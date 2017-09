Inför: Real Madrid - APOEL FC

Ligan har sakta kommit igång och det förbannade landslagsuppehållet är äntligen förbi oss. Slutligen, nu när den första omgången av den finaste turneringen av de alla ska spelas, kan säsongen börja på riktigt.

UPPDATERING:

Egna tankar inför matchen:

Trots att de första matcherna på turneringen spelades i tisdags, äntrar inte de regerande mästarna, Real Madrid , turneringen förens ikväll. Real Madrid har som de allra flesta vet, vunnit turneringen de två senaste åren i rad.Real Madrid har inte haft en så problemfri inledning av säsongen som de flesta hade trott att de skulle få. Med en lång avstängning på Cristiano Ronaldo och skador/avstängningar i anfallet och backlinjen har Zinedine Zidane inlett ligan med endast en vinst och två oavgjorda matcher. Trots att det inte är hela världen då det återstår 35 matcher, kan man urskilja vissa brister i lagbygget redan nu. Dock är det en ny turnering som rullar igång nu och samtliga lag står jämsides vid startlinjen.Jämfört med i den senaste starelvan i ligamatchen mot Levante, förväntas en hel del startspelare vara tillbaka i startelvan ikväll. Spelare som Navas, Varane, Casemiro, Modric, Isco, Ronaldo och Bale fanns inte med i den senaste startelvan.Målvakter: Navas, Casilla, Luca.Backar: Carvajal, Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Theo.Mittfältare: Kroos, Modric, Casemiro, Isco, Kovacic, Ceballos.Anfallare: Ronaldo, Bale, Vázquez, Mayoral.Marco Asensio - Åkte på ett bakslag på träningen i måndags, dock inget allvarligt enligt undersökningarna. Är egentligen i skick för att spela men Zidane väljer att inte riskera någon skada och väljer därför att vila honom till helgens ligamatch.Zidane hade inför matchen sagt att Asensio hade en liten skråma på benet som skavde emot strumpan, vilket störde spelaren. Nu avslöjar spanska ABC att det egentligen handlar om en infekterad hårsäck, som Asensio råkat ut för då han rakade bort håren på benen. Troligtvis är han tillbaka till helgens match.Karim Benzema - Sträckte insidan/baksidan av låret under matchen mot Levante. Förväntas vara borta i 4-6 veckor.Jesús Vallejo - Oklart om han inte är med på grund av skada eller taktiska skäl.Navas; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos, Isco; Bale, Ronaldo.Som bekant valde Zidane att vila en hel del givna startspelare mot Levante. Det krävs inte en matematiker för att räkna ut att de kommer gå rakt in i startelvan idag.Real Madrid får inleda gruppspelet mot det lag som på pappret ska vara det lättaste motståndet i gruppen, nämligen de cypriotiska mästarna APOEL FC, från den cypriotiska huvudstaden Nicosia. APOEL är de mesta mästarna i den cypriotiska högstadivisionen och har vunnit den inhemska ligan hela 26 gånger. APOEL har inför denna säsong återanställt Giorgos Donis som tränare. Giorgos Donis blev under sin aktiva spelarkarriär den första grekiska spelaren någonsin att spela i den brittiska högstaligan, Premier League , då han skrev på för Blackburn Rovers efter en framgångsrik sejour i Panathinaikos. Under sin tränarkarriär har han mestadels hållit till i den grekiska ligan, innan han flyttade över till cypriotiska APOEL FC inför säsongen 2013/14. Under sin andra säsong lyckades inte Giorgios Donis leva upp till förväntningarna efter en framgångsrik första säsong, där han lyckades vinna två titlar, och fick därför avgå redan i januari 2015. Därefter spenderade Giorgios Donis en säsong i den saudiarabiska ligan samt en säsong i den arabemiratiska ligan, innan han alltså fick nytt förtroende av APOELs ledning.I kvalet till Champions League slog APOEL FC ut Slavia Prag i den sista kvalomgången med ett sammanlagt resultat på 2-0. I den cypriotiska ligan har APOEL FC endast hunnit spela en match, medan de andra har spelat upp till tre matcher, vilket leder till att APOEL FC placerar sig på en blygsam 7:e plats i en tabell som består av 14 lag.APOEL FC har haft en fin form under kvalet och den inledande ligamatchen, där man endast har släppt in två mål och samtidigt gjort 10 mål framåt under de fem senaste matcherna.I APOEL finns det spelare från hela fjorton olika nationer, däribland de två spanjorerna Rueda och Roberto Lago . Intressant är att APOEL FC endast har spenderat €18 miljoner inför säsongen, ungefär lika mycket som vad endast Ceballos kostade Real Madrid.Waterman, Gudino, Paraskevas, Vouros, Alexandrou, lago, Carlao, Merkis, Rueda, Morais, Vinicius, Farías, Aloneftis, Makris, Zahid, Ebecillio, Sallai, De