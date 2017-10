CL: Santiago Bernabéu välkomnar Tottenham i afton

Ikväll ställs två av Europas hetaste målskyttar head-to-head när Santiago Bernabéu bjuder på en match som på förhand innehåller alla ingredienser för att bli en oförglömlig Champions League-match.



Cristiano Ronaldo har gjort mer mål än någon annan genom tiderna när det gäller Champions League . Med imponerande 109 mål leder Cristiano Ronaldo den historiska skytteligan före Leo Messi , som står på 96 mål. De eviga rivalerna tycks ha en intern tävling sinsemellan gällande målskyttet, som i sin tur har resulterat i att de bägge har dragit iväg från resten i den historiska skytteligan. Målskillnaden mellan Leo Messi (96) och Raúl (71), som placerar sig som tredje bäst genom tiderna, är ett typiskt bevis på hur löjligt bra Cristiano Ronaldo och Leo Messi är. Hos kvällens motståndare, Tottenham, finns dock en viss spelare som spås bli den engelsman som har störst möjlighet att slå sig in i den historiska top-10 skytteligan i Champions League. För er som inte har följt fotbollsvärlden så nära de senaste säsongerna är hans namn Harry Kane. Både Cristiano Ronaldo och Harry Kane har gjort 43 mål vardera i samtliga tävlingssammanhang under 2017. Det innebär att de båda placerar sig på en delad fjärde plats i en europeisk total-skytteligan under 2017.Under de tre gångna säsongerna har Harry Kane satt skräck i Premier League -motståndarnas försvarare då han till synes hänsynslöst har bombarderat motståndarna med mål. Det råder inget tvivel om att Harry Kane är den målfarligaste anfallaren från England på mycket länge. Dock blir Harry Kane kort i rocken om man ska jämföra engelsmannens blygsamma totala 7 mål i Champions League med Cristiano Ronaldos totala 109 mål i samma turnering. Vad som å andra sidan inte får uteslutas ur jämförelsen är att Harry Kane endast har spelat fem matcher i Champions League, medan Cristiano Ronaldo har hunnit med att spela hela 142 Champions League-matcher inför kvällens match. Frågan är hur många fler Champions League-mål Harry kane hinner göra under sin karriär, då han med sina 24 år, har ålderns fördel på sin sida. Fortsätter engelsmannens branta målkurva följa sin utveckling, har Harry Kane fräckheten att göra mål mitt framför näsan på historiens mesta målskytt i Real Madrid och kommer Harry Kane isåfall skriva in sig i målprotokollet även i afton?Föga förvånande har mycket om uppsnacket inför kvällens match handlat om just Harry Kane:“Han blev väldigt emotionell när han såg Tottis farväl i Roma och det har framkallat en särskild motivation hos honom. Jag ser honom som en spelare som identifierar sig med Tottenhams värderingar och jag hoppas, för fansens skull och för vår skull, att han stannar hos oss i många år och avslutar sin karriär här...” - Mauricio Pochettino om Harry Kane.På sistone har det spekulerats kring att Real Madrid ska vara intresserade av ett eventuellt köp av Harry Kane i framtiden. Om hur spelaren hanterar de spanska jättarnas intresse svarade Pochettino:“Han hanterar det (Real Madrids intresse) mycket, mycket, mycket naturligt. Harry är väldigt mogen kille, sakerna är väldigt klara. Hans dröm är att åstadkomma något stort med Tottenham, klubben i hans hjärta.” - Mauricio Pochettino verkar inte särskilt orolig om att förlora sin målmaskin.Tottenham har inlett årets Champions League på bästa sätt, med två vinster. I första omgången slog Tottenham Borussia Dortmund med 3-1 och i följande omgång var det APOEL Nicosia som slogs med 3-0. Med sex poäng insamlade, placerar sig Tottenham på delad första plats med Real Madrid, med exakt samma målskillnad. Även Real Madrid har inlett gruppspelet med 3-0 mot APOEL Nicosia och 3-1 mot Borussia Dortmund. Det var ganska väntat att gruppsegern skulle stå mellan just Real Madrid