står och väntar men Guaita hinner få en hand på bollen framför ögonen på portugisen innan en framstormande Lucas lyckas gräva fram bollen som tillslut hamnar hos Marcelo igen som försöker placera bollen i det bortre hörnet men målvakten är återigen med på noterna och tippar bollen till hörna. Efterföljande hörna blir dock utan vidare resultat men förhoppningen var att detta var tändningen för gästerna, men istället smällde det till åt andra hållet. Efter ett bolltapp på offensiv halva ställer Getafespelarna om blixtsnabbt och med lite tur lyckas man få bollen ut på kanten för Fajr att motta inlägg och i mitten stormar veteranen Molina fram, dock lyckas inte den offsidestående Molina få någon riktig touch på bollen utan Marcos Llorente styr istället in bollen i eget mål – oturligt för honom men ännu en gång ett hyfsat tafatt ingripande utav andremålvakten Kiko Casilla.ett faktum och med dryga halvtimmen kvar en väntad ångestfylld sådan. Målet ger hemmalaget ny energi som kort efter skapar ny oreda och sätter hård press på gästerna. Känslan var att i detta skede göra några förändringar och väcka laget på nytt som nu var i behov av att återigen jaga mål men med mindre tid till sin förfogan och med ett ny inspirerat hemmalag och publik. Bytena kommer, i 72’ minuten kliver Lucas och Marcelo av och in kommer Isco och Theo. I samband med bytet har Real en frispark på offensiv halva och matchens utan tvekan klaraste målchans förutom målen själva dyker upp och det är rätt spelare som får den men vid fel tillfälle, Ronaldo har öppet mål med bara decimetrar från mållinjen men lyckas på något sätt peta bollen utanför. Jag tror att rätt många, inkl jag själv var rätt inställda på att detta nu skulle innebära ett nytt tungt poängtapp där bollen inte vill in när chanserna ges. De efterföljande minuterna av matchen blir en kamp och en match som verkligen står och väger. Alla förväntar sig en anstormning ifrån Real Madrid, men ingen kommer – förutom Mayoral som entrar planen istället för en rätt osynlig Benzema i andra halvlek. Det är istället Getafe som helt plötsligt får en gyllene chans att knipa alla poängen, Arambarri med ett skott strax utanför straffområdet men skottet går utanför. Men med fem minuter kvar så kliver han fram, trots sin ofattbara miss minuter tidigare i matchen, Cristiano Ronaldo löper sig loss från sin försvarare och nyinbytte Isco levererar en högklassig djupledsboll som Ronaldo trycker in i bortre gavel och det ärför Real Madrid! En frustrerad Ronaldo och med en frustrerad målgest tillsammans med ett jublande lag. Men matchen var trots allt inte över där, som vi alla kanske hade trott. Istället för att Real nu spela av matchen tar istället Getafe ett klart grepp om den och skakar om bortalaget. Faktum är att man skapar åtminstone en het målchans efter ett dåligt beslut av Casilla i målet att boxa ut bollen, men avslutet var på tok för svagt. Men man gör som så många gånger för och rider ut stormen men kniven mot strupen och kan vara klart nöjda med att ha kommit därifrån med alla poäng!Rätt usel faktiskt. Med en supermatch mot Tottenham i veckan så väljer Zizou att även denna gång rotera med laget och det visar sig ännu en gång att det är ett spel likt rysk roulett. Mittfältet var på tok för tunt och saknade en general och offensiven saknade fart. Men han har en viss förmåga El mister att alltid lyckas trots att spelet låser sig och även denna gång tar vi tre poäng och får väl egentligen vara nöjda med det. Getafe är erkänt tuffa att möte på bortaplan men ett lag med Real Madrids kaliber borde ha presterat bättre. Mycket mer än så tycker jag inte att man behöver summera denna match, vi går återigen på halvfart och lyckas tillslut vinna tack vare individuella kvalitéer som Getafe saknar och nu kan vi ladda inför matchen hemma mot Tottenham på tisdag.