Inför: Real Madrid - Espanyol

Real Madrid som i veckan åter visade upp sin bästa sida genom en 3-1 vinst borta mot Dortmund tar emot Espanyol. Håller formen i sig eller återgår de regerande mästarna till den något knackiga ligaformen?



Såhär säger Zidane om matchen:"We come up against a team that has the players to play good football, but it's a different matter when it comes to playing at the Bernabéu and they may well come here and sit back. We'll have to read the game right and look to find the solutions to win the game. We'll have to go out and play our game and perform well right from the off and that's all there is to it”Zidanes kommentar antyder att han förväntar sig ett defensivt Espanyol vilket bör innebära att Real får ett väldigt stort bollinnehav, hur detta förvaltas är upp till spelarna. Förhoppningsvis är deras intensitet densamma som mot Dortmund - ännu en loj ligainsats vore både oacceptabelt och orimligt.Vi kan helt klart förvänta oss en vinst trots en hel del tuffa avbräck. Asensio och Isco som båda inledde säsongen alldeles lysande har tynat bort en del och detta är definitivt en god möjlighet för båda att finna toppformen. Det blir även spännande att se ifall Ceballos som avgjorde matchen mot Alaves åter tar plats i startelvan, det är inte alls omöjligt och det vore lysande om han kunde fortsätta på den inslagna vägen.En annan grej som kan komma att avgöra matchen är huvudstadslagets försvarsspel, det är ofta ganska dåligt i ligan trots de fantastiska insatser vi ofta får se i Champions League . Detta beror givetvis på många saker men kanske framförallt på bristande fokus - någonting kvällens match förhoppningsvis inte bjuder på. Och ifall förvaret brister så har vi åtminstone Ronaldo som förhoppningsvis kan rädda oss.Truppen:Målvakter: Navas, CasillaFörsvarare: Vallejo, Ramos, Varane, Nacho, Achraf, TejeroMittfältare: Kroos, Modric, Casemiro, M. Llorente, Isco, Ceballos, AsensioAnfallare: Ronaldo, Mayoral, LucasMissar matchen: Bale(skadad), Marcelo(skadad), Theo(skadad), Kovacic(skadad), Benzema(skadad), Carvajal(sjuk)Potentiell startelva:Navas;Achraf - Varane - Ramos - Nacho;Modric - Casemiro - Kroos;Isco;Asensio - RonaldoEspanyol:Katalanerna har inlett säsongen otroligt jämnt sett till poängfördelningen i deras matcher. De har vunnit två, spelat två oavgjorda matcher samt förlorat två. Dock har de en starkt uppåtgående form vilken har inneburit sju poäng på deras tre senaste matcher. 2-1 hemma mot Celta, 0-0 borta mot Villarreal samt 4-1 hemma mot Deportivo . Med detta i åtanke kan vi förvänta oss en jämn match ifall Real Madrid inte spelar bättre alternativt är mer effektiva än på sistone. Espanyol spelar dock ett 4-4-2 vilket kan bli väldigt kostsamt mot Real Madrids otroligt kompetenta mittfält, det återstår att se ifall de gör några drastiska taktiska förändringar.Nyckeln till ett bra resultat för bortalaget lär bli ett kompakt försvarsspel och en målvakt i toppform, även kontringar måste tas tillvara på. Huruvida formen de haft på sistone återstår att se.Truppen:Målvakter: Pau Lopez, Diego Lopez, Edu FriasFörsvarare: Navarro, Aaron, Naldo, Hermoso, Didac, David Lopez, SanchezMittfältare: Granero, Fuego, Diop, Garcia, Darder, Jurado, RocaAnfallare: Vazquez, Moreno, Babtistao,Missar matchen: Hernan Perez(skadad), Victor Sanchez(skadad) och Piatti(skadad).Potentiell startelva:P.Lopez;Navarro - Lopez - Hermoso - Aaron;Babtistao - Diop - Fuego - VazquezJurado;MorenoArena: Santiago BernabéuNär: 20:45 CETKanal: ViasatMå bästa lag vinna!