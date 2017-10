Cristiano Ronaldo blir återigen utnämnd till Världens bästa fotbollsspelare

En gala, många vinnare men dominerad av Real Madrid spelare. Cristiano Ronaldo blev återigen vald till världens bästa fotbollsspelare.

FIFAs "The best award" ägde rum igår i London där Idris Elba (skådespelare) tog tag i saker och ting. Det var en stjärnspäckad gala och vid prisutdelningen till världens bästa fotbollsspelare var det Ronaldo och Maradona som delade ut det priset.BuffonAlves Ramos Bonucci MarceloModric Kroos Iniesta Messi Ronaldo NeymarKommentarer: Kul att fem Real Madrid spelare var med i det laget. Givetvis hade det varit rättvist om även Carvajal hade fått varit med i den elvan. Isco var en annan spelare som saknades i elvan i min mening.blev ingen annan än Zinedine Zidane. Vem annars? Med all respekt till Allegri och Conte. Zidane är den första någonsin att vinna priset som både Årets spelare och Årets tränare av FIFA.blev Cristiano Ronaldo. Med all rätt så klart, ingen annan spelare var i närheten när alla rösterna räknades. Hatarna får återkomma nästa år.När rösterna räknades:1.Cristiano Ronaldo: 43.16% 2. Lionel Messi : 19.25%3.Neymar: 6.97%Hur såg rösterna ut i år då, jo ett litet urval har ni här:Luka Modric röstade:1. Cristiano Ronaldo2. Lionel Messi3. Sergio RamosJames Rodriguez röstade:1. Cristiano Ronaldo2. Sergio Ramos3. Robert LewandowskiGianluigi Buffon röstade:1. Cristiano Ronaldo2. Paulo Dybala3. Luka ModricArjen Robben röstade:1. Cristiano Ronaldo2. Sergio Ramos3. Marcelo CristianoRonaldo röstade:1. Luka Modric2. Sergio Ramos3. Marcelo