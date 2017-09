Inför: Borussia Dortmund - Real Madrid

Inför kvällens andra Champions League omgång stöter man på de gulklädda giganterna från Tyskland: Borussia Dortmund. Tyskarna har under de senare åren sett till att alltid ha ett slagkraftigt lag, oavsett hur många stjärnor de har blivit av med.

Även förra året lottades Borussia Dortmund i samma grupp som Real Madrid och då gick tyskarna segrande ur gruppen. Även då spelades det första mötet de bägge lagen emellan i Signal Iduna Park, där slutresultatet blev 2-2 efter att Real Madrid tappade ledningen två gånger om. Spanjorernas målskyttar blev då Cristiano Ronaldo, som gav Madrid ledningen i 17’, och Raphael Varane, som återigen gav Madrid ledningen i 68’, medan Pierre-Emerick Aubameyang och André Shurrle kvitterade i slutminuterna av de bägge halvlekarna. Även returen på Santiago Bernabéu slutade 2-2 efter att Real Madrid lyckades tappa en 2-0 ledning. Det var Karim Benzema som hade gjort mål i både 28’ och 53’. Beklagligt lyckades inte Real Madrid hålla tätt bakåt då Pierre-Emerick Aubameyang reducerade i 60’ och Marco Reus slutligen kvitterade i 88’.Lagen har mötts tolv gånger totalt i Champions league sedan 1998 och Real Madrid har i sin tur besökt Borussia Dortmunds hemmaplan, Signal Iduna Park, hela sex gånger, utan att ha tagit en enda seger.Detta blir alltså ingen walk in the park för Real Madrid, detta blir mer ett tufft slag på Signal Iduna Park.Den största nyheten i Borussia Dortmund inför denna säsong är att man har ersatt tyske Thomas Tuchel på tränarbänken med holländske Peter Bosz, en Cruyff-inspirerad tränare. Under sin aktiva spelarkarriär höll Peter Bosz mest till i holländska Feyenoords mittfält och fick spela åtta matcher i det holländska landslaget.Efter sin spelarkarriär har Thomas Bosz inte hållit sig borta från fotbollen. Thomas Bosz har coachat en del lag inom den holländska fotbollen och har även suttit som direktör i Feyenoord under 2,5 år. Inför den förra säsongen fick Thomas Bosz förtroendet att sitta på AFC Ajax tränarbänk varpå han misslyckades med att kvala in till förra säsongens Champions League , dock lyckades man istället ta sig hela vägen till finalen av Europa League , som spelades i Friends Arena i Stockholm mot Manchester United. Trots att det blev förlust i finalen hade Thomas Bosz bevisat vad han var kapabel att åstadkomma med en så pass ung trupp (snittålder: 22 år), vilket fick Borussia Dortmunds ledning att tro att han skulle passa som handen i handsken för deras ungt satsande projekt, därför valde man att kontraktera honom. När Borussia Dortmunds valde att köpa loss Thomas Bosz från sitt kontrakt med AFC Ajax, fick man betala en summa på €5 miljoner, vilket är tyskt rekord på summa man betalat för en tränare.Säsongen har börjat framgångsrikt för Thomas Bosz på sitt nya jobb. På sex matcher har Borussia Dortmund endast släppt in ett mål, vilket har tagit laget till toppen av tabellen i Bundesliga . Borussia Dortmund har två poängs försprång före Hoffenheim och hela tre poäng ner till de största rivalerna, Bayern Munchen. Nyckeln i Thomas Bosz spel är något som även utmärkte Borussia Dortmund under tiden med Jürgen Klopp på tränarbänken, nämligen den höga pressen.