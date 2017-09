Inför: Alaves - Real Madrid

Efter veckans svaga insats mot Betis måste Real Madrid upp på hästen igen och då är det bara tre poäng som gäller imorgon. Till Real Madrids fördel har det sett betydligt bättre ut på bortaplan så då hoppas vi givetvis att det fortsätter på det viset.

Real Madrid

I fotboll kan olika lags förutsättningar och verklighet svänga otroligt snabbt. Tittar vi tillbaka drygt en månad bort så var det mesta guld och gröna skogar för Real Madrid, dyra kvalificerade truppspelare hade gjorts av med och unga rappa talanger hade kommit in. Det pratades om att Perez och Zidane hade förändrat hela klubbens sätt att tänka utifrån hur det ska ageras på transfermarknaden. Nu en månad senare står vi med 8 poäng på fem matcher och 7 poäng efter



Svårt att säga hur mycket som Zidane kommer att rotera under morgondagen med tanke på



Navas

Carvajal – Varane – Ramos - Theo

Modric – Casemiro – Kroos

Asensio – Mayoral – Ronaldo



Alaves

När vi ändå pratar om dystra verkligheter så är det även någon Alaves får känna av. De har ännu inte tagit någon poäng i ligan utan har börjat med 5 raka förluster. Har ändå fått in ett par intressanta värvningar och bör kunna klättra i ligan men frågan är om klättringen börjar imorgon. Förra säsongens två matcher lagen emellan slutade båda i förlust där första blev 1-4 och andra 3-0. Kommer med största sannolikhet inte göra några större förändringar inför morgondagens match. Trolig startelva:



Pacheco

Vigaray – Ely – Maripan – Duarte

Torres – Garcia

Ibai – Medran – Burgui

El Haddadi



Morgondagens match:



Det jag hoppas att få se imorgon är en riktig urladdning ifrån Real Madrids sida för att det är verkligen något som vi behöver just nu. För trots att inte poängen har blivit så många som vi hade trott på förhand har ändå själva spelet fram till sista tredjedelen stundals sett bra ut. Jag vill se att Carvajal börjar visa någon slags form som han hade föregående säsong för det han har visat upp ifrån dag ett på försäsongen fram tills nu är inget som jag vill se något mer av. Mitt tips är 1-4 till Real Madrid där Ronaldo gör 2, Asensio 1 och Mayoral avslutar tillställningen med 1-4 målet.



Förra årets matcher

Alaves - Real Madrid 1-4

Real Madrid - Alaves 3-0



Alaves – Real Madrid

Tid: 16:15

Visas på: Viasat Fotboll, Viaplay

Tips: 1 - 4





2017-09-22 08:39:42