och Tottenham, vilket gör att mötena lagen emellan kan komma att bli avgörande när det blir dags att summera ihop gruppen.Inför helgens möte mot Getafe valde Zinedine Zidane att rotera laget och vilade därav bland annat Casemiro och Modric. Segern satt hårt inne, men i slutminuterna skänkte Cristiano Ronaldo segern till Real Madrid.Rotationerna har blivit ett populärt samtalsämne hos den spanska pressen, då det var just Zidanes rotationer som höjdes till skyarna och sades vara anledningen till att man lyckades försvara Champions League-titeln och samtidigt vinna den innhemska ligan i fjol. I år ifrågasätts Zidanes rotationer av vissa, då man har inlett ligaspelet med en del kryss mot motstånd som man borde ha kunnat vinna över.I presskonferensen inför matchen fick Zinedine Zidane frågan om han påverkas av kritiken mot rotationerna, den franske legendarens svar var:“Jag kan inte göra något åt folks åsikter och vad de säger. Så har det varit hela livet. Det enda jag kan göra är att sköta mitt jobb på bästa möjliga sätt och inte begå misstag. Jag försöker bara göra allt på bästa sätt, jag kommer inte hitta på något nytt. Oavsett om folk tycker annorlunda än mig, kommer det inte ändra på vad jag vill göra.”Vid frågan om ifall han såg matchen som säsongens första eldprov svarade Zinedine Zidane: “Varje match vi spelar är ett eldprov. Vi har två matcher mot Tottenham som väntar, de kommer att avgöra gruppen. Jag tror att det kommer vara en bra match för åskådarna och alla fansen.”Vidare frågades Tottenhams tränare, Mauricio Pochettino, ifall hans lag har vad som krävs för att utmana Real Madrid på allvar:“Det stämmer att vi som lag är unga och oerfarna på den här nivån. Vi kommer från Premier League där vi har utmanat bra de senaste säsongerna, men nu har vi kommit till att försöka ta det sista steget, som vi tycks ha nära till, men som är så svårt att ta för att vara på samma nivå som de stora klubbarna i Europa.“Målvakter: Navas, Casilla, MohaFörsvarare: Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Theo, AchrafMittfältare: Kroos, Modric, Casemiro, Llorente, Asensio, Isco, CeballosAnfallare: Ronaldo, Benzema, VázquezNavas; Achraf, Varane, Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos, Isco; Benzema, Ronaldo.Målvakter: Lloris, Vorm, GazzanigaFörsvarare: Vertonghen, Alderweireld, Foyth, Sanchez, Rose, Aurier, Trippier, Walkert-PetersMittfältare: Dier, Sissoko, Dembele, Winks, EriksenAnfallare: Son, Kane, Llorente.Lloris; Alderweireld, Vertonghen, Sanchez; Aurier, Winks, Dier, Trippier; Eriksen, Son; Kane.I dagsläget finns det två spelare i Real Madrid som tidigare har spelat för Tottenham, dessa är: Luka Modric och Gareth Bale. Förutom dessa två finns det en handfull spelare som har representerat både Tottenham och Real Madrid under sina karriärer. Dessa är:César Sánchez - Spansk målvakt som spelade i Real Madrid mellan 00-05 och i Londonklubben säsongen 08-09.Emmanuel Adebayor - Spenderade en halv säsong på lån hos Real Madrid 2011. Skrev därefter på för Tottenham.Rafael van der Vaart - Köptes till Real Madrid 2008 och såldes till Tottenham två år senare.Jonathan Woodgate - Gjorde den omtalade övergången från Newcastle till Real Madrid 2004. Fyra skadefyllda år senare skrev han på ett permanent kontrakt med Tottenham. Roberto Soldado - Fostrades i Real Madrid och hamnade via Getafe och Valencia i Tottenham 2013.Både Luka Modric och Gareth Bale spelade i Tottenham då de ställdes mot Real Madrid i Santiago Bernabéu 2011. Bale hade då tagit klivet upp till vänsterytter från att ha fostrats som vänsterback. Real Madrid vann matchen 2011 med hela 4-0, efter att Emmanuel Adebayor stått för två strutar innan Ángel Di Maria kunde utöka ledningen och slutligen fick Cristiano Ronaldo stänga målskyttet.Tid: 20.45Plats: Santiago Bernabéu.Domare: Szymon Marciniak (Polen)Källor: as.com, realmadrid.com, livescore.