“Om vi tappar bollen, tar det fem sekunder för motståndarna att omgruppera sig. Under den tiden måste vi återerövra bollen” - Thomas Bosz.Thomas Bosz har uttryckt att han inte gillar destruktiv fotboll som grundar sig på att ta vara på motståndarnas misstag, trots att han själv var destruktiv som spelare. Trots att han har gått ner till en backlinje på fyra man i Borussia Dortmund, har hans lag inte förlorat den offensiva balansen då man har gjort 19 mål på 6 matcher under denna säsong.I somras sålde Borussia Dortmund en av sina största talanger, Ousmane Dembele, till Barcelona . Ousmane Dembeles ersättare blev 27-årige vänsterfotade högeryttern från Ukraina: Andriy Yarmolenko som tidigare hade spelat i Dynamo Kyiv sedan 2007. Även den 19-årige amerikanen Christian Pulisic har slagit sig in i laget och har visat fin utvecklingskurva. På topp huserar som vanligt den målfarlige Pierre-Emerick Aubameyang. Anfallaren har gjort hela 12 mål på de 9 inledande ligamatcherna denna säsong och har börjat få smak för att göra mål på Real Madrid då han har gjort två mål i de fyra senaste matcherna mot Real Madrid. Pierre-Emerick Aubameyang ryktades starkt till Real Madrid en gång i tiden, rykten som dock aldrig renderade i någon affär. Pierre-Emerick Aubameyang är en målfarlig och snabb spelare man alltid måste se upp för.Real Madrid har som bekant haft en knackig inledning på säsongen då man har haft svårt att skrapa ihop vinster i ligan. Inför matchen sände Zinedine Zidane ut lugnande signaler:“Vi mår bra. Vi kommer från en vinst och vi är lyckliga att kunna spela Champions League i en vacker arena som besitter en fantastisk Champions League-anda. Vi är redo för matchen.” - Zinedine Zidane.“Det stämmer att vi aldrig har vunnit här och det är en utmaning och ett mål för oss. Vi går ut på planen för att vinna. Här andas man Champions League men också fotboll och det jag vill se är en bra fotbollsmatch.”Inte ens Zinedine Zidane kan skyla sin beundran för brassen och jämför honom med sina tidigare lagkamrater: “Casemiro är en viktig spelare. Han ordnar balansen mellan försvaret och anfallet. Han utför samma arbete som Makelele och Deschamps gjorde. Det han gör förvånar ingen, han har stort förtroende och blir bättre för varje år. Han ger alltid max.”Det är ingen hemlighet att Champions League är en turnering som passar Cristiano Ronaldo väldigt bra. Portugisen är den störste målskytten i Champions Leagues historia med sina 107 mål i turneringen. Av dessa 107 har 92 mål gjorts i Real Madrids tröja. Ikväll skriver han dock in sig i Real Madrids historieböcker av en annan anledning: Cristiano Ronaldo spelar nämligen sin 400:e tävlingsmatch sedan han anslöt till klubben i slutet på sommaren 2009. Efter kvällens match kommer Cristiano Ronaldo tillhöra en lista på 20 spelare som har spelat flest matcher i den vita tröjan. Under sina åtta år hittills i den spanska huvudstaden har Cristiano Ronaldo gjort 409 mål på totalt 399 matcher.Målvakter: Navas, Casilla och Luca.Försvarare: Carvajal, Ramos, Varane, Nacho, Achraf och Tejero.Mittfält: Kroos, Modric, Casemiro, Llorente, Asensio, Isco och Ceballos.Anfallare: Ronaldo, Bale, Vázquez och Mayoral.Saknade: Benzema, Marcelo och Theo.Navas; Carvajal, Varane, Ramos, Nacho; Modric, Casemiro, Kroos, Isco; Bale, Ronaldo.Målvakter: Burki, WeidenfellerFörsvarare: Piszczek, Sokratis, Bartra, Toprak, Zagadou, Subotic och Toljan.Mittfältare: Sahin, Castro, Götze, Weigl, Kagawa, Philipp, Pulisic och DahoudAnfallare: Aubameyang, Yarmolenko och IsakSaknade: Schmelzer, Reus, Guerreiro, Shurrle, Rode och Durm.Burki; Piszcek, Sokratis, Bartra, Toprak; Sahin, Castro, Götze; Yarmolenko, Aubameyang, Philipp.Domare: Björn Kuipers (NED).Arena: Signal Iduna Park.Tid: 20.45.Datum: 26/9-2017Kanal: Viasat Sport Premium, Viasat Ultra HD, Viaplay.Källor: As.com, Uefa.com, nos.nl, Realmadrid.com, Bvb.de, Worldfootball.net, Livescore.com, TVmatchen.nu, Squawka.com