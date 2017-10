Inför: Getafe - Real Madrid

I den åttonde omgången av La Liga gästar Real Madrid ett annat Madrid lag i Getafe. Zidanes lag gästar Coliseum Alfonso Perez med förhoppningarna om att åka dit och göra det som krävs för tre poäng.

Nu är ett två veckor långt landslagsuppehåll över. Klubbfotbollen är tillbaka och Real Madrid rivstartar direkt borta med sju matcher på tre veckor.Blickar vi tillbaka till innan uppehållet kan vi minnas de stora problemen som faktiskt fanns, speciellt på hemmaplan. Efter förlusten mot Real Betis sattes en krisstämpel på laget som snabbt blev avfärdad efter tre raka vinster, bland annat i bortamötet mot Borussia Dortmund. Därför kommer Real Madrid in i denna del av hösten med lite blandade känslor. Man har lyckats vinna de senaste matcherna men själva spelet har inte klickat som under inledningen av säsongen. I både matcherna mot Espanyol och Alaves uppvisades svagt spel trots segrar.För Zidanes manskap är detta såklart inte matchen man bokar in i kalendern under inledningen av säsongen. Alla matcher handlar självklart om tre poäng men det här är en sådan match där man bara ska dit och hämta dem.Ser man kring själva truppen saknas de fortfarande spelare. Bale, Kovacic, Navas, Carvajal och Luca Zidane kunde inte delta under gårdagens träning. Därför är de helt uteslutna till morgondagens match. Däremot var Marcelo, Theo och Benzema tillbaka och enligt Zidane är de alla i fysisk form för att spela. Däremot är det inte säkert att alla deltar då trupperna till alla matcher kommer väljas varsamt med tanke på det tighta spelschemat.Därför kan vi förvänta oss en B-betonad startelva till matchen. Det största fokuset ligger förmodligen på Tottenham och syftet med denna tillställning blir att få upp ett matchtempo på de som inte spelat på länge samt att ta tre poäng. Med detta sagt förväntas Real Madrid ställa upp med följande startelva:CasillaHakimi- Nacho - Ramos- MarceloIsco- Llorente - KroosVazquez- Benzema - Ronaldo“ Bale blir bättre varje dag, han är dock inte redo att spela ännu. Han skadade sig först i Dortmund och drog sedan upp en vadskada. Jag kan inte säga när han kommer vara tillbaka.”“Jag förväntar mig att Keylors skada bara handlar om några dagar.”“Vi måste ha tålamod med Carvajals hjärta och inte stressa det samt ha mer tålamod. Inget mer. Han är lugn och har förtroende i de som tar hand om honom.Laget från utkanten av Madrid har startat säsongen på ett godkänt sätt. Åtta poäng på sju omgångar är ett poängsnitt som räcker för att hålla sig kvar i ligan, vilket är Getafes mål med säsongen.Ser man till deras prestationer i år har man blandat och gett. Bland annat har man kört över Villarreal på hemmaplan med hela 4-0. Man har också haft jämna matcher och uddamålsförluster mot Barcelona och Sevilla på hemmaplan. Därför har de lyckats skaka om starka lag på hemmaplan.Spelare att hålla koll på i Getafe blir anfallaren Angel Rodriguez. Han har stått för 3/7 av lagets mål denna säsong och är med detta sagt det största hotet framåt. En intressant återkomst blir också den gamla Castilla spelaren Alvaro Jimenez. Han var en av de viktigaste spelarna under Zidanes korta tid i Castilla och idag återvänder han för första gången och ställs mot Real Madrid.är detta en match där tre poäng bara ska hämtas, samtidigt där Real Madrid inte har råd med någon underskattning. Helgens omgång blir otroligt intressant då Barcelona också gästar Atletico Madrid under lördagskvällen och därför kommer Real Madrid med en vinst oavsett resultat på Wanda Metropolitano ta in poäng på topp konkurrenterna. Därför är tre poäng otroligt viktigt för Zidanes manskap under lördagens match.Tid: 16:15Domare: Juan MartinezVisas på: ViaplayTips: 1-3