Camargo, Poté, Antoniou.Waterman; Vouros, Rueda, Carlao, Lago; Vinicius, Morais, Farías; Sallai, De Camargo, Aloneftis.Real Madrid och APOEL FC har blivit lottade i samma Champions League-grupp en gång tidigare. Det var säsongen 2011/12, under José Mourinhos styre. Den första matchen lagen emellan spelades i Nicosia där Real Madrid vann med 0-3 efter två mål av Karim Benzema och ett mål av Kaká, i en match då APOEL FC inte avlossade ett enda skott mot mål och Real Madrid hade ett bollinnehav på 70%. Real Madrid vann även returen som spelades i Santiago Bernabéu med hela 5-2. En av målskyttarna denna afton var återigen Kaká (ett mål), dock ackompanjerades han i målprotokollet av Cristiano Ronaldo (två mål), José Callejón (ett mål) och Ángel Di María (ett mål) denna gång. Returmatchen dominerades lika stort av Real Madrid, dock lyckades APOEL FC skapa en handfull avslut mot mål.Senast lagen möttes på Santiago Bernabéu ställde Real Madrid upp med följande elva:Casillas, Ramos, Varane, Pepe, Marcelo (Callejón 56), Granero (Albiol 65), Altintop, Sahin, Kaká, Ronaldo, Higuaín (Di María 55).Hur ska ni försvara titeln?Zidane: ”Vi är lyckliga att vara tillbaka i den här turneringen. Vi är de regerande mästarna men alla börjar om på noll. Vi har stora förväntningar på oss i den här turneringen och är medvetna om att det kommer vara svårt.”Har stämningen påverkats i omklädningsrummet efter de två oavgjorda matcherna?Zidane: “Nej, samma sak hände förra året. Vi är inte oroade, tvärtom. Vi vet att vi inte kan vara nöjda med resultaten, men detta är fotboll. Vi kommer inte ändra vårt arbete. Imorgon [idag] ska vi försöka spela bättre och försöka vinna. Men vi är inte oroliga över inledningen för det var likadant förra året. I år kommer samma saker att hända. Under en hel säsong kommer de negativa resultaten att dyka upp.”Är du förvånad över kritiken mot dig på grund av rotationerna?Zidane: “Nej, inget av det du säger förvånar mig. Ni är här för att göra ert jobb och jag gör mitt jobb. Med denna trupp kan vi åstadkomma mycket. Vi kommer spela många matcher, min uppfattning kommer inte ändras. Vad jag är intresserad av är mina spelare. Jag respekterar allt utanför, men det kommer inte att ändra vad jag vill åstadkomma.”Den ungerske spelaren Sallai spelar i APOEL FC och svarade på en del frågor.Hur reagerade du när du såg lottningen?Sallai: “Jag spelade inte i APOEL just då, men jag kände på mig att APOEL skulle lottas med just Real Madrid, Borussia Dortmund och Tottenham. Och jag fick rätt, jag lovar er, fråga min agent”, berättade ungaren skrattandes.Du har följt Real Madrid sedan barnsben. Puskas är en legend i Madrid och även i ditt hemland Ungern..Sallai: “Det är obligatoriskt att följa Real Madrid om du älskar fotboll, varje gång du tittar på dom lär du dig något. Det blir andra gången jag är i Bernbéu: den första gången var jag här som åskådare till en match mot Schalke. Förhoppningsvis blir det tredje besöket som spelare i vitt. Puskas är en stor idol för oss ungare. Jag spelade i Puskas Akadémia FC, ett lag döpt efter honom och det var en stor ära.”Vilken är din favoritspelare i Real Madrid?Sallai: “Det är omöjligt att inte nämna Cristiano. Match efter match bevisar han att att hårt arbete och uppoffring alltid ger resultat tillslut. Jag beundrar även Modric och Isco.”Blev ni glada av att se Levante spela oavgjort mot Real Madrid?Sallai: “Varje match är enskild. Inget lag är oslagbart i fotbollen. De bevisade Levante. Dock saknades Cristiano… Jag tror att Champions är en stor motivation för de.”Hur känner sig APOEL inför dagens match?Sallai: “Vi känner oss bra, att ha vunnit ligan hjälper oss. Vi har pratat om olika sätt att stoppa Madrid på i flera dagar nu.”Kommer ni ha en defensiv taktik? Många förväntar sig en catenaccio.Sallai: "Absolut inte. Vi kommer spela med intelligens och hjärta, med huvudet högt. Sedan är de taktiska besluten upp till vår tränare.”I en så svår grupp, vad är APOELS mål ikväll?Sallai: “Bra fråga. Madrid, Tottenham och Dortmund är tre bra lag, men det jag sa innan är vad som gäller: vi kommer ge allt och sedan får vi se…”Allt annat än vinst är otänkbart. Jag förväntar mig målterapi i gruppens lättaste match, med Cristiano Ronaldo tillbaka i laget.När: Ikväll (onsdag 13/9-17).Tid: 20.45.Arena : Santiago Bernabéu.Domare: Benoit Bastien (Frankrike).Kanal: Viasat Fotboll, Viasat Extra och Viaplay.Tips: 4-0 (Ronaldo x2, Bale och Casemiro.Källor: apoelfc.com.cy, uefa.com, realmadrid.com, as.com, marca